«Станет серьезным ударом». Чем может ответить Москва на новые санкции Лондона

Если Лондон заморозит активы российских бизнесменов и крупнейших энергетических компаний, Кремль может ответить ассиметричными мерами. Среди них — лишение BP 20% акций «Роснефти», ограничения для британского фармакологического, автопромышленного и продовольственного бизнеса и сокращение своповых поставок газа на островное государство, считают эксперты. Эффект от этих шагов обойдется Лондону в сотни миллионов фунтов стерлингов.

Жесткие планы Лондона

МИД Британии пригрозил российским олигархам конфискацией собственности. По словам главы ведомства Лиз Трасс, новые санкции против Москвы станут возможны при обострении ситуации на востоке Украины.

«Это станет самым жестким режимом санкций против России, который у нас когда-либо был, и ознаменует самое большое изменение в нашем подходе с момента выхода из Европейского союза»,

— отметила Трасс.

Министр пообещала, что у предприятий и лиц, которые «служат опорой российского государства» и против которых направлен документ, «не получится спрятаться». Трасс даже не испугали возможные последствия для британских инвесторов при вводе новых ограничений против Москвы. Глава МИД подчеркнула, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».

Три возможных ответа Москвы

Москва в случае британских санкций может дать три ассиметричных ответа. Первый из них будет подразумевать ввод ограничений на ведение бизнеса в стране для крупных фармакологических (Astra Zeneca), продовольственных (Cadbury) и автопромышленных предприятий (Rolls-Royce) островного государства, подчеркнул старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«Британский бизнес в достаточной мере представлен на российском рынке. Такой ответ может обойтись Лондону в сотни миллионов фунтов стерлингов.

Не стоит забывать и о британских банках, включая Barclays. Запрет на предоставление кредитов в России также станет серьезным ударом со стороны Кремля», — подчеркнул эксперт.

Второй вариант, который может нанести наибольший урон — давление на британские энергетические компании BP и Shell. У первой есть 20% в контрольном пакете акций «Роснефти», вторая активно сотрудничает с «Газпромом» по «Северному потоку — 2». Кондратьев не исключил, что Москва может надавить на British Petroleum, например, запретив выплату дивидендов.

Однако ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов в беседе с «Газетой.Ru» назвал подобное давление Кремля на BP маловероятным. По его словам, соответствующих полномочий у российского правительства в настоящий момент попросту нет.

Реальными рычагами давления на BP станет запрет на разработку новых сырьевых месторождений в Арктике и на Дальнем Востоке. Другим действенным вариантом для Кремля может стать блокировка права голоса представителей BP в совете акционеров, резюмировал эксперт.

Третий вариант ответа Кремля, по словам Кондратьева, самый радикальный. Он подразумевает сокращение своповых поставок газа. Однако подобный сценарий будет возможен только в случае секторальных ограничений против российской экономики и крайне затруднителен в плане юридического оформления.

Сколько могут потерять российские олигархи

Оценить точный размер ущерба российских миллиардеров в случае заморозки активов на территории Британии крайне сложно. Только арест недвижимого имущества может обойтись бизнесменам в миллиарды фунтов стерлингов. В то же время подавляющее большинство российских средств, вложенных в Великобританию, поступает в страну через офшорные счета, что максимально затруднит дальнейшее судопроизводство, подчеркнул директор брокерской компании Jet. Paris — AVIAV TM Виталий Архангельский.

«Лондон уже давно превратился в денежную «прачечную» для российских олигархов. Однако нужны достаточно убедительные доказательства незаконного происхождения капитала, чтобы как-то наложить на него санкции. Поэтому даже между собой российские олигархи судятся в Лондоне», — отметил эксперт.

Схожее мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал управляющий партнер фирмы в сфере инвестиционного консалтинга и управления активами Wolfline Capital Никита Долгий. По его словам, российские бизнесмены успели перестраховаться на случай возникновения проблем с прозрачностью приобретенных в Британии активов.

