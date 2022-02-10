«Монголия поможет «Газпрому» сэкономить миллионы долларов»

Прокладка газопровода «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии сэкономит «Газпрому» миллионы долларов, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Транзит через Иркутскую область и Бурятию позволит монополисту избежать трудностей с высокогорными районами Алтая, а также ускорит социальную газификацию Восточной Сибири и Дальнего Востока. Однако не все так однозначно — новый маршрут может представлять угрозу для экологии Тункинской долины.

Новый маршрут

«Газпром» предварительно определил трассу магистрального трубопровода «Сила Сибири — 2». Новый маршрут пройдет через Иркутскую область и три района Бурятии. В министерстве развития транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики заявили, что при реализации проекта будет рассмотрена возможность социальной газификации местных домохозяйств сетевым и сжиженным природным газом (СПГ).

Изначально маршрут «Силы Сибири — 2» предполагал прямой путь от Алтая до границы с Китаем. Этот вариант позволял обойти третьи страны, например, Монголию.

Новая же схема будет брать начало в Иркутской области, далее газ проследует с севера на юг через города Зима, Саянск и Черемхово. Следующей ключевой точкой станет Тункинская долина, откуда топливо перенаправят до границы с Монголией. После этого трубопровод свернет в сторону Кяхтинского и Закаменского районов Бурятии и пересечет границу с азиатской страной в районе города Кяхта. На территории Монголии топливо будет идти через продолжение «Силы Сибири — 2» — трубопроводу «Союз Восток», после чего газ доберется до китайской границы.

После реализации проекта Россия сможет поставлять топливо из Западной Сибири как на Запад, так и на Восток, впервые в истории получив право выбора иностранных покупателей газа. Новый маршрут позволит постепенно сместить транзитный акцент в сторону Китая, газовый рынок которого в ближайшие 10-15 лет должен вырасти до рекордных 550 млрд кубометров потребления в год. К тому времени завершится и строительство «Силы Сибири – 2» (план подразумевает окончание работ к 2030 году — «Газета.Ru»).

Газификация Восточной Сибири и Дальнего Востока

Новый проект «Газпрома» выгоден не только значительным увеличением топливных поставок в Китай, но и ускорением темпов газификации отдаленных регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Прежде всего, это касается жителей столицы Бурятии — Улан-Удэ, а также труднодоступных поселков Иркутской области, подчеркнул старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

По его словам, для обеспечения энергобезопасности данных регионов идеально подойдет газификация с помощью сжиженного природного газа (СПГ). Еще одним вариантом станет перевод крупных угольных теплоцентралей Бурятии — ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 — на газовое топливо.

«Выходом станет строительство мини СПГ-заводов производственной мощностью 10-20 млн тонн. Это обойдется «Газпрому» в несколько десятков миллионов долларов. Но это все равно будет гораздо дешевле строительства крупного СПГ-завода во Владивостоке стоимостью $5-6 млрд.

Однако социальная газификация дальневосточных регионов все равно будет упираться в экономическую эффективность, добавил Кондратьев.

«Для «Газпрома» выгодным тарифом станет 10-15 тыс. рублей за тысячу кубометров СПГ. Для сравнения, стоимость тонны угля в России в среднем составляет 3-4 тыс. рублей. Аналогичный показатель для природного газа с учетом его теплотворности достигает 5-7 тыс. рублей», — объяснил он.

Ситуацию осложняет тот факт, что в России до сих пор не решен вопрос с внутренним ценообразованием, поэтому «Газпром» сейчас не спешит вкладываться в строительство СПГ-заводов и терминалов на Дальнем Востоке.

«Монополисту будет невероятно сложно извлечь даже минимальную прибыль при внутренних оптовых ценах 5-6 тыс. рублей за тысячу кубов. По такой цене хорошо продавать топливо в европейской части России по уже имеющейся инфраструктуре. Начинать же все с нуля на Дальнем Востоке при подобной стоимости топлива будет самоубийственно. В идеале цены должны быть хотя бы в районе 10 тыс. рублей», — заключил эксперт.

Удачный ли выбор Монголии в качестве транзитера

Включение Монголии в транзитный маршрут российского газа в Китай позволит «Газпрому» в ближайшее десятилетие нарастить объемы ежегодных топливных объемов с планируемых 48 млрд кубов до 55-60 млрд. Однако Улан-Батору, похоже, удалось выторговывать себе относительно низкие цены на газ для внутреннего пользования. Кроме того, «Газпрому» в дальнейшем неизбежно нужно будет платить дополнительные миллионы долларов за транзит через третью страну, подчеркнул Кондратьев.

