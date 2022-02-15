«Двумя руками за»: нефтяные компании хотят ограничить свою наценку

Кабмин хочет изменить демпферный механизм — обратный акциз, который снижает зависимость цен на топливо на АЗС от мировых нефтяных котировок. А также ограничить наценку на бензин и дизель. Минфин предлагает ввести новые правила с июля, нефтяные компании просят установить их уже в марте. Эксперты считают, что новый демпфер может принести нефтяникам дополнительные 200 млрд руб.

Новый демпфер

Правительство внесло в Госдуму поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие корректировку демпфирующего механизма на нефтяное сырье. Таким образом власти хотят стабилизировать рост цен на моторные топлива.

Справка Демпфер — это обратный акциз, выплаты из бюджета нефтеперерабатывающим заводам, которые позволяют компенсировать разницу между средней экспортной ценой на нефть и стоимостью бензина Аи-92 или дизельного топлива на внутреннем рынке. Читать дальше

Законопроект предлагает увеличить коэффициент компенсации между экспортной ценой (нетбэк) и индикативной (зафиксированной законом) стоимостью для бензина с 0,68 до 0,83, а для дизтоплива — с 0,65 до 0,83. При этом допустимый диапазон превышения оптовой цены над индикативной ценой для дизельного топлива хотят уменьшить с 20 до 15%.

Проще говоря, кабмин хочет не допустить резкого подорожания дизтоплива перед весенней посевной кампанией — на мировых рынках сейчас образовался серьезный дефицит дизеля, Москва пытается не допустить этого внутри страны.

Ждать ли нового роста цен на дизель

Ситуации с ценами на розничном и оптовом дизельных рынках России разительно отличаются. Если на заправочных станция стоимость топлива за год увеличилась в пределах инфляции — на 8-10%, то на оптовой площадке она поднялась минимум на 20% по сравнению с зимним периодом 2021-го. Поправки к демпферному механизму помогли бы стабилизировать кризисную обстановку на внутреннем сырьевом рынке. Однако их следует одобрить как можно быстрее, подчеркнул президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

По его словам, охлаждение оптовых цен на дизель произойдет лишь в том случае, если изменения в Налоговый кодекс одобрят к началу весны — 1 марта. Это связано с периодом планового ремонта на российских НПЗ.

«С розницей у нас нет особых проблем, она хорошо регулируется — рост выше инфляции недопустим. А вот ситуация на оптовом рынке действительно страшная. Там цены на дизель и бензин в течение года выросли на 20-30%», — отметил эксперт.

Он также призвал власти России принять поправки раньше срока, намеченного Минфином на начало июля. В противном случае взрывной рост оптовых цен на дизель в стране продолжится и дальше.

«Мы двумя руками голосуем за скорейшее принятие поправок к демпферу. Просим власти только одного — внести изменения до начала плановых ремонтных работ на российских нефтеперерабатывающих заводах. Ни в коем случае не нужно идти на поводу у Минфина, который хочет вступления в силу поправок с 1 июля. Ведомство, конечно, сэкономит бюджетные средства, но игроки предприятия окажутся в минусе», — объяснил Аркуша.

С ним согласился старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. По его словам, скорейшее одобрение изменений в Налоговый кодекс сдержит рост розничных цен на дизель на 2,5 рубля. А нефтяникам может принести до 200 млрд руб. дополнительно.

«При среднегодовых ценах порядка $80 за баррель нефти и курсе 74-75 рублей за доллар правительство дополнительно заплатит НПЗ с апреля по декабрь 2022 года около 100 млрд руб. по бензину и столько же — по дизелю. В этом случае удастся избежать подорожания дизеля до 57,4 руб. к концу года», — объяснил аналитик.

