«Ситуация взрывоопасная»: что будет с ЕС при отказе от рублевой оплаты за газ

На начало апреля в подземных газовых хранилищах Европы осталось порядка 30 млрд кубов топлива. Этих объемов с запасом хватит для прохождения весеннего и летнего сезонов, считают эксперты. Однако настоящие проблемы начнутся осенью, когда европейцам нужно будет закачать еще 70-80 млрд кубометров. Справиться с этой задачей поможет массовый переход на рублевую оплату за российское топливо. Примеру Латвии в этом вопросе могут последовать ключевые покупатели «Газпрома» — Германия, Франция и Италия.

Аномальные холода

Западноевропейские страны захлестнула аномально холодная для апреля погода. Метели и снегопады не прекращались несколько суток. Накануне, 3 апреля, в ряде стран ЕС были побиты температурные рекорды. Лидером стала Германия. На востоке страны, в городе Котбус, температура воздуха понизилась до -5.9 градусов — таких холодов местные жители не видели аж с 1923 года.

Ненастная погода также застигла врасплох жителей Великобритании (-1,2С), Франции (-2,4С), Италии (+1С), Нидерландов (-2,4С) и Испании (+0,6C).

В этих странах были побиты рекорды 1952-го, 1956-го, 1967-го, 1984-го и 1970-го соответственно. На этом фоне запасы подземных газовых хранилищ в Европе сократились до 26% от максимального уровня.

В некоторых странах уже начались массовые протесты из-за роста тарифов на электроэнергию. В Лондоне на выходных митингующие осадили резиденцию британского премьера Бориса Джонсона на Даунинг-стрит. С 1 апреля цена газа в Великобритании выросла на 81%, цены на электричество — на 36 %. Уровень инфляции в стране к концу февраля достиг 30-летнего максимума, поднявшись до 5,6%, к концу года этот показатель может и вовсе перевалить за 9%.

Не лучше ситуация в Италии. В марте месячные расходы итальянцев за тепло и электроэнергию достигали €1,3 тыс. — неподъемная сумма на фоне экономического кризиса. Новые же планы ЕС касательно ввода полноценного газового эмбарго против России могут добить и без того шаткую ситуацию с энергетическим и экономическим кризисами.

Сколько газа осталось в ПХГ

Пока что запас топлива в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ) не достиг критического уровня. Объемы сырья на начало апреля находились на уровне примерно 25-30 млрд кубов или 26% от максимальной заполняемости. Этого с запасом хватит для бесперебойного прохождения весеннего и даже летнего сезонов. Однако настоящие газовые проблемы у стран Евросоюза начнутся осенью, предположил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Проблема в том, что 30 млрд кубов — средняя температура по больнице. В Британии сейчас уровень ПХГ находится на пиках, в то время как в Австрии с запасами большие проблемы.

К сентябрю-октябрю европейцам нужно будет закачать 70-80 млрд кубов. Без российского газа это будет сделать невозможно», — объяснил эксперт.

Фактически, добавил он, в течение следующих пяти месяцев европейцам нужно будет закачивать в ПХГ 10-15 млрд кубов. Для понимания: ровно такой же объем в конце марта США договорились поставлять ЕС за год.

Кто выступил за «рублевую» оплату за газ

В ряде стран Восточной Европы уже высказались за переход на оплату за российский газ в рублях. В латвийской энергетической компании Latvijas Gāze заявили, что подобная схема оплаты не нарушит антироссийские санкции. У прибалтийской страны продолжает действовать долгосрочный контракт с «Газпромом» до 2030 года.

«Первое впечатление, что такой порядок расчетов — в российских рублях — формально не нарушает санкционный режим и возможен», — заявили в компании.

Министр экономики Словакии Рихард Сулик подчеркнул, что поставки российского топлива ни в коем случае нельзя приостанавливать. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе. Транзит происходит через территорию Украины. «Если есть условие платить рублем, то платим рублем», — отметил европейский чиновник.

Иное мнение по этому поводу высказал статс-секретарь Минэкономики республики Кароль Галек, выступая на заседании Словацкой нефтегазовой ассоциации. По его словам, переход на новую схему оплаты возможен только при согласовании процедуры с остальными странами ЕС, «если это будет необходимо».

«Сговорчивая» Латвия и «бунтующая» Литва

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, с начала апреля прибалтийская страна полностью отказалась от поставок российского газа. В отличие от Риги Вильнюс может позволить себе относительно безболезненно разорвать энергетические связи с Москвой. На долю Литвы приходилось менее 1% от суммарного экспорта «Газпрома» в Европу, отметил Пикин.

«В 2020 году Литва закупила примерно 900 тыс. кубометров российского газа. На Латвию ежегодно приходится большая часть прибалтийского транзита топлива «Газпрома» — около 1,5 млрд кубов. Поэтому Рига в вопросе рублевой оплаты более сговорчива», — пояснил эксперт.

С ним согласился заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Неслучайно Латвия одной из первых в прибалтийском регионе отреагировала на письма «Газпрома», разъясняющие новый порядок оплаты.

«Еще несколько лет назад Литва отказалась от долгосрочного контракта с монополистом, увеличив импорт российского сжиженного газа (СПГ). Я думаю, в 2022-м тенденция сохранится. Плюс, у Вильнюса есть крупный терминал в Клайпеде, сейчас активно ведутся разговоры о строительстве второй площадки», — заявил аналитик.

Он добавил, что после приема СПГ Литва затем перепродает часть топлива в соседние Латвию и Эстонию. Для Вильнюса это — довольно выгодный бизнес. Для Риги, напротив, сохранение поставок российского газа — «вопрос выживания».

Кто последует примеру Латвии

Для европейских контрагентов «Газпрома» новая схема оплаты не только не нарушает введенные ранее антироссийские санкции, но и практически ничем не отличается от прежнего варианта. Страны ЕС как платили за газ в евро, так и продолжат — изменятся лишь реквизиты транзакций, объяснил Пикин.

«До начала апреля оплата производилась на европейские счета «Газпрома», теперь евро-транзакции будет осуществляться через российский «Газпромбанк». По сути, это — те же самые платежи в евро, для ЕС в этом плане ничего не изменилось», — отметил эксперт.

По этой причине, добавил он, в течение апреля на рублевую схему оплаты за российский газ вслед за Латвией перейдут и ведущие экономики ЕС: ключевые контрагенты «Газпрома» из Германии, Франции и Италии.

«Россия выбрала самый мягкий вариант изменения газовой оплаты. За рублевые операции будут отвечать не европейские покупатели, а «Газпромбанк». Монополист, фактически, обнулил Европу в этом вопросе», — заключил Пикин.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отнесся к перспективам перехода ЕС на оплату за российский газ в рублях не столь оптимистично. По его словам, противники российского газа в Европе (Литва, Польша) продолжат «подливать масла в огонь».

«Большинство частных трейдеров склоняется к тому, чтобы перейти на новую схему и продолжать получать газ. Но ситуация по-прежнему взрывоопасная. Чтобы обратной дороги в риторике отказа от российского газа в Европе точно не было, противникам Москвы нужен большой энергетический кризис с прекращением поставок. Все еще впереди», — резюмировал он.