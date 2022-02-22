«Изолируем банки». Великобритания ввела санкции против России

Власти Великобритании объявили о «первой волне» антироссийских санкций в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик. В черный список попали пять банков, а также бизнесмены Ротенберги и Геннадий Тимченко. Пакет подписала глава МИД королевства Лиз Трасс. Лондон также собирается ввести ограничительные меры против депутатов и сенаторов, голосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР, и грозит закрыть России доступ на рынок суверенных долгов.

Лондон вводит санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов – братьев Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко, заявил премьер-министр Борис Джонсон на заседании парламента Великобритании. По его словам, это лишь «первая волна ограничений» в связи с признанием Россией самопровозглашенных республик Донбасса.

«Мы готовы ввести и другие санкции», — цитирует премьера Sky News.

Под рестрикции попали, в частности, Промсвязьбанк, банк «Россия», Генбанк, АО «Индустриальный сберегательный банк» и Черноморский банк развития.

Санкции к миллиардерам Тимченко и Ротенбергам будут применены как к «лицам с очень высоким уровнем дохода». Все трое несколько лет назад были внесены в санкционные списки как «соратники президента Владимира Путина». «Любые активы, которыми они владеют в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещено въезжать сюда, и мы запретим всем британским физическим и юридическим лицам иметь с ними какие-либо дела», — подчеркнул Джонсон.

Британский премьер предупредил также, что нынешний виток кризиса на Украине может оказаться «затяжным». Он добавил, что на территории Донбасса присутствуют российские военные, и Россия, по сути, уже осуществила «вторжение», о котором несколько месяцев предупреждали западные политики и СМИ. Путин, признав «мнимую независимость» республик, нарушил Минские соглашения и создал «предлог для полномасштабного наступления», отметил Джонсон.

«Кремль заявил, что российские войска войдут на территорию непризнанных республик под маской «миротворцев», и присутствие российских танков и бронетранспортеров уже зафиксировано. Палата общин не должна сомневаться, что развертывание этих сил на территории суверенной Украины равносильно возобновившемуся вторжению», — резюмировал политик.

В уведомлении о санкциях, опубликованном на сайте британского правительства, говорится, что Форин-офис уже обновил санкционный список. Первый пакет санкций уже подписан министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Кроме того, МИД Великобритании анонсировал санкции против российских парламентариев, которые голосовали за признание независимости республик. Напомним, указ Путина поддержали 400 депутатов Госдумы. Лондон также оставляет за собой право запретить экспорт высоких технологий в РФ и применить санкции в отношении российского суверенного долга.

«Мы ограничим возможности российского государства и российских компаний привлекать средства на наших рынках, запретим частично экспорт высоких технологий и сильнее изолируем российские банки от глобальной экономики», — пригрозили в британском ведомстве.

Что дальше?

Депутат-консерватор Тобиас Эллвуд на заседании парламента заявил, что одних антироссийских санкций «будет недостаточно». По его мнению, ограничения могут даже «сыграть на руку» президенту России и еще больше сблизить Москву с Пекином, передает BBC. В связи с этим необходим более долгосрочный подход к защите европейской безопасности за пределами границ НАТО, указал он. Политик призвал Джонсона и депутатов подумать о том, «как мы используем нашу огромную силу сдерживания», в том числе рассмотреть возможность введения бесполетной зоны. Премьер в ответ заявил, что ни одна из стран НАТО в настоящее время не рассматривает вопрос об отправке боевых подразделений на Украину, но это не исключает военной поддержки со стороны альянса.

Лидер либерал-демократов Эд Дэйви также призвал Джонсона «пойти дальше в отношении санкций» и предложил заморозить и начать конфискацию активов сторонников Путина. Кроме того, он спросил, будет ли Лондон настаивать на переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. В ответ премьер-министр заявил, что считает «немыслимым» проведение крупных международных футбольных турниров после того, как Москва признала Донецкую и Луганскую народные республики.

«Вызывает недоумение тот факт, что основные международные футбольные турниры могут проходить в России после вторжения на территорию суверенного государства», — сказал Джонсон.

Бывший премьер-министр Тереза ​​Мэй приветствовала заявление о санкциях, но отметила, что ситуация в Донбассе отражает более широкую общемировую тенденцию: авторитарные государства пытаются навязать другим странам свое мышление. «Битва, с которой мы сейчас сталкиваемся, — это защита самой демократии», — подчеркнула она.

Предложения ЕС по санкциям

Европарламент во вторник осудил признание Россией ЛНР и ДНР и призвал Евросоюз оперативно ввести санкции против России. «Такой шаг не только является чрезвычайно серьезным нарушением международного права, а также минских соглашений, но и ставит под серьезное сомнение надежность Российской Федерации как международного субъекта и ее способность держать свое слово на международной арене», — говорится в распространенном заявлении председателей комитетов ЕП.

По информации Bloomberg, в Евросоюзе планируют ввести санкции в отношении 351 депутата Госдумы и 11 россиян, которые предложили инициативу о признании республик Донбасса. Агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС сообщило, что Брюссель также рассматривает возможность запрета на торговлю российскими гособлигациями. Кроме того, предлагается запретить импорт и экспорт из республик Донбасса, а также сотрудничество компаний и банков с ДНР и ЛНР.

Комитет постоянных представителей стран ЕС (COREPER) уже согласовал первый блок персональных санкций против Москвы. Как сообщило в Twitter постпредство Франции при ЕС, главы МИД стран Евросоюза утвердят документ в течение дня.

Неформальная встреча министров началась сегодня в 16:00 (18:00 мск) в Париже. После устного согласования санкции должны официально утвердить по письменной процедуре через миссии всех стран ЕС.

Белый дом тоже готовится

Заместитель помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джон Файнер объявил, что Вашингтон введет санкции против России «в ближайшие часы», передает MSNBC. По его словам, это будут «значительные шаги».

Президент США Джо Байден ранее подписал указ о санкциях в связи с признанием ДНР и ЛНР. Документ запрещает новые инвестиции в республики, экспорт и реэкспрот из США любых товаров в эти регионы, ввоз товаров, услуг или технологий из них, а также любое финансирование или содействие США в ДНР и ЛНР.

Решение Москвы «представляет необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», подчеркнули в Вашингтоне.