«Максимально безболезненно». Как будет работать новая схема оплаты за российский газ

Новая схема оплаты за российский газ в рублях для европейских контрагентов очень выгодна для России. Если раньше «Газпром» продавал только часть валютной выручки, то теперь он будет продавать ее полностью на Мосбирже для поддержания курса рубля. Рост биржевых цен на топливо, в свою очередь, приведет к поступлению в бюджет дополнительных миллиардов рублей, считают эксперты. Но, что самое важное, рублевая схема не нарушит санкции — оплата за российский газ, формально, продолжится в евро и долларах.

Новая схема ЦБ

Совет директоров Банка России с 1 апреля 2022 года установил режим банковских счетов типа «К» для расчетов за газ с покупателями из недружественных стран (в список вошли все страны ЕС и США). Счета типа «К» — конвертируемые счета, которые открываются нерезидентам и официальным представительствам для расчетов в российских рублях. Денежные средства, хранящиеся на них, можно использовать для покупки иностранной валюты на внутреннем рынке.

Согласно новой схеме, европейские энергетические компании должны открыть валютный и рублевый счета в «Газпромбанке». После поступления евро и долларов российский банк продаст зарубежную валюту на Московской международной валютной бирже (ММВБ) по текущему курсу и зачислит средства на рублевые счета типа «К». После этого рублевая выручка поступит на счета российских газовых поставщиков.

В «Газпромбанке» на запрос «Газеты.Ru» не стали уточнять, успели ли европейские покупатели подать первые заявки на открытие рублевых и валютных счетов типа «К». В то же время в финансовой организации подчеркнули, что обладают «всеми необходимыми компетенциями, технологиями и опытом для быстрого и качественного исполнения указа президента России Владимира Путина».

«После принятия решения Совета директоров Банка России об утверждении режима специальных счетов нами будут созданы все условия для удобной и технологичной оплаты российского газа в утвержденной указом валюте — рублях», — рассказали «Газете.Ru» в «Газпромбанке».

Плюсы для рубля, новые возможности для бюджета

Раньше европейские покупатели со своего счета в иностранном банке направляли евро или доллары на валютные счета «Газпром экспорта», большинство которых были открыты в «Газпромбанке». После этого «Газпром экспорт» был обязан продать 80% полученной валютной выручки для поддержания курса рубля.

По новой схеме оплаты за российский газ в рублях резко возрастает финансовая роль «Газпромбанка», получающего монопольные права на проведение платежей.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Согласно новым правилам ЦБ, «Газпром экспорт» теперь обязан продавать на внутреннем рынке всю валютную выручку, поступающую от «недружественных стран» за газ. Раньше она конвертировалась в рубли лишь частично, рассказали «Газете.Ru» в Институте энергетики и финансов.

Благодаря рублевой схеме уменьшается волатильность курса российской валюты — она становится более стабильной. За счет повышения «искусственного» спроса иностранных энергетических компаний рубль в ближайшие месяцы продолжит укрепляться к мировым резервным валютам — доллару и евро, подчеркнул заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«За последний месяц курс рубля к доллару проседал на 20-30%. Новая схема оплаты за российский газ не позволит повториться негативной тенденции», — отметил эксперт.

Он добавил, что из-за панической реакции европейских трейдеров по поводу изменения схемы оплаты за российский газ биржевые сырьевые цены вновь продолжили рост. В ходе утренних торгов 1 апреля за тысячу кубов трейдеры на лондонской бирже ICE давали уже выше $1,5 тыс.

«Сейчас цены на газ намного выше показателей 2020-2021 года. Поэтому даже дополнительные продажи 20% валютной выручки в России сопоставимы в денежном эквиваленте с 80-100% прибыли двухлетней давности», — объяснил Фролов.

Он предположил, что эти факторы приведут к росту суммарной выручки «Газпрома» в 2022 года в 1,5-2 раза по сравнению с показателями 2021-го, а это — поступление дополнительных миллиардов рублей в бюджет. Для сравнения, в прошлом году чистая прибыль монополиста установила рекорд, составив 2,64 трлн рублей.

Фролов также не стал исключать, что европейские покупатели уже «начали прощупывать почву» для закупки рублей в России. Отсутствие негативной реакции со стороны европейских трейдеров на новую схему оплаты — лишнее тому подтверждение.

«Новая схема оплаты — максимально безболезненна для ЕС, частные компании эти условия вполне устраивают. За прошедшую неделю должны были пройти консультации с европейскими покупателями по этому вопросу. Цены за газ для них не меняются, выступать против рублевых транзакций у тех же Eni, OMV нет никакого резона», — заключил Фролов.

ЦБ страхует «Газпромбанк»

Директор Института энергетики и финансов Марсель Салихов указал на еще одно важное преимущество рублевой оплаты российского газа. По его словам, новая схема максимально обезопасит «Газпромбанк» от введения западных санкций.

«Европейские страны прекрасно понимают, что если они сейчас заблокируют возможность проведения транзакций через «Газпромбанк», то фактически отрежут себя от поставок российского газа. Неслучайно ЕС обсуждает введение нефтяного эмбарго, но газ трогать никто не собирается», — резюмировал Салихов.

Впрочем, в Институте энергетики и финансов (ИЭИФ) не стали исключать варианта с вводом санкций ЕС против «Газпромбанка».

«Для западных стран даже такой крайне «мягкий» вариант изменения оплаты будет определенной уступкой России, поскольку, по сути, они должны дать долгосрочные гарантии не введения санкций против третьего по величине российского коммерческого банка», — подчеркнули в организации.

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Кроме того, контрагенты «Газпром экспорта» могут просто не успеть перестроится на новую схему. Для открытия валютных счетов в России потребуется определенное количество времени.

Вероятно, именно поэтому в указе президента предусмотрена возможность ведения временных или даже постоянных исключений из рублевой схемы оплаты, объяснили в ИЭИФ.

Перекроет ли Россия вентиль

Чисто технически «Газпрому» будет невероятно сложно провести полную остановку газового транзита в Европу. У монополиста в ЕС более сотни контрагентов, что осложняет процедуру, подчеркнул Салихов.

«В европейских контрактах прописаны разные даты проведения расчетов. Транзитная сеть в Европе очень разветвленная. Что делать монополисту, если хотя бы одна компания не согласится на рублевые расчеты? Вряд ли он пойдет на столь жесткие меры в отношении остальных 99 контрагентов, ведь это станет нарушением контракта для согласившейся фирмы», — объяснил эксперт.

Однако самое важное преимущество долгосрочных контрактов «Газпрома» с европейскими покупателями это — прописанная сумма минимального транзита газа. Данное условие максимально защищает монополиста в торговле с ЕС.

«У «Газпрома» железобетонные позиции в случае возможного отказа европейцев от закупок российского газа. Если у вас в соглашении прописана покупка условных 120 млрд кубов, значит пока вы не купите эти объемы, не можете разорвать контракт», — отметил Салихов.

Монополисту нет никакого смысла в одностороннем порядке разрывать соглашения с европейскими партнерами. В противном случае, это чревато массовыми исками в Стокгольмский арбитраж и выплатами миллионных неустоек. Но самое главное: новая схема не нарушит действующие обязательства сторон и западные санкции — изменятся лишь правила конвертации евро и долларов внутри России, заключил он.