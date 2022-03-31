Кулеба посетовал на «усталость» Запада от антироссийских санкций

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ряд западных стран уже устали от санкций против РФ. Его слова приводит РИА «Новости».

«Честно говоря, я вижу усталость от санкций в некоторых странах. Но Польша не одна из них», — сказал министр в эфире польского телеканала TVN.

По его словам, это государство находится «в первых рядах в деле усиления давления на Россию».

«Но я вижу эту усталость, желание избежать дальнейших дополнительных санкций, которые могли бы действительно ударить по российской экономике», — заявил дипломат.

Он также указал, что Киев работает над тем, чтобы «преодолеть эту усталость» и разъяснить, что украинцы благодарны за все сделанное в области санкций, но необходимо «сделать еще больше».

Недавно президент Украины Владимир Зеленский, выступая с видеообращением перед парламентом Австралии, призвал ввести в отношении России новые и «мощные» санкции.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».