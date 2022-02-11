«Недружественный шаг со стороны ЦБ». WebMoney пришлось «захлопнуть» рублевые кошельки

Банк России отозвал лицензию у расчетного банка платежной системы WebMoney, после чего компания была вынуждена приостановить все операции с рублевыми кошельками. Регулятор объясняет отзыв лицензии повышенными рисками вовлечения «Консервативного коммерческого банка» в обслуживание «теневого» игорного бизнеса.

Международная платежная система WebMoney приостановила все операции с рублевыми кошельками (WMP и WMR). «Замороженные в АО Банк «ККБ» электронные денежные средства участников Системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее», — сообщается на сайте компании.

Банк России ранее отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка», который был расчетным банком платежной системы. Там назначена временная администрация.

«Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны ЦБ России сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney. Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов», — пообещали в WebMoney.

Почему отобрали лицензию

Согласно заявлению российского банковского регулятора, ККБ нарушал банковское законодательство и не соблюдал требования закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. К банку не раз применяли ограничительные меры, в том числе ограничивали возможность проводить ряд операций. «Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — отметили в Центробанке.

ККБ фактически не работал как банк, а специализировался на услугах в области электронной коммерции, подчеркнул регулятор.

В WebMoney претензии ЦБ отвергают.

«Имеющиеся в нашем распоряжении тексты надуманных, не связанных с фактической деятельностью кредитной организации предписаний выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии Банка», — говорится в сообщении пресс-службы платежной системы.

По величине активов банк занимал 164-е место в банковской системе России. По итогам 2021 года ККБ получил 3,1 млн руб. чистой прибыли (статистика СПАРК). Агентство по страхованию вкладов начнет производить выплаты вкладчикам не позднее 25 февраля. Общий размер страховой ответственности составил 92 млн руб.

Запрет на полгода

В декабре российские власти обязали Webmoney полностью прекратить все операции пополнения и перевода электронных денег. У российских пользователей осталась лишь возможность оплачивать через эту систему штрафы и налоги и выводить деньги на банковские счета, но исключительно через систему быстрых платежей.

Ограничение было введено сроком на полгода, до июня 2022-го. В Webmoney сочли повод для запрета «формальным». «Каких-либо нарушений, связанных с выводом капитала, платежами на нелегальных площадках и недостатком борьбы с недобросовестным использованием [сервиса] у нас нет и не было. В связи с этим данное предписание ЦБ стало неожиданностью для нас», — заявили тогда в компании.

В Webmoney пока не сообщают, будут ли искать нового банковского партнера. Платежная система работает в России с 1998 года.

Анонимные деньги

В августе 2020 года в России запретили пополнять электронные кошельки анонимно, в том числе в системе WebMoney. Соответствующий закон был принят, чтобы онлайн-кошельки не использовались в целях финансирования терроризма или распространения наркотиков. Позже данный запрет решили отсрочить до 1 апреля 2021 года из-за пандемии коронавируса, прошлой весной поправки вступили в силу.

Для перевода денег отправителю необходимо идентифицировать свою личность, используя банковский счет.