«Монополист рискует получить примерно тот же контрактный ценник для Монголии, что и в случае с Китаем. Здесь вновь будет нефтяная привязка, а это означает среднюю стоимость топлива в районе $250-300 за тысячу кубов. Правда, это все равно лучше гидро-альтернативы, на которой настаивал Улан-Батор в переговорах с Россией», — отметил аналитик.

Принципиальным условием монгольских властей было строительство крупных гидроэлектростанций на истоках рек, которые впадают в Байкал. Если бы Улан-Батору удалось реализовать задуманное, это бы привело к экологической катастрофе.

«Пока происходил набор жидкости в водохранилища ГЭС, регулирование уровней речных истоков послужило бы предпосылкой в резкому снижению объемов пресной воды в российском озере. Это также бы привело к постепенному омелению Ангары, что уже затронуло бы многие сибирские города», — объяснил Кондратьев.

В то же время заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «Газетой.Ru» призвал не преувеличивать потери «Газпрома» от транзита через Монголию.

«Включение Улан-Батора в новый маршрут позволило «Газпрому» сэкономить миллионы долларов. Предыдущий вариант предполагал достаточно протяженный горный участок пути через Алтай. Прокладка же труб через Монголию предполагает в основном равнинную местность, вести строительство на которой гораздо проще», — отметил эксперт.

Он добавил, что ежегодные газовые потребности Монголии относительно небольшие. Даже если бы контрактные топливные цены были бы высокими, «Газпром» все равно не смог бы извлечь весомую выручку в торговле с этой страной.

«В 2025–2030 годах потребности страны в газе оцениваются экспертами в районе 3 млрд кубов. Для сравнения, Китай только за 2021 год потребил порядка 370 млрд кубометров. В этом контексте рассматривать отдельно объемы поставок в Монголию не имеет никакого смысла, это мизерные объемы», — заключил Фролов.

Как обстоят дела с экологичностью проекта

На новом маршруте «Газпром» рискует столкнуться не только с экономическими трудностями, но и с экологическими вызовами. Дело в том, что трасса подразумевает прокладку оборудования через природоохранную зону Тункинского национального парка, подчеркнул Кондратьев.

По его словам, монополисту, c большой долей вероятности, придется вырубать лесные массивы для укладки труб. Кроме того, экологическую опасность для региона также могут представлять утечки метана, которые периодически появляются даже на самых современных газопроводах.

«Я бы не исключал возможного повторения прецедента с нефтепроводом Восточная Сибирь — Тихий океан. Тогда в дело пришлось вмешиваться Путину, чтобы перенести маршрут подальше от Байкала.

Главную же опасность Тункинской долине представляет резкое увеличение выбросов парниковых газов. Тонна метана эквивалентна 20-25 тоннам СO2. Некоторые экологи доводят этот коэффициент до 100-кратной разницы», — сообщил эксперт.

В то же время у Фролова более оптимистичный взгляд на экологическую угрозу трубопровода «Сила Сибири – 2». По его мнению, «Газпром» обладает достаточными технологиями, чтобы максимально обезопасить жизни краснокнижных животных. В качестве наглядного примера он привел уже реализованный трубопровод Джубга — Лазаревское — Сочи, который был построен к зимней Олимпиаде 2014 года.

«В прибрежной зоне нельзя было прокладывать трубу. В итоге «Газпром» осуществил наклонно-направленное бурение, проложив оборудование под природоохранной зоной. При таком раскладе вовсе необязательно вырубать леса в Тункинской долины. Да и те же компрессорные станции при высокой мощности можно ставить не через 100-150 км, а через 500 км», — подчеркнул он.

При этом Фролов указал на минимальные риски утечки метана на маршруте «Силы Сибири — 2»: на таких современных объектах будут проводиться регулярные проверки с помощью внутренней спектроскопии, а прочные швы трубопровода укрепляют роботы.

«Тот же «Северный поток» уже эксплуатируется более 10 лет. Если бы евро-экологи выявили хоть мельчайшую утечку, они бы подняли такой шум... Вместо этого они еще до стройки СП-1 нашли на дне Балтики кораблик с грузом боевых отравляющих веществ, затонувший еще в Первую мировую войну. Сколько там еще таких корабликов лежит — страшно представить… На этом фоне говорить об эко-вреде трубопровода просто смешно», — подытожил Фролов.