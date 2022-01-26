Новые рекорды. Доллар — по 80, евро — по 90

Курс доллара на Мосбирже преодолел отметку в 80 рублей – впервые с ноября 2020 года. Курс евро превысил 90 рублей, достигнув максимального показателя с прошлого июля. На этой неделе Центробанк решил не покупать иностранную валюту на фоне волатильности рынков и снижения курса рубля. Национальная валюта дешевеет на фоне ухудшения отношений России и Запада.

Курс доллара к закрытию предыдущей серии валютных торгов на Московской бирже вырос на 1,79%, достигнув 80,41 рубля. Об этом со ссылкой на данные площадки сообщает агентство «Прайм».

В последний раз курс доллара преодолевал психологическую отметку в 80 рублей в ноябре 2020 года.

Курс евро в ходе торгов вырос до 90,73 рубля, также достигнув максимальной точки с июля 2021 года.

По данным агентства, рубль слегка восстановился и вернул часть утраченных позиций на фоне получения Москвой ответа от Вашингтона по гарантиям безопасности. «Это… несколько сбавило геополитическую неопределенность и помогло рублю слегка восстановиться», — говорится в сообщении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в частности, заявил об отсутствии у США планов по публикации своего ответа России, того же американцы ждут и от Москвы. В ближайшие дни глава Госдепартамента намерен обсудить ситуацию с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Блинкен отметил, что в ответе США «есть очень позитивные вещи».

Днем 24 января Центробанк объявил на своем сайте, что прекращает покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.

«Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — говорилось в объявлении регулятора.

Центробанк не уточнил, когда снова начнет закупать иностранную валюту. В Банке отметили, что будут оценивать текущую обстановку на финансовом рынке.

«Банк России <…> имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», — подытожили в ЦБ.

24 декабря стоимость доллара в ходе торгов впервые с ноября 2020 года превысила 79 рублей, а стоимость евро впервые с июля 2021 года поднялась выше 89 рублей. После заявления ЦБ курс рубля несколько отыгрался. К 16.15 мск доллар стоил 78,47 рубля, евро — 88,73 рубля. По состоянию на 18.35 доллар торговался по 78,99 рубля, евро — по 89,40 рубля.

Рубль начал активно дешеветь по отношению к доллару и евро на фоне ухудшения геополитического и информационного фона вокруг России. Это связано и с утверждениями чиновников и журналистов в США о том, что Москва якобы готовит «нападение» на Украину, и с безрезультатными переговорами по гарантиям безопасности между Россией и Западом.

«Очень помог бы делу комментарий МИДа о действительно перспективах переговорного процесса с США и НАТО. При всей сложности всех этих переговорных процессов и достаточно серьезных противоречиях сторон, все-таки важно было бы подчеркивать, что переговоры продолжаются, у них есть определенные перспективы и стороны, невзирая на все сложности, будут стараться искать компромиссы», — отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук, профессор Никита Масленников.

Добавим, что вечером 26 января США передали Москве свой ответ по гарантиям. Однако, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным отношениям Владимир Джабаров, полученный от США ответ не может удовлетворить Россию, и не может быть принят.