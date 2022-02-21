Минфин предложил разрешать россиянам майнить только после онлайн-тестирования

Министерство финансов (Минфин) подготовило законопроект о новом регулировании криптовалют. В стране предложили легализовать майнинг, создать отдельный орган для контроля за криптобиржами и тестировать всех, кто хочет приобрести криптовалюту, на знание финансового рынка. В то же время Центробанк России хочет вообще запретить такую валюту в стране. В том числе, потому, что по мнению ЦБ, россияне еще недостаточно финансово грамотны. Как работает криптовалюта, и каким может стать ее будущее в России — в обзоре «Газеты.Ru».

Минфин предложил ограничить тип операций с криптовалютой и допускать до работы с ней только лицензированные биржи.

«Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации будет по-прежнему запрещено», — подчеркнул Минфин.

Если законопроект примут, криптовалюту в России можно будет использовать только в качестве инструмента инвестиций. То есть ее можно будет законно приобретать, проводить через банки, получать от нее доход. Но криптовалютой нельзя будет оплатить какие-то товары или услуги.

Просто приобрести сколько угодно криптовалюты любому желающему, по задумке Минфина, будет нельзя. Сначала гражданин должен пройти онлайн-тест. Он определит «уровень знаний о специфике вложений в цифровые валюты и осведомленности о возможных рисках».

«При успешном прохождении тестирования граждане могут вкладывать средств в цифровые валюты до 600 тысяч рублей ежегодно. Если тестирование не пройдено, то предельный размер вложений будет ограничен 50 тысяч рублей», — уточнил Минфин.

Биржи будут обязаны дополнительно предупреждать пользователей о «высоких рисках, связанных с приобретением цифровых валют».

Министерство также хочет ударить по главной особенности криптовалюты — анонимности ее владельцев. Покупать или продавать цифровую валюту разрешат только идентифицированным клиентам. Биржи и обменники будут обязаны вести реестры с указанием адресов – идентификаторов каждого обладателя цифровых валют. Законопроектом отдельно предусмотрен порядок ведения таких реестров.

Менять крипту на «реальные» деньги и обратно можно будет только через свой банковский счет. Обменники и банки обяжут уведомлять власти, в случае подозрительных операций с криптой.

Биржи и криптообменники (операторы) будет контролировать государство. Для этого в России создадут специальный реестр операторов криптовалюты. Компании обязаны будут получить лицензию на работу с цифровой валютой. При выдаче лицензии власти будут проверять, как устроено управление компании, ее отчетность, аудит, размер собственных средств биржи. Для выдачи лицензий и контроля над такими компаниями правительство создаст специальный орган.

«Биржи [будут] обязаны отделять в информационной системе цифровую валюту, принадлежащую им, от цифровой валюты участников торгов. На криптовалюту граждан и юрлиц не может быть распространенно взыскание по долгам оператора торговой платформы», — указал Минфин.

Министерство предложило также законодательно закрепить определение «майнинга» как «деятельности, направленной на получение криптовалюты».

«Предлагаемые изменения направлены на формирование легального рынка цифровых валют c установлением правил их оборота и круга участников», — резюмировало ведомство.

Минфин уже внес законопроект на рассмотрение правительства.

Министерство отметило, что получило законопроект Банка России, который в феврале выступил за то, чтобы вообще запретить криптовалюты в стране и ввести за их использование штрафы до миллиона рублей. Минфин заявил, что учтет мнение ЦБ, но только в той области, где оно не противоречит позиции министерства.

Чем криптовалюта отличается от обычных денег

У криптовалюты нет материального воплощения. Она не обеспечена золотом, существует только в виде программного кода, и ее невозможно подделать. Майнить, то есть создавать криптовалюту, может любой желающий.

Купить криптовалюту можно через специальные биржи, интернет-обменники. Есть сервисы, которые предлагают купить или продать криптовалюту прямо в мобильном приложении. В Москве и других крупных городах могут встречаться предложения обменять криптовалюту офлайн, при личной встрече. Однако тогда выше риск столкнуться с мошенничеством.

Банки не контролируют электронные кошельки с криптой и ее переводы. Транзакции криптовалюты защищены шифрованием.

Таким образом, в мире цифровой валюты все децентрализовано, нет какого-то единого игрока, который управляет всей системой.

Этим цифровая валюта отличается от «обычных» денег. Их могут легально выпускать только Центральные банки. Они же устанавливают официальный курс валют.

Из-за того, что стоимость криптовалюты зависит только от спроса, ее курс может сильно колебаться. В ноябре прошлого года стоимость одного биткоина, первой криптовалюты, получившей мировую популярность, впервые в истории превысила 67 тысяч долларов.

Криптовалюта в России с 2021 года приравнена к имуществу. Закон запрещает принимать криптовалюту в качестве платы за товары, работы или услуги. Преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов отмечал, что покупать что-то за цифровые монеты закон не запрещает. Например, если гражданин России оплачивает криптовалютой подписку журнала Time, то эта сделка будет легальной с обеих сторон, поскольку в США (под чьей налоговой юрисдикцией находится издание) цифровые активы не запрещены в качестве платежного средства, пояснял юрист.

Почему Центробанку России не нравятся криптовалюты

ЦБ выступает резко против легализации криптовалют. В феврале Банк представил законопроект, который запрещает выпускать криптовалюты в России, участвовать в их обращении и даже просто распространять информацию о них.

Регулятор объяснял, что криптовалюты используют для отмывания денег, наркоторговли и финансирования терроризма. Кроме того, в России, считают эксперты Банка, недостаточный уровень финансовой грамотности населения. Это несет «потенциальные риски финансовой стабильности». Майнинг криптовалют ставит под угрозу энергообеспечение зданий и мешает экологической повестке РФ.

Декан экономического факультета Европейского университета и исследовательница криптовалют Юлия Вымятнина предполагала, что Центробанк пытается полностью запретить криптовалюту, чтобы дать дорогу собственному цифровому рублю. Он сейчас находится на стадии разработки.

«Важно, чтобы мы не просто сделали цифровой рубль, а чтобы он был принят и использовался. А для этого нужно приучить население к тому, что есть официальные цифровые деньги — и это хорошо. А все остальное, что неофициальное, это плохо», — поясняла эксперт.

Минфин сомневается в реальности запретить оборот криптовалют в России. «Это то же самое, что запрещать интернет, что невозможно», — говорил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, риски, о которых говорит ЦБ, «понятные», но всегда лучше отрегулировать сектор, чем его запрещать.