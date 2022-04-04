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Бизнес

«Грустно, что мы пришли к этому»: Россию отрезали от финансирования ЕБРР

ЕБРР объявил об уходе из России и Белоруссии

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»
Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) проголосовал за «решительные действия против России и Белоруссии» из-за ситуации на Украине». Банк решил немедленно приостановить доступ этих стран к финансированию и экспертизе финансовой организации. ЕБРР пришел в Россию в 1991 году и за время работы вложил в местную экономику €24,3 млрд.

«Жесткие меры»

«Совет управляющих ЕБРР одобрил принятие жестких мер в отношении этих двух стран после вторжения на Украину. Доступ Российской Федерации и Белоруссии к ресурсам банка будет официально и немедленно приостановлен после вступления в силу соответствующего решения управляющих. Это означает, что ни в одной из стран не может быть проектов с финансовым участием банка или деятельности в рамках технического сотрудничества», — говорится заявлении, опубликованном на сайте ЕБРР.

Банк также оставил за собой право «на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам». ЕБРР также объявил о закрытии своих представительств в Москве и Минске.

«Грустно, что мы пришли к этому после стольких лет сотрудничества и деятельности в обеих странах. Однако война с Украиной, которую ведет Россия, не оставила нам иного выбора, кроме как выразить свое осуждение не только на словах. Также необходимы действия, чтобы у двух стран не было сомнений в том, что мы считаем, что они подорвали ценности, которые важны для нас как института и международного сообщества», — приводятся на сайте организации слова президента ЕБРР Одили Рено-Бассо.

Отмечается, что ЕБРР сосредоточен на предоставлении Украине и странам, пострадавшим от кризиса из-за наплыва беженцев, €2 млрд в качестве «пакета мер по обеспечению устойчивости и средств к существованию». Меры призваны помочь компаниям и сообществам.

Банк предоставляет финансирование максимально быстро, чтобы позволить украинским фирмам получить поддержку ликвидности, отсрочку кредитов и торговое финансирование.

«Там, где это возможно, предприятиям будет оказана помощь в перемещении, чтобы их деятельность могла продолжаться. Если позволят условия, банк также обязуется принять участие в программе восстановления Украины», — говорится в заявлении ЕБРР.

Упадок сотрудничества

Россия как правопреемница СССР имела статус учредителя Европейского банка реконструкции и развития. ЕБРР долгие годы являлся одним из крупнейших инвесторов в реальный сектор экономики РФ. Всего с 1991 года по 2015 год аккумулированный объем инвестиций ЕБРР в России составил 24,3 миллиарда евро (792 проекта).

В январе 2016 года Европейский банк реконструкции и развития сообщил, что 2015 год стал первым, когда он не запустил новых проектов в России. Российские власти направили в том же году обращение к председателю совета управляющих ЕБРР, министру финансов Люксембурга Пьеру Граменья, в котором отмечалось, что Россия считает «заморозку» деятельности ЕБРР нарушением ее прав как акционера и страны операций банка. Совет директоров банка рассмотрел обращение РФ и не нашел нарушений принципов работы ЕБРР.

В 2017 году банк объявил о закрытии своих офисов в РФ, оставив их только в Москве и Санкт-Петербурге. Старший советник ЕБРР по СНГ Антон Усов тогда сообщил «Интерфаксу», что одна из причин закрытия — окончание проекта по поддержке малого бизнеса. К июлю 2018 года в России осталось единственное отделение ЕБРР — в Москве.

На смену «холодной войне»

Как говорится на сайте организации, Европейский банк реконструкции и развития был учрежден в 1991 году после окончания «холодной войны», для того чтобы начать новую эпоху в Центральной и Восточной Европе.

«Мы инвестируем в проекты, которые способствуют переходу к открытой рыночной экономике, а также развитию частной и предпринимательской деятельности… Мы выделяем проектное финансирование для банков, отраслей экономики и отдельных предприятий — как вновь создаваемых, так и действующих», — поясняется на сайте.

ЕБРР оказывает помощь в развитии предпринимательской деятельности. Благодаря его финансовым инвестициям, бизнес-услугам и участию в обсуждении вопросов политики на высоком уровне, организация располагает «прекрасными возможностями для содействия развитию экономики и изменению жизни людей».

«Мы работаем в более чем 30 странах — от Центральной и Восточной Европы до Центральной Азии, а также в Южном и Восточном Средиземноморье — и являемся крупнейшим инвестором в регионе наших операций», — отметили в организации.

С момента учреждения банк реализовал более 6 тысяч проектов.

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