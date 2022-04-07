«Уникальная ситуация». Что привело к рекордному укреплению рубля

Рубль полностью отыграл свое падение с начала военной спецоперации на Украине. Утром 7 апреля за доллар давали меньше 75 рублей. У рекордного с февраля укрепления национальной валюты есть несколько основных причин, считают эксперты. Среди них — сворачивание валютных операций внутри России, увеличение роли рубля в межгосударственных расчетах, нулевой ввоз западных технологий, параллельный импорт.

Рекордное укрепление рубля

В начале апреля курс рубля рекордно укрепился к доллару. За американскую валюту утром 7 апреля трейдеры давали меньше 75 рублей — 74,6 по состоянию на 10:20 мск. К 14:30 мск валютные котировки на Московской бирже (ММВБ) отыграли позиции, поднявшись до 75,94 рублей за доллар. Евро, в свою очередь, утром торговался по цене ниже 83 рублей — таких показателей не было с 10 февраля.

Что предшествовало укреплению рубля

Накануне европейские страны подготовили очередной, пятый по очереди, пакет санкций против Москвы. По словам главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, новые запреты коснутся российских древесины, цемента, морепродуктов, угля, спиртных напитков. По данным Reuters, в общей сложности ЕК предложит запретить импорт из РФ на сумму до €9 млрд в год.

Чтобы усилить давление на Россию, европейские политики даже призвали на помощь Китай, который на протяжение всей военной спецоперации на Украине занимал принципиально нейтральную позицию.

«Мы сегодня объяснили властям Китая важность оказания давления на Россию, призыва ее к переговорам. У нас была возможность использовать все свои аргументы. Надеемся быть услышанными», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Однако в пятый пакет западных санкций так и не вошло эмбарго на российскую нефть, хотя к этому призывали многие европейские политики — в частности, в Польше, странах Балтии.

Обратный эффект санкций

«В результате наших беспрецедентных санкций рубль почти немедленно превратился в щебень. Российская экономика, и это правда, между прочим, предлагает один американский доллар за 200 рублей», — говорил на пресс-конференции в Польше президент США Джо Байден.

Однако мечты американского президента о «развале» российской экономики за прошедшие полтора месяца так и не воплотились в жизнь. Напротив, масштабные западные санкции произвели обратный эффект на состояние курса рубля к доллару, подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Западные санкции ломают международную систему торговли. Очевидно, что в этом году в мире будет дефицит зерна, удобрений, цены на эти товары продолжат расти. С экономической точки зрения, это означает фактическое обесценивание евро и доллара. То есть, это не рубль укрепляется, а западные валюты проседают», — пояснил эксперт.

Кризисной ситуацией в мире в наибольшей степени воспользуются ведущие энергетические и продовольственные экспортеры, к числу которых относится и Россия, отметил Колташов. Дальнейшему укреплению рубля будут способствовать и нарушение логистических цепочек.

«Товары являются обеспечением денежных знаков. Они приобретают ценность только тогда, когда вы на них получаете товары. За «зеленые бумажки» США вы не сможете получать необходимые продукты. Это значит, что их значимость в мировой торговле перестанет быть доминирующей», — объяснил Колташов.

Он добавил, что президент России Владимир Путин уже анонсировал, что вслед за рублевыми расчетами по газу с «недружественными» странами следующим на очереди будет зерно. От этого у многих западных политиков уже успел пробежать холодок по коже, считает эксперт.

Экономический прецедент

В свою очередь, доктор экономических наук Никита Кричевский назвал еще несколько причин укрепления рубля к доллару. Среди них — сворачивание валютных операций внутри России, нулевой ввоз западных технологий, возможность оплаты в национальных валютах за параллельный импорт и наличная схема конечного импорта без посредничества Московской биржи.

«Россия резко ограничила вывоз валюты в офшоры. НЛМК, например, сейчас прекратил выплаты дивидендов, так как нельзя конвертировать в доллары и отправить в «кипрскую норку». Подобная ситуация наблюдается и в банковском секторе», — подчеркнул аналитик.

Кроме того, западные санкции привели к росту доли оплаты в национальных валютах, добавил он. Это означает, что роль рубля в торговых операциях на территории бывшего СССР будет в дальнейшем только расти.

«Москва сможет без проблем расплачиваться рублями с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном за параллельный импорт. Конечный импорт России сейчас идет по альтернативным каналам, которые не предполагают выхода на Московскую биржу. Можно расплачиваться наличной валютой, не прибегая к услугам официальных банковских структур. Это поможет снизить риски валютных спекуляций», — объяснил Кричевский.

Он также добавил, что в настоящее время мы стали свидетелями особой роли рубля в мировой экономике.

«Это уникальная ситуация, когда национальная валюта используется в качестве инструмента противостояния международным санкциям. До этого валюты служили рычагами финансовой гегемонии стран (доллары и евро), факторами поддержания конкурентоспособности промышленности (йены и юани). Рубль же сейчас не встраивается ни под одну из этих моделей», — заключил Кричевский.