«Китайцы и индусы жадно потирают руки». Кому навредит Европа санкциями против России

Китайский рабочий CNPC во время строительства газопровода Россия-Китай в городе Цяньань, 2020 год

Новые возможные санкции ЕС и Британии против российских газовых проектов приведут к потере многомиллиардных инвестиций. Однако ограничения не станут критическими для Кремля – по оценкам аналитиков российская газовая отрасль за последние восемь лет успела приспособиться к давлению Запада. В то же время запрет европейским компаниям на сотрудничество с Москвой в газовой сфере приведет к активному приходу на рынок китайских и индийских фирм, считают эксперты.

Новые угрозы Лондона и Брюсселя

Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против новых российских проектов в газовой сфере. Западные страны планируют ввести ограничения в случае эскалации конфликта вокруг Украины, сообщает британская Financial Times. Авторы статьи также отмечают, что европейцев в этих процессах поддерживают США.

Целями новых западных санкций, затрагивающих сырьевой сектор российской экономики, станут «жесткие ограничения» финансовых и технологических инвестиций. При этом ЕС готов ударить по собственным же энергетическим гигантам, включая британскую компанию BP, французскую Total, а также голландско-британскую Shell, отмечается в материале.

Нацеленность обсуждаемых санкций на новые проекты позволяет нанести удар по одной из основных отраслей России, избегая краткосрочных проблем в самих западных странах, утверждает аналитик Джеймс Уодделл из Energy Aspects. В то же время, подобная мера стала бы намного более эффективной, чем отказ ЕС от импорта российского топлива, на долю которого приходится до 40% в европейском энергорынке, предположил зарубежный эксперт.

Урок от ExxxonMobil

Новые ограничения, в первую очередь, ударят по самим западным энергетическим гигантам, отбив у них возможность заработать десятки миллионов долларов в арктическом и дальневосточном регионах РФ. Однако запрет на инвестиции также затронет и менее богатые фирмы, подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В случае же охвата новыми санкциями и американских компаний, помимо европейских фирм также пострадает и ExxxonMobil. Более того, у этой фирмы уже был негативный опыт в добычных проектах с Россией.

«У ExxxonMobil в середине 2010-х был крупный арктический проект по разведке новых газовых месторождений в России. Все риски и техническое обеспечение брала на себя именно американская компания. Значимость проекта была настолько важна, что ExxxonMobil пошел на беспрецедентно выгодные для Москвы условия сотрудничества», — подчеркнул аналитик.

В 2014 году американо-российские поиски дали результат – было найдено крупное месторождение «Победа». Однако почти сразу после этого руководство Штатов прямо указало ExxxonMobil уходить с российского газового рынка из-за обострения геополитической ситуации вокруг Крыма.

«За время финансового кризиса показатели прибыли ключевых западных энергетических компаний, включая ExxxonMobil, ушли в минус. Я бы оценил воздействие ухода с российского газового рынка для американской компании в 10% от общих потерь фирмы за последние годы», — отметил Фролов.

Россия же, как ни странно, только выиграла от прекращения сотрудничества с американской компанией. За это время в Арктике были найдены еще целый ряд крупных газовых месторождений в непосредственной близости от «Победы».

«Сложилась потрясающая ситуация, при которой ExxxonMobil оплатило поиски, нашла газовый источник, «подарило» его России, а затем ушла с рынка. В идеале, Москве нужно было бы почаще использовать подобную схему в сотрудничестве с западными странами.

Москва последние восемь лет живет в условиях санкций, запрет на иностранные инвестиции в газовые проекты не станет критическим для Кремля», — резюмировал эксперт.

Уход западных компаний не привел к остановке проектов в РФ

Взаимодействие российских и западных компаний в газовой отрасли не ограничивается геологоразведкой и поисками новых месторождений. За последние годы активное сотрудничество также велось и в области сырьевой переработки, поставок технического оборудования и сервисного обслуживания объектов, подчеркнул Фролов.

В рамках этой деятельности на российском рынке одним из лидеров были американская компания Halliburton и американо-французская Schlumberger. Для последней Москва до 2014 года являлась ключевым зарубежным рынком. В нефтяной же отрасли важным игроком была американская Baker Hughes.

«У той же Schlumberger последние 10 лет были крайне удручающие показатели по суммарной выручке. Развитие проектов на российском рынке давало ей порядка 7% совокупной прибыли. Сейчас бы эта цифра была гораздо больше», — пояснил Фролов.

Иностранные компании также занималась в России освоением восточных месторождений — Чаяндинского и Ковыктинского, являющимися базовыми для газопровода «Силы Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода. Однако уход некоторых из них из проекта не привел к его фактической остановке.

«К 2015 году, когда началась острая фаза санкционного давления, российские предприятия имели возможность большую часть применяемого иностранного оборудования заместить своим. Чаянда — один из наиболее ярких примеров, там к 2022 году уже началась полноценная добыча газа.

То есть, выключать «режим петуха», о котором своими санкционными планами напоминают западные страны, России выключать крайне нежелательно. В противном случае, российские управленцы сильно расслабятся», — объяснил аналитик.

«Китай и Индия потирают руки»

В конце 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон запретил компаниям страны инвестировать в российский газовый проект «Арктик СПГ-2» на Ямале. Поводом стали опасения по поводу негативного влияния разработки сжиженного газа на экологию. Однако сам оператор проекта компании НОВАТЭК уже заключил достаточное количество соглашений по кредитам (на сумму около €9,5 млрд на срок до 15 лет — «Газета.Ru»). В инвестиционном портфеле проекта была и доля французской TotalEnergies, которая вряд ли будет долго пустовать, подчеркнул Фролов.

«Китайцы и индусы жадно потирают руки, следя за подобными заявлениями Запада. Капитал Нью-Дели, например, вошел в добычный проект «Ванкорнефть».

Китайская же CNPC может несколько раз купить Total, а Макрона поставить сторожить «Арктик СПГ». Пекин в этом плане чудовищно богат. У КНР уже сейчас есть весомая доля в «Ямал СПГ», а с уходом французов азиатские инвестиции могут вырасти в разы», — отметил Фролов.

Возможный азиатский разворот вполне возможен и на рынке природного газа, заявил в беседе с «Газетой.Ru» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Если власти ФРГ введут санкции против трубопровода «Северный поток — 2», «Газпром» сможет полностью сосредоточиться на китайском рынке.

«Если запуск будет ограничен по политическим мотивам, это, безусловно, создаст повод для обращения в судебные инстанции с исками о защите прав инвесторов. Бесконечно стучаться в закрытую дверь «Газпром» точно не будет.

На столе и в очень продвинутой стадии лежит проект по поставкам газа из Западной Сибири в Китай. Если контракт по нему будет подписан, значительная часть ресурсов, ранее доступная Европе, уйдет на Восток», — подчеркнул Гривач.

В то же время монополист продолжит придерживаться системы долгосрочных контрактов с европейскими партнерами даже в случае срыва СП-2, уверен эксперт. На полное энергетическое эмбарго «Газпром» не пойдет даже при наихудшем санкционном сценарии.

«Большинство долгосрочных газовых соглашений с Европой заключено минимум до 2030 года. Именно подрыв этой системы привел цены на европейском рынке на немыслимую еще недавно высоту (до $2 тыс. за тысячу кубов). Ограничения поставок со стороны России — голубая мечта наших оппонентов. Те же американцы вот уже несколько лет носятся с идеей ввести в том или ином виде эмбарго на экспорт энергоносителей из России. Однако, думаю, такого подарка мы им не сделаем», — заключил аналитик.