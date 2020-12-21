«Пропасть не дадут»: МВФ решает судьбу кредита для Украины

21 декабря миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работу по пересмотру кредитного соглашения с Украиной. Обсуждение последних актуальных экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра стартовало в онлайн-режиме на фоне продолжения пандемии коронавируса COVID-19.

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Серия консультаций между МВФ и Киевом должна продолжиться до 23 декабря, а затем последует перерыв на новогодние праздники. Основная тема дискуссии — пересмотр соглашения в формате stand-by для Украины, которое стороны согласовали в начале июня 2020 года.

МВФ утвердил 18-месячную программу на $5 млрд с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд. Эти средства Киев как раз и получил в июне, но для выделения оставшейся суммы необходимо пройти процедуру пересмотра для проверки выполнения условий и кредитных обязательств со стороны украинских властей.

Первый такой пересмотр должен был состоятся в середине июля, в случае принятия в сентябре Киев мог бы рассчитывать на второй транш в размере $700 млн. Следующий этап переговоров предполагал выделение $560 млн в декабре, а заключительный транш в $980 млн планировался уже на 2021 год.

Однако пересмотра в июле не состоялось, также миссия МВФ не приехала в сентябре и ноябре. По сути, с момента выделения первого транша программа stand-by была заморожена, а Украина осталась без $1,26 млрд в 2020 году. При этом украинские СМИ не раз отмечали, что эти средства крайне необходимы республике.

Дело в том, что минэкономики Украины ожидает роста инфляции до 5,9% к концу 2020 года, а международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует сокращение экономики страны на 6,5%. В правительстве фиксируют отсутствие бюджетных средств для реализации обещаний государства по повышению зарплат бюджетников, а счетная палата Украины фиксирует рост госдолга страны до 2,3 трлн гривен (более $80 млрд). Текущий пересмотр со стороны миссии МВФ может дать шанс на выделение как минимум еще одного транша в рамках программы stand-by, то есть $700 млн, чего Киев ждал еще в сентябре.

Президент Украины Владимир Зеленский уже приветствовал начало работы миссии. По его словам, украинская сторона остается надежным партнером фонда, так как данное сотрудничество должно пойти на пользу народу государства.

Провал Зеленского

Фактор МВФ имеет важное значение для Украины. Как ранее говорил «Газете.Ru» глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, транш финансовой помощи необходим как связующее звено.

«Если фонд дает деньги — их также выделяет Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие системные международные кредиторы Именно в этом заключается важность МВФ для Украины, потому что даже помощь со стороны Евросоюза привязана к получению кредитной поддержки от фонда», — указывал эксперт, подчеркнув, что для стабилизации экономической ситуации Киев, скорее всего, начнет покрывать дефицит бюджета за счет внешних займов.

Однако, как пишет Bloomberg, надежды на получение замороженного кредита к концу года для Украины почти развеялись, хотя эти средства необходимы стране для облегчения последствий пандемии.

С точки зрения агентства, Зеленский фактически провалил необходимые реформы, в том числе по борьбе с коррупцией. К примеру, президент не смог распустить конституционный суд Украины, который фактически отменил ряд законов о борьбе с коррупцией. По мнению агентства этот момент пошатнул авторитет Зеленского в глазах западных доноров, так как именно коррупционный трек является ключевым для предоставления Киеву финансовой помощи.

Более того, глава государства теряет поддержку среди населения Украины из-за отсутствия продвижения в этом направлении, считает Bloomberg. Несмотря на то что президентская партия «Слуга народа» контролирует большинство мест, парламент подвел его, отказавшись полностью восстановить закон об электронном декларировании активов чиновников, который был отменен конституционным судом.

При этом показатели украинского лидера, действительно, оставляют желать лучшего. Согласно исследованию фонда «Демократические инициативы», почти 30% украинцев назвали Зеленского неудачником года, когда поддерживают главу государства только 15% респондентов. При этом в прошлом году рейтинг Зеленского был выше — тогда политиком года его считали 46% украинцев.

Шанс на договор

В подобных условиях позитивное завершение пересмотра программы stand-by со стороны МВФ может не только помочь Украине скорректировать экономическую ситуацию, но может способствовать укреплению позиций президента. С точки зрения замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, шанс на получение нового транша финансовой помощи для Киева сохраняется.

«Украинскому руководству необходима поддержка, с учетом дефицита бюджета, который нечем закрыть. Пропасть им не дадут, скорее всего, средства будут выделены, но с оговорками», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Вероятно, от Киева потребуют прекратить подрывные действия по борьбе с коррупцией, в том числе отменить решение КС, добавил эксперт, хотя антикоррупционные ведомства на Украине на самом деле являются механизмом управления коррупционерами и крепко держат украинских политиков.

При этом Жарихин не исключил, что западные партнеры могут выделить Киеву только часть средств вместо ожидаемой суммы второго транша, опять-таки из-за ситуации вокруг конституционного суда.

Впрочем, признает эксперт, в данный момент достаточно сложно прогнозировать как будет развиваться ситуация. Единственное, стоит учитывать, что, по сути, Украина выполнила все необходимые условия для получения как второго, так и третьего транша со стороны МВФ. Однако тут против Киева могут сыграть не только проблемы по линии борьбы с коррупцией, но и время.

Как говорил внештатный советник главы офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов, Украина не сможет получить новый транш МВФ в этом году, поскольку не успевает сделать этого календарно и физически. По его словам, страна может рассчитывать только на займы из других источников, что позволит ей выиграть время до получения средств от фонда.