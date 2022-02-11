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В WebMoney пообещали найти решение для продолжения работы с клиентами из России

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Международная платежная система Webmoney найдет решение для продолжения работы с резидентами из России, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что 40% пользователей системы проживают в России. Для этих людей компания собирается найти платежное решение в рамках правовой модели ЭДС (электронных денежных средств), внедренной по требованию ЦБ, или на основе других решений в рамках российского законодательства.

На данный момент в системе WebMoney зарегистрировано более 45 миллионов пользователей.

Ранее система денежных переводов объявила о недоступности операций по российским кошелькам из-за отзыва лицензии у расчетного банка.

Центробанк лишил лицензии «Консервативный коммерческий банк», который обслуживал WebMoney, 11 февраля. По данным регулятора, деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка.

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