«Голый прагматизм». США пересмотрели план по «разрушению» экономики России

Минфин США уточнил правила ввоза в страну ряда российских товаров, включая продукты питания и медикаменты. По мнению экспертов, такой шаг неслучаен. Власти США хотят максимально сократить ущерб от импортных ограничений, снизив рекордную инфляцию. В то же время санкционное давление Вашингтона на Россию создает предпосылки для увеличения американского экспорта в Европу.

Важное уточнение

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило новую генеральную лицензию, уточняющую правила ввоза в страну ряда российских товаров и условия экспорта американских товаров в Россию. Американцы ослабили санкции, которые, по словам президента США Джо Байдена, должны были «разрушить» российскую экономику.

Были сняты ограничения в отношении жизненно необходимых сельскохозяйственных продуктов. В антисанкционный список российских товаров вошли: органические и неорганические удобрения, семена и репродуктивные материалы. В списке выведенных из-под санкций товаров зафиксированы продукты питания, витамины и минералы, пищевые добавки и витамины, бутилированная вода, живые животные и корма для них, медицинское оборудование и комплектующих для него. США разрешили экспорт, импорт и реэкспорт товаров из этих категорий. Для российских больниц и поликлиник также одобрили возможность обновления программного обеспечения для медицинской техники. Власти США также разрешили действия, связанные с «профилактикой, диагностикой или лечением COVID-19», включая исследования и клинические испытания. Под одобрение также попали любые иные исследования медицинского характера, если они были начаты до 24 марта 2022 года.

Двойная игра Вашингтона

Американское санкционное давление на Россию из-за военной спецоперации на Украине постепенно дает брешь. Под запретом по-прежнему остается одна из ключевых составляющих экспортных доходов Москвы — нефтепродукты. С другой стороны, США не хотят полностью закрывать «торговые двери» в отношениях с Россией, ведь санкции наносят ощутимый ущерб американской экономике, подчеркнула в разговоре с «Газетой.Ru» экономист Татьяна Куликова.

«Для американцев военная спецоперация на Украине — это что-то далекое. Экономически страдать из-за Украины готовности в США гораздо меньше, чем в Европе. Поэтому Вашингтон может позволить себе санкционные послабления, а Брюссель — нет», — предположила она.

Рейтинг президента США во многом зависит не только от внутренних цен на энергоносители, но и от разгоняющейся инфляции. Куликова напомнила, что рост стоимости товаров в Штатах в феврале 2022 года достиг рекордных за более чем 40 лет значений, вплотную приблизившись к отметке 8%.

«Продолжая давить на Европу в вопросе ужесточения антироссийских санкций, США ведут двойную игру. В ЕС ситуация с инфляцией сейчас еще хуже, чем в Штатах. В Испании рост цен в марте составил 3% по сравнению с февралем, в Германии — больше 2%. Инфляция в Евросоюзе за весь 2021 год — 5%», — отметила Куликова.

Усиление инфляции в Европе вместе с сокращением импорта российских энергоносителей чревато для властей ЕС масштабным промышленным кризисом, заявил ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов. Эта угроза позволила Вашингтону диктовать свои правила игры европейским союзникам.

«Цель США — максимально ослабить экономические связи России и Европы. Недавние договоренности Вашингтона и Брюсселя на поставки порядка 15 млрд кубов сжиженного газа (СПГ) по более высоким ценам — яркое тому подтверждение. В дальнейшем это приведет к увеличению издержек производства ряда европейских товаров, что явно на руку Штатам», — резюмировал аналитик.

Данный фактор повлечет за собой уменьшение уровня конкурентоспособности продуктов ЕС в сравнении с американскими товарами. В итоге главным выгодополучателем в санкционном противостоянии Запада и России окажется Вашингтон, заключил Колганов.

Голый прагматизм и гуманный бизнес

В отличие от Европы, США могут позволить себе острые санкционные выпады в отношении России. В 2021 году товарооборот Вашингтона и Москвы (чуть меньше $35 млрд) оказался в 8 раз меньше объема торговых связей РФ с Европой ($282 млрд), подчеркнул Колганов.

Схожее мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доктор экономических наук Сергей Смирнов. По его словам, американское правительство не может допустить вслед за бензиновым кризисом масштабные проблемы и в агросекторе.

«Поведение властей Штатов — голый американский прагматизм. Они справились с критическими точками в отдельных отраслях экономики, сняв ряд ограничений по российским товарам.

В итоге поставки урана, минеральных удобрений сохранят работоспособность агросектора и атомной промышленности, а Байден получит дополнительную поддержку избирателей», — объяснил Смирнов.

По словам эксперта, своими действиями американские власти показывают, что они более гибкие игроки в геополитическом противостоянии с Россией, в то время как Европа продолжает придерживаться «красных линий» в давлении на Москву. А сохраняя запрет на поставки российских нефтепродуктов, Вашингтон скрыто подталкивает граждан к рационализации потребления энергоресурсов (бензина).

«Американцы не будут мерзнуть, они будут меньше использовать автомобили. Меньше выхлопных газов — больше заботы об экологии. Иными словами, Байден плавными шагами идет к той самой углеродной нейтральности, которой Вашингтон намерен добиться к 2035 году», — отметил Смирнов.

В отличие от курса американских властей, бизнес США занял очень гуманную позицию по отношению к российским гражданам, добавил он. Американский холдинг Johnson & Johnson прекратил поставки средств личной гигиены, однако сохранил экспорт лекарств и медицинского оборудования.

«Американский бизнес ведет себя в России по-человечески. Компания делает все возможное для того, чтобы россияне не пострадали от нехватки лекарств. McDonald's продолжил выплачивать зарплату сотрудникам после закрытия точек в России. Речь идет о ежемесячных затратах до $50 млн. Многим нашим работодателям стоит поучиться у американцев высокому уровню социальной ответственности», — заключил Смирнов.