Власти Литвы допустили закрытие границы с Калининградской областью

Литва обсуждает возможность закрытия границы с Россией и Белоруссией, сообщил министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис. Впрочем, конкретных дат он не назвал — по его словам, соответствующие решения еще предстоит выработать. Литва граничит только с одним субъектом РФ — Калининградской областью, авиасообщение с которой для пассажиров из других регионов России осложняется закрытием неба над странами ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Литовские власти в связи с событиями на Украине рассматривают вопрос закрытия границы с Россией и Белоруссией. Об этом в понедельник, 4 апреля, проинформировал глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис.

«Идут дискуссии. Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим», — приводит его слова ТАСС.

Министр сказал, что «пока рано говорить об этом вопросе». Стоит отметить, что Литва граничит только с одним, самым западным, российским регионом — Калининградской областью.

Полная изоляция РФ и Беларуси

О том, что Эстония, Литва, Латвия и Польша могут вскоре приступить к процессу полной изоляции от России и Белоруссии, закрыв свои границы с этими странами, ранее говорил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

В частности, он рассказал о просьбе Киева остановить автомобильное сообщение Польши и стран Балтии с РФ и Белоруссией. В случае закрытия границ транспортные и пассажирские перевозки станут невозможными, пояснил Найем.

Напомним, Калининградская область отделена от остальной России территорией других государств, но соединена морем и является полуэксклавом. Регион расположен в Центральной Европе: на юге граничит с Польшей, на севере и востоке — с Литвой. На западе омывается Балтийским морем и его заливами — Куршским и Калининградским.

Протяженность границ области, являющихся одновременно и государственной границей РФ, составляет 540 км. Из них 410 км приходится на сухопутные — примерно поровну на границы с Польшей и Литвой.

В условиях запрета на полеты российских самолетов в воздушном пространстве ЕС авиарейсы в Калининград осуществляются в обход территории европейских стран, по более длинному маршруту. Как следует из данных сервиса Flightradar24, примерное время в пути теперь варьируется от 2 до 2,5 часов. До введения ограничений дорога занимала около полутора часов.

Выслали посла, отказались от газа

В понедельник глава МИД Литвы также сообщил, что кабмин страны решил понизить статус российско-литовского диппредставительства: в правительстве республики предписали послу РФ покинуть Вильнюс и отозвали литовского посла из Москвы. Кроме того, будет закрыто генконсульство России в Клайпеде, уточнил Ландсбергис.

2 апреля в министерстве энергетики Литвы заявили, что республика больше не импортирует российский природный газ. «Газотранспортная система Литвы с начала текущего месяца действует без импортируемого из России газа», — сообщили в ведомстве.

31 марта президент Литвы Гинатас Науседа указал, что Запад, по его оценкам, должен продолжать наращивать антироссийские санкции и не ждать, что Москва решит остановить спецоперацию на Украине.

Пока есть все инструменты для дальнейшего давления на Россию, констатировал он.

«Мы выступаем за усиление санкций, не дожидаясь каких-либо уступок от России. Мы должны использовать все возможные способы воздействия, чтобы Москве выгоднее было возвращаться к цивилизованному диалогу», — считает Науседа.