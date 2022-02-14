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Что может потерять и приобрести Россия после смены власти в Туркмении

Как уход Бердымухамедова из власти повлияет на торговлю России и Туркмении

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Проспект Битарап Туркменистан и Дом правительства в Ашхабаде

Проспект Битарап Туркменистан и Дом правительства в Ашхабаде

Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Товарооборот между Россией и Туркменистаном не претерпит существенных изменений после ухода Гурбангулы Бердымухамедова с поста президента, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Однако в ближайшие годы Ашхабад рискует увеличить долги перед Пекином — на его долю приходится почти 93% торговли. Тем не менее два направления сотрудничества с Россией — энергетика и АПК — помогут снизить зависимость Туркмении от Китая.

Ашхабад ищет преемника

Весной 2022 года в Туркменистане пройдут внеочередные выборы президента страны. Голосование назначено на 12 марта. Однако уже сейчас известно, что действующий глава государства — Гурбангулы Бердымухамедов — уйдет со своего поста до истечения сроков полномочий.

С большой долей вероятности, на смену Гурбангулы Бердымухамедову придет его младший сын Сердар. «Сердар ранее занимал должность вице-премьер-министра и фактически был вторым лицом в стране. Он, скорее всего, продолжит политику отца и будет развивать сложившиеся внешнеэкономические связи.

Он учился в Дипломатической Академии МИДа РФ, работал советником постоянного представительства Туркменистана при ООН, имеет международный политический опыт и связи в Москве», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» эксперт инвестиционно-консалтинговой компаний DoFin.ru Игорь Веретенников.

Одной из главных задач нового президента Туркменистана должна стать диверсификация внешней торговли, где за последние годы образовалась острая зависимость от Китая. В данном контексте наращивание двусторонних связей с Москвой помогло бы Ашхабаду. Двумя главными отраслями сотрудничества могут стать энергетика и агропромышленность.

Торговля Ашхабада с Москвой

В случае прихода к власти в Туркменистане Сердара Бердымухамедова товарооборот среднеазиатской страны с Россией вряд ли претерпит существенные структурные изменения. Импорт туркменских продовольственных товаров останется на минимальных значениях, подчеркнула в беседе с «Газетой.Ru» заведующая сектором Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО РАН им. Примакова Елена Кузьмина.

По ее словам, Россия в основном заинтересована в получении высококачественного волокнистого хлопка и изделий из этого сырья. Туркменистан также поставляет плавучие маяки, различные полимеры (пластмассу) и помидоры. Для Москвы же Ашхабад является крупным рынком сбыта грузовиков, в первую очередь КАМАЗов.

«Туркменистан еще с советских времен славился производством хлопкового белья. Кроме этих изделий Москва мало в чем зависит от торговли с Ашхабадом. Из России же в Среднюю Азию идут в основном сахар, лесоматериалы, химические удобрения, лекарства. Экспорт из Москвы составляет порядка $650 млн, туркменский же импорт вдвое меньше — примерно $321 млн», — заключила эксперт.

Опасная зависимость от Китая

Доктор исторических наук Александр Князев отметил, что после обнаружения Роспотребнадзором в марте 2021 года вируса коричневой морщинистости в туркменских помидорах продовольственная торговля двух стран может сократиться. А возобновленный недавно экспорт туркменского газа был со стороны России скорее вынужденной мерой.

«После того как Россия прекратила торговать газом с Туркменистаном в 2009 году, товарооборот двух стран серьезно упал. Однако два года назад по просьбе Ашхабада «Газпром» возобновил топливные закупки, однако это менее 2% от объемов торговли Туркменистана. К тому же Россия после покупки газа тут же перепродает его Узбекистану. На Китай приходится порядка 93% экспорта», — подчеркнул аналитик.

Именно нехватка денежных средств во многом стала причиной обращения властей среднеазиатской страны к России касательно возобновления закупок газа, предположила Кузьмина. По ее словам, часть вырученной прибыли шла на погашение китайских кредитов.

«Кроме России и Афганистана у туркмен нет достойных альтернатив для замещения поставок в Китай. В этом плане Москва является гораздо более выгодным вариантом, ведь на этом направлении еще с советских времен действует газотранспортная сеть до Самары», — отметила эксперт.

