«Нет ничего железобетонного». Песков допустил, что решение об оплате газа в рублях отменят

Решение о расчетах с «недружественными» странами за газ в рублях может быть отменено при изменении ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас такой способ расчета — наиболее надежный для России, однако в этом вопросе «нет ничего железобетонного». «Газпром» уже начал уведомлять зарубежных контрагентов о новом порядке оплаты, который указом от 31 марта ввел президент РФ Владимир Путин.

Решение о поставке газа в «недружественные» страны за рубли возможно отменить в будущем, но сейчас такой вариант оплаты для России является самым надежным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно [можно отменить], если наступят иные условия. Здесь в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом», — сказал Песков.

Владимир Путин ранее заявил, что страны Европы фактически бесплатно получили от России часть газа, потому что они «заплатили в евро, которые затем сами же и заморозили».

Представитель Кремля подчеркнул, что указ о расчетах за газ в рублях не имеет обратной силы, а поставки не будут отключаться, если покупатели не подтвердили оплату в рублях до 1 апреля.

«Пока ситуация следующая. Вчера мне много задавали вопросов, означает ли, что если нет подтверждения по рублям, то с 1 апреля будут отключаться поставки газа. Нет, не означает, и из указа [президента России] это не следует… Оплата по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же, она должна осуществляться в конце второй половины месяца, апреля, или даже в начале мая», — объяснил Песков.

Журналисты спросили пресс-секретаря президента о том, какой дедлайн установлен для открытия счетов в российских банках для оплаты газа. Песков рекомендовал за деталями обращаться в «Газпром».

«Продавцом газа является «Газпром», и он получает соответствующие директивы. Поэтому сейчас нужно обращаться именно в компанию за вопросами, связанными с нюансами», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что Путин в беседах с европейскими лидерами в общих чертах описал новую схему расчетов за газ.

«Потом, уже в нюансах, эта схема была доведена до сведения коллег из офиса федерального канцлера [Германии Олафа Шольца] моим коллегой [помощником президента РФ Максимом] Орешкиным», — добавил Песков.

Условия «приемлемы для западных стран»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила странам Запада справедливую схему оплаты газа.

«Схема, которая была предложена, является справедливой, она позволит нам получить выплаты в рублях», — указал министр. По его словам, условия, которые содержатся в новом указе президента, «приемлемы для западных стран».

«Дело в том, что они [западные страны] расплачиваются с нами валютой, а потом арестовывают наши счета», — объяснил министр причины введения нового порядка оплаты газа.

«Газпром» сообщил, что «безусловно и в полной мере соблюдает требования российского законодательства». «Уведомления о новом порядке расчетов в российских рублях сегодня официально направляются контрагентам», — отмечается в сообщении компании.

В «Газпроме» подчеркнули, что являются «ответственным партнером» и продолжают «надежно экспортировать газ потребителям».

Что известно о новом порядке расчета за газ

31 марта Путин подписал указ о новых правилах торговли газом с «недружественными странами».

«Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках», — заявил президент РФ.

Согласно документу, компании из «недружественных стран» (ЕС и несколько других западных государств) должны открыть счета в Газпромбанке. Речь идет о двух специальных счетах типа «К» — рублевом и валютном. Оплата за газ будет производиться с помощью перевода евро или долларов на валютный счет. Затем банк сможет продать эту валюту на Московской бирже и зачислить полученные рубли на рублевый счет иностранного покупателя. Когда средства от продажи валюты зачислят на рублевый счет поставщика, открытый в том же банке, газ будет считаться оплаченным.

До принятия указа покупатели платили за газ в долларах или евро. Власти стран ЕС и европейские нефтегазовые компании высказались против изменений валюты платежа, поскольку она закреплена в действующих контрактах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение Путина попыткой обойти санкции Евросоюза. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС отказывается оплачивать газ в рублях. В ответ на это Кремль заявил, что Россия «благотворительностью заниматься не намерена» и если нет оплаты, то нет и газа.

В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин объяснил, что решение о введении нового порядка оплаты было принято из-за односторонних санкций и заморозки валютных резервов ЦБ на Западе. Из-за ограничений около половины международных резервов России — примерно $300 млрд — оказались фактически замороженными.