«У серьезных агентов недвижимости есть тесные связи с офшорами, такими как Британские Виргинские острова, Каймановы острова. Через них могут быть оформлен вывод средств, а затем покупка недвижимости на какое-то отвлеченное лицо. Для того чтобы заморозить активы будет необходимо сначала доказать, что та или иная сделка имеет отношение к конкретному россиянину», — подчеркнул аналитик.

В то же время, по словам эксперта, одна только элитная недвижимость российских олигархов в Британии может оцениваться в $5 млрд и даже выше.

«По данным Transparency International, стоимость недвижимого имущества, приобретенная олигархами, обвиняемыми Британией в коррупционных связях с Кремлем, составляет £1,5 млрд ($2,9 млрд).

Но в реальности сумма этих активов может быть и больше. Например, один только иск супруги владельца «Норникеля» Владимира Потанина о разделе совместного имущества, представленный в лондонский суд, указывает цифру в $5 млрд», — отметил эксперт.

В свою очередь, Архангельский добавил, что российским олигархам в Британии также принадлежат крупные СМИ. Медиамагнату Александру Лебедеву принадлежит газета Independent, доля в британской газете Evening Standard, а также телеканал London Live. Лондонский футбольный клуб «Челси» принадлежит Роману Абрамовичу, «Борнмут» — Максиму Демину. Подобные активы стали важной составляющей «новой нормы» российского влияния в Великобритании.

Лондонград

Лондон уже давно стал одним из любимых городов для покупки жилья у российских олигархов.

Еще в 2018 году The Guardian сообщала, что стоимость британской недвижимости, купленной россиянами, «связанными с режимом Путина», оценивается почти в 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,48 млрд). Большая часть этого жилья находится в Лондоне.

Самое дорогое жилье в столице Британии, согласно рейтингу журнала Forbes 2019 года, среди россиян принадлежало миллиардеру Роману Абрамовичу. Стоимость его дома на Кенсингтон-Пэлас Гарденс оценивалась на тот момент в £170 млн (или $228 млн).

На второй строчке был совладелец «ФосАгро» Андрей Гурьев. Стоимость особняка Witanhurst оценивалась в £150 млн ($201 млн). Особняк был построен в начале XX века. В 2010 году власти Лондона утвердили план его перепланировки на 25 спален. В результате он должен был стать вторым по размеру в Лондоне после Букингемского дворца — 8000 кв. м.

Третье место занял бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин, заочно осужденный в России. Его имение Park Place площадью 80 га с 300-летней усадьбой — одно из самых дорогих в Великобритании — оценивалось в £150 млн ($201 млн).

Среди владельцев самой дорогой недвижимости в Лондоне также совладелец LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Как писало издание, ему принадлежит викторианский особняк Athlone House за £65 млн ($87,2 млн) недалеко от лондонского парка Хампстед-Хит. Рядом с Фридманом был основатель USM Holdings Алишер Усманов. Особняк Beechwood House оценивался в £60 млн ($80,5 млн). Миллиардер выкупил его в 2008 году у бывшего эмира Катара Хамада бин Халифа Аль Тани.

Запасной вариант Лондона

В декабре 2020 года государственное агентство по оценке рисков Великобритании пришло к выводу, что с 2017-го количество отмываемых денег в стране увеличилось. Уже в 2022-м в стране должен быть разработан соответствующий законопроект о борьбе с экономическими преступлениями, подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» Долгий.

«Законопроект должен привести к созданию реестра зарубежных компаний, владеющих недвижимостью в Великобритании. Он также подразумевает реформирование реестра Регистрационной палаты, чтобы помешать использовать подставные компании и улучшить проверки личностей директоров зарубежных фирм», — подчеркнул эксперт.

Однако попытки принять этот закон предпринимались уже несколько раз за последние пять лет. Но каждый раз его принятие откладывалось. Аналитик не исключил, что по мере ослабления напряжения ситуации вокруг возможной войны Украины и России, ожесточенная риторика английских властей ослабнет.

В свою очередь, Архангельский предположил, что вместо замораживания активов российских олигархов британские парламентарии ограничатся символическими ограничениями. Среди возможных мер аналитик, в частности, назвал прекращение выдачи новых «золотых» виз предпринимателям или членам их семей.