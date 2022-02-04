Apple «приземлилась» в России. А как с остальными?

Компания Apple и сервис Spotify открыли свои представительства в России, тем самым первыми среди IT-гигантов исполнив закон «о приземлении». Всего в реестре Роскомнадзора 13 компаний, на которые распространяется действие закона. Среди них Google, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие. Новая норма вступила в силу 1 января, однако не все компании поспешили выполнить ее требования.

Американская корпорация Apple открыла представительство в России, таким образом первой выполнив требования закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России. Об этом сообщил Роскомнадзор на своем сайте.

«Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнил замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, компания создала юридическое лицо.

«Функции российского представительства Apple будет выполнять отдельное юрлицо, которое уже учреждено компанией «Эппл Дистрибьюшн Интернэшнл» (это ирландское подразделение корпорации, которое отвечает за работу ее сервисов)», — сообщил Горелкин в Telegram-канале.

Депутат выразил уверенность, что примеру Apple скоро последуют и все другие зарубежные IT-компании, к которым предъявляются требования закона «о приземлении».

Ранее, 14 января, Apple в рамках этого закона зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Стриминговый сервис для прослушивания музыки Spotify стал второй крупной IT-компанией, выполнившей требования закона «о приземлении», открыв представительство в России.

Всего в перечне РКН 13 организаций, на которые распространяется действие закона. Помимо Apple и Spotify, в список вошли TikTok, Viber, Twitter, Likee, Google, Meta (Facebook), Telegram, Discord, Zoom, Pinterest и Twitch.

Некоторые из этих IT-гигантов лишь частично выполнили требования российского законодательства. Так, Twitter, TikTok, Viber и Likee зарегистрировали личные кабинеты на сайте РКН. Во исполнение закона TikTok и Likee также создали форму для обратной связи. Остальные требования компании пока не исполнили.

В пресс-службе Likee агентству «Интерфакс» рассказали, что компания уже заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в России. В пресс-службе Viber сообщили, что открыли представительство в России, но РКН пока это не подтверждает.

Ни одно из требований закона пока не выполнили Meta, Google, Telegram, Twitch, Discord, Pinterest и Zoom.

Закон «о приземлении»

В июле 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий зарубежные компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей открыть свои уполномоченные представительства в России.

IT-гиганты должны разместить на своем сайте форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать на сайте Роскомнадзора личный кабинет для взаимодействия с органами власти, установить рекомендованный счетчик посещаемости на информационном ресурсе (перечень таких счетчиков определяется Роскомнадзором). Компании также обязали ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

В случае отказа выполнять эти требования компаниям могут запретить распространять рекламу о себе, а затем блокировать возможность проводить платежи на территории страны. В конечном итоге ресурсы, проигнорировавшие требования закона, могут заблокировать в России.

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко ранее объяснял необходимость принятия закона «о приземлении» тем, что существующие в России юрлица иностранных IT-компаний не могут ответить за действия своих материнских структур, сообщает РБК. Так, например, юрлицо ООО «Гугл» в ответе на запрос к Google LLC указало, что не имеет отношения к этой компании.