В то же время за последние годы наметилось резкое увеличение торговых оборотов Туркменистана с республикой Татарстан. Казанские предприятия существенно нарастили поставки машиностроительной техники, связанной с нефтегазодобычей. В свою очередь, челябинские трубопрокатные заводы отправляют в Ашхабад оборудование для газопроводов.

Князев отметил, что среднеазиатской стране нужно избавляться от кредитной зависимости от КНР, связанной с тотальным инфраструктурным финансированием месторождений. Только в 2021 году Туркменистану отдал за предыдущие долги более $8 млрд.

Каспийский вопрос

Еще одним крупным энергетическим проектом, который еще с советских времен собирался реализовать Туркменистан, является строительство Южного газового коридора — трубопровода по дну Каспийского моря. Однако в настоящее время реализация проекта заморожена. Причина — политико-правовые разногласия Ашхабада с Россией и Ираном, которые были категорически против данного проекта, подчеркнул Князев.

«С одной стороны, Туркмения и Азербайджан вроде бы могут начать разработку на своих участках шельфа, но при этом важнейшим условием является экологическая безопасность региона. В этом вопросе Ашхабад еще долго будет зависеть от воли Москвы и Тегерана», — заметил аналитик.

При этом он добавил, что сейчас уже наметились определенные подвижки в этом вопросе. В январе 2021 года при посредничестве Турции Азербайджан и Туркменистан договорились о статусе спорного месторождения Достлук.

«От нефтегазового месторождения уже есть необходимая инфраструктура в сторону Азербайджана. Туркмены должны построить дополнительную ветку до Достлука, чтобы поставлять дополнительные объемы сырья. Там уже полученный Баку газ пойдет по турецкому трубопроводу TANAP через Адриатику в Южную Европу. Однако пока этот проект сейчас находится в подвешенном состоянии», — отметил Князев.

Оператором туркмено-азербайджанского проекта по освоению каспийских углеводородов уже вызвался быть «ЛУКОЙЛ». Дополнительные российские инвестиции могли бы помочь Ашхабаду реализовать данный проект без значительного ущерба для своего бюджета.

«Совсем недавно Туркменистан договорился о своповых поставках газа в Иран на кавказско-турецком направлении. Но объемы поставок здесь также будут значительно уступать китайскому маршруту. В этом плане России будет тяжело потеснить Китай с туркменского рынка. Пекин там — абсолютный гегемон», — резюмировал Князев.

Агрореволюция и проблема внешних границ

Помимо развития энергетического взаимодействия с Туркменистаном России стоит обратить внимание на масштабную реформу агросектора в стране. Она была направлена на повышение конкурентоспособности в сельском хозяйстве. Москва могла бы поставлять Ашхабаду сельхозтехнику, комбайны и прочее машиностроительное оборудование, подчеркнул Веретенников.

По его словам, развитию торговых связей двух стран также поспособствует создание туркменского логистического центра в районе порта Оля в Астраханская области. О договоренности Москвы и Ашхабада стало известно в декабре 2021 года.

«Отсюда туркменские товары в кратчайшие сроки могут попасть в регионы России, а также на рынки стран Европы. По итогам девяти месяцев 2021 года объем внешнеторгового оборота страны с Астраханской областью составил около $200 млн», — отметил аналитик.

С ним согласился Князев. Однако эксперт подчеркнул, что несмотря на проведенную агрореформу, Ашхабад по-прежнему сильно зависит от продовольственного импорта. Туркменистан обеспечивает свои потребности лишь на 15-20%. Для безопасности торговых поставок между странами Москве необходимо уже сейчас начать инвестировать в укрепление внешних границ Туркменистана.

«Есть проблемный Каспий, есть далеко не идеальные границы с Казахстаном и Афганистаном. Если не обезопасить пограничные пункты, то накроются не только существующие коридоры торговых поставок, но и усугубится проблема высокого теневого наркотрафика. Это может грозить также увеличением потоков беженцев и переброской террористических элементов на юг России», — заключил эксперт.

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