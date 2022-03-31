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Бизнес

«СССР всегда летал на чисто отечественных самолетах. К этой практике нужно возвращаться»

Вице-премьер Борисов: серийный выпуск МС-21 сдвинется на один-два года

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Серийное производство самолета МС-21 сдвинется на год-два, лайнер сможет выпускаться только с отечественным двигателем ПД-14, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов. Он добавил, что работа по выводу на серийное производство самолетов региональной авиации «Байкал», L-410, «Ладога» и Ил-114 будет ускорена. О том, как российский авиапром живет под санкциями, — в материале «Газеты.Ru».

Российский самолет МС-21 сможет выпускаться серийно только с отечественным двигателем ПД-14. Об этом в четверг, 31 марта, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия-24».

При этом серийное производство МС-21 сдвинется на год-два, добавил он.

«Рассчитывали на поставку нам двигателей Pratt & Whitney, которые теперь поставляться не будут. Те серийные объемы, которые планируем, теперь должны целиком и полностью замещаться отечественным двигателем ПД-14», — пояснил чиновник, добавив, что сдвиг серийного производства МС-21 «будет заполнен организацией серийного производства уже существующих моделей — в частности, Ту-214».

Самолеты региональной авиации

Борисов также сообщил, что работа по выводу на серийное производство самолетов региональной авиации «Байкал», L-410, «Ладога» и Ил-114 будет ускорена.

«Даны поручения ускоренным темпом завершать разработку и выводить в серийное производство самолеты региональной авиации. Я имею в виду «Байкал», L-410, «Ладога», — это самолет, который теперь получил новое название L-610, и Ил-114», — рассказал он.

Для российских авиапроизводителей открывается уникальная возможность нарастить производство отечественных самолетов, отметил вице-премьер.

«И я думаю, что нужно с учетом опыта всех последних событий сделать выводы, значит, массово сейчас нарастить количество именно отечественных самолетов, поменять эту пропорцию и больше не возвращаться к этой ситуации. Собственно, Советский Союз, как вы знаете, всегда летал на чисто отечественных самолетах, и к этой практике нужно возвращаться», — заключил Борисов.

Тяжелая судьба МС-21

МС-21 — гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его более 10 лет разрабатывает корпорация «Иркут», которая предварительно получила 175 заказов — в первую очередь от «Аэрофлота» и Red Wings, писал «Коммерсантъ».

Активная стадия работ над МС-21 ведется с конца 2000-х годов. Сроки его ввода в коммерческую эксплуатацию неоднократно переносились — изначально планировалось, что это произойдет в 2016 году, напоминает РБК.

В январе 2019 года стало известно, что поставки импортных материалов для крыла МС-21 прекращены. В итоге российские композиты для МС-21 разработал Росатом при участии ученых МГУ и специалистов авиапрома. А производить углеродные материалы для создания крыла, элементов механизации и хвостового оперения МС-21 стала компания Umatex.

В конце 2021 года самолет получил базовый сертификат типа, а в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом.

Изначально в этом году Объединенная авиастроительная корпорация планировала выпустить шесть самолетов. Ожидалось, что на первом этапе самолет будет поставляться заказчикам с французскими двигателями PW-1400, позднее у них появится выбор между PW и российским ПД-14. Однако французская компания-производитель двигателей Pratt & Whitney после начала спецоперации на Украине отказалась от сотрудничества с Россией.

Самолет МС-21 с двигателем ПД-14 сейчас проходит испытания.

Как сообщал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ОАК до конца этого года поставит заказчику два серийных самолета МС-21.

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