Проблемы демпферного механизма

В отличие от большинства стран мира, дизельный дефицит лишь частично затронул Россию. В стране профицит этого вида топлива. За год на экспорт уходит чуть меньше половины произведенного дизеля — 35 млн тонн из 75 млн тонн. По этой причине даже резкое увеличение внутреннего спроса на сырье в январе-феврале 2022 года на 15-20% по сравнению с тем же периодом 2020 и 2021-го не приведет к исчерпанию запасов дизеля в России, подчеркнул заместитель генерального директора Института национальной энергетики Сергей Фролов.

По его словам, намного более серьезными проблемами для дизельного рынка страны являются относительно слабый курс рубля и высокая зависимость российских оптовых цен на сырье от западных котировок.

«Главная проблема демпфера заключается в том, что он не учитывает высокую волатильность нашей валюты. Сейчас экспортная альтернатива летнего дизеля — почти 80 тыс. руб. за тонну. У нас топливо торгуется по 56 тыс. руб. Это — нормально, но что будет при экспортной цене 100 тыс. за тонну? Возникнет взрывной перекос цен на внутреннем рынке», — предостерег аналитик.

Следствием подобного сценария станет кратное увеличение финансовой нагрузки на российских производителей нефти. Как результат --следующим шагом станет рост стоимости сырья как на оптовой, так и на розничной площадках, отметил Фролов.

С ним согласился Кондратьев. По его мнению, при таком раскладе розничные заправочные сети, с большой долей вероятности, начнут торговать в убыток. Итогом всего этого может стать риск массового разорения частных АЗС в России.

«У нас в стране стабильно раз в два-три года происходит ситуация, когда при высоких ценах на мировых рынках топливо начинает перенаправляться на экспорт. В 2022 году наглядным примером стало рекордное увеличение поставок российского дизеля в США. Крупные компании застрахованы от негативного влияния глобального рынка. Независимые же АЗС вынуждены покупать топливо на оптовом рынке по гораздо более высоким ценам», — отметил эксперт.

В этом плане сокращение допустимого диапазона превышения оптовой цены над индикативной стоимостью сырья для дизельного топлива лишь частично справится с негативной ситуацией для частных компаний. Дело в том, что такой механизм будет очень сложно применять в российских реалиях.

«При таком раскладе ФАС придется выстраивать сложную систему выявления индикативных цен по отдельным регионам. Формально, независимые нефтебазы могут попросту покупать сырье по завышенным ценам, а дальше поднимать отпускные на те же 15% «допустимой» наценки. Иначе как им отбивать возросшие расходы», — поинтересовался Кондратьев.

Затянется ли топливный кризис

Россиянам не стоит ожидать окончания топливного кризиса раньше конца 2022 года. Охлаждение мировых цен на нефть и снижение внутренней стоимости бензина и дизеля в стране станет возможным только при условии снятия с Ирана и Венесуэлы санкций на продажу сырья. При таком раскладе объем предложения на глобальном рынке сможет удовлетворить растущий спрос, подчеркнул Кондратьев.

«Если США удастся вернуться к ядерной сделке с Ираном и со страны снимут эмбарго, это увеличит поставки сырья на 0,5-0,7 млн баррелей в сутки. Отмена ограничений на нефтяную торговлю с Венесуэлы приведет дополнительно к росту объемов мирового предложения на 0,1-0,2 млн баррелей в день. Значительную помощь могут оказать и Саудовская Аравия с ОАЭ при изменении сделки ОПЕК+», — предположил аналитик.

В противном случае, целый ряд отраслей российской и мировой экономики продолжат страдать от роста цен на дизель. В числе наиболее проигравших секторов окажутся автопромышленность, сельское хозяйство, морские, железнодорожные логистические перевозки и продовольственная торговля.

«Нехватка дизеля приведет к увеличению продовольственной инфляции на среднегодовом уровне 10-12% как в России, так и в Европе. В посевной деятельности дизель активно используют фермеры для работы тракторов, на заправку баков которых уходит в среднем 60-80 литров топлива. Рост же расходов вынудит аграриев повышать отпускные цены на зерно, злаки.

Ожидать обратного пока не приходится - розничные цены на дизель, скорее всего, останутся высокими до конца 2022 года», — заключил эксперт.