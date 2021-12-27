«Приземление» или взлет: почему 2021 год стал знаковым для цифрового права в России

Этот год стал безусловно знаковым для цифрового права. Законодателями принята россыпь новых актов, многие из которых кардинально изменяют систему отношений в области информационно-телекоммуникационных технологий.

Так, специальный правовой статус закреплен за оператором социальной рекламы, в Интернете появится уполномоченный измеритель аудитории. Предполагается создание системы учета распространяемой рекламы, для аудиовизуальных сервисов введена обязанность установки специального программного обеспечения для трансляции каналов первого и второго мультиплексов.

Комплексный набор прав и обязанностей во взаимоотношениях с государством и пользователями получили социальные сети.

Каждая из инициатив может претендовать на звание уникальной и прорывной.

Несмотря на такое количество действительно принципиальных инициатив, особое место среди них занимает закон «о приземлении» иностранных компаний.

К сожалению, в комментариях нередко акцент делается на охранительную функцию закона. Приходится слышать, что закон не «о приземлении», а о принуждении зарубежных технологических компаний к диалогу, через целый арсенал возможных рестрикций.

Полагаю, что такое регулирование следует рассматривать и с другой стороны.

«Приземление» иностранных компаний открывает и другие возможности как для компаний, так и для государства.

Наличие квалифицированных специалистов, низкие налоги на доходы физических лиц, система льгот и преференций для ИТ-индустрии — это то, что может использоваться, в том числе и иностранными компаниями для развития их продуктов. В связи с этим открытие в России офисов зарубежных компаний может стать не ритуальным GR-проектом, а вполне себе бизнес-решением.

Для Российской Федерации появление офисов крупнейших технологических компаний следует рассматривать не только как способ определить ответственного за происходящее на онлайн-площадках.

Конечная цель «приземления» должна предполагать создание в стране центров разработки и внедрения программного обеспечения, специализированных офисов по модерации контента, поддержки клиентов, адаптации для российских пользователей сервисов и услуг.

Такие решения обеспечат развитие и отечественной индустрии, повышение квалификации и сохранение ИТ-специалистов внутри страны, качественное улучшение клиентских сервисов для россиян.

Следует отметить, что в области развития индустрии и создание в нашей стране благоприятной юрисдикции делается довольно много.

С 2020 года в рамках налогового маневра ИТ-компании могут снизить ставки на страховые взносы и налог на прибыль, а также освободиться от НДС.

Правительством уже утверждены два комплексных плана поддержки индустрии.

Совсем недавно принято решение о разработке третьего пакета по данному направлению. Масштабы и темпы цифровой трансформации таковы, что в различных сферах не хватает специалистов, для управления этими процессами.

В критически важных отраслях экономики вводятся требования об использовании отечественного программного обеспечения.

На этом фоне в стране высокие показатели проникновения широкополосного интернета, низкие тарифы на связь, высокая доля граждан, постоянно использующих смартфоны и компьютеры.

К этому можно добавить законодательное закрепление института экспериментальных правовых режимов, а также наличие специальных экономических зон для развития инноваций.

Конечно же, принятые меры направлены, в первую очередь, на решение других задач. Обеспечить поддержку отечественных компаний, создать условия для их развития внутри страны для дальнейшей экспансии на зарубежные рынки. Удержать компании и вернуть в страну тех, кто ранее выбрал для ведения бизнеса другие страны.

Однако учитывая системность той работы, которая ведется по поддержке ИТ-индустрии российская юрисдикция вполне может конкурировать за инвестиции с другими странами.

И в этом аспекте закон «о приземлении» позволяет воспользоваться формируемыми преимуществами.

Автор - заместитель председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.