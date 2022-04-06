«Лучшие курсы для ваших наличных». Валютных спекулянтов будут искать на местах

Федеральная налоговая служба поручила своим территориальным органам активизировать совместную с полицией работу по выявлению валютных спекулянтов. По информации ведомства, в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах продают иностранную валюту «с рук». «Газета.Ru» нашла такие Telegram-каналы — и курсы доллара и евро там существенно отличаются от биржевых.

Союз ФНС и МВД

Как сообщает РБК, центральный аппарат ФНС направил в территориальные органы письмо с поручением организовать взаимодействие с полицией по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков, еще 23 марта. Как отмечается в документе, продажа валюты «с рук» «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».

«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — цитирует РБК пресс-службу ФНС.

В ведомстве добавили, что служба на постоянной основе осуществляет контроль за такими операциями, в том числе совместно с органами внутренних дел.

В начале марта ФНС сообщила, что приостановила проверки соблюдения валютного законодательства «для снижения административной нагрузки на организации и граждан», но в новом поручении ведомства говорится, что валютные спекуляции частных лиц под мораторий на проверки не подпадают. То есть проверки по нарушениям валютного законодательства, связанным с куплей-продажей валюты, минуя уполномоченные банки, должны проводиться в обычном режиме.

В статье отмечается, что в компетенцию ФНС входит контроль за соблюдением валютного законодательства, но полномочия ведомства не распространяются на проведение оперативных мероприятий. Поэтому руководство службы и поручило территориальным органам взаимодействовать с МВД.

Между ведомствами в 2010 году было заключено соглашение, предусматривающее такую совместную работу. Согласно договору, сотрудничество налоговиков и органов внутренних дел в том числе направлено на «выявление и пресечение противоправной деятельности организаций и физических лиц, уклоняющихся от налогообложения, в том числе осуществляющих незаконное предпринимательство».

Ограничение выдачи иностранной валюты

9 марта на сайте Банка России появилось сообщение, что до 9 сентября 2022 года он изменяет порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан.

«Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи», — говорится в сообщении ЦБ.

Также отмечается, что в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов США, «то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте».

«В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Получить валюту можно будет в кассе банка», — добавили в организации.

При этом граждане «могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах». Все их деньги «сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад», а условия по вкладу или счету не меняются. Кроме того, проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

«Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме», — заключили в ЦБ.

Специальный режим был введен через неделю после того, как ЕС запретил ввоз наличных евро в Россию, и за несколько дней до аналогичного запрета Соединенных Штатов на ввоз долларов в РФ.

Введение ограничений на продажу иностранной валюты, а также резкий рост официальных курсов основных валют привели к существенному увеличению числа случаев купли-продажи валюты в обход уполномоченных банков, констатировали в ФНС.

Федеральная налоговая служба напомнила, что продажа иностранной валюты с рук, минуя уполномоченные банки, является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ.

Как сообщили РИА «Новости» в ведомстве, штраф за это для граждан, предпринимателей и юридических лиц может составлять от 75% до 100% процентов суммы такого обмена. А для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Спекулянты в Telegram

«Газета.Ru» нашла в Telegram множество каналов, через которые можно купить иностранную валюту «с рук». Все, что нужно — зайти туда, найти свой город, открыть диалоги, где частные лица размещают свои предложения. Там же могут опубликовать свои объявления желающие купить валюту.

«Покупка и продажа. Лучшие курсы для ваших наличных! Москва и еще 40 городов России! Приглашайте друзей и партнеров», — так завлекают к себе граждан администраторы каналов.

В диалогах часто торгуются. Например, 25 марта участник сообщества объявил, что готов продать 8 тысяч евро по курсу 110 рублей. Потенциальный покупатель уведомил, что готов приобрести эту иностранную валюту по 105 рублей.

В среду, 6 апреля, Павел в Санкт-Петербурге предлагает купить у него 5 тысяч евро, ему предложили продать их по 95 рублей. А его земляк Евгений готов отдать тысячу долларов по 102 рубля, а тысячу евро — за 112 рублей.

В Химках иностранная валюта в среду стоит дороже: Сергей хочет продать евро по 115 рублей, а Максим намерен отдавать доллары за те же деньги.

Согласно данным Мосбиржи, валюта стоит гораздо дешевле: доллар — 83,3 рубля, евро — 90,4 рубля.