«Главный риск никуда не делся»: что ожидает туристический бизнес

В этом году часть туристических компаний будет вынуждена работать по «серым» схемам, чтобы выполнить свои обязательства перед туристами. А часть бизнеса и вовсе разорится и будет поглощена успешными игроками, прогнозируют эксперты ВШЭ и РСПП. По оценкам, пандемия уже унесла от 30% до 50% туркомпаний. Этот процесс не остановить, хотя отрасль восстанавливается.

Российский туристический сектор испытал шоковое воздействие COVID-19 во всех основных сегментах: выездном, въездном и внутреннем туризме, отмечают эксперты Высшей школы экономики в исследовании, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

Переориентация российского туристического бизнеса на внутренний туризм смягчила удар, вызванный пандемией, отмечают эксперты. Но возможность выживать за счет такой переориентации в более длительной перспективе маловероятна.

При ответе на вопрос о перспективах развития российской туротрасли многие респонденты отмечали, что в текущей ситуации прогнозы возможны лишь на очень коротком горизонте. «Тем не менее, по нашим оценкам, ряд названных тенденций могут оказаться долгосрочными», — считают в ВШЭ, и называют основные из них.

Во-первых, это уход из бизнеса части игроков. «По разным оценкам, от 30% до 50% в 2021 году, в первую очередь, в сфере выездного туризма. И вероятный передел туристического рынка с дальнейшей консолидацией отрасли», — говорится в исследовании.

Во-вторых, часть турагентств будет использовать «серые» схемы ведения бизнеса, позволяющие им снижать текущие издержки, в связи с ухудшением финансового положения.

«Это добавляет маневренности в кризисной и посткризисной ситуации, но одновременно создает риски для клиентов», — считают в ВШЭ.

Одним из факторов переориентации на полулегальные схемы служит отказ многих банков и страховых компаний от предоставления финансовых гарантий туркомпаниям.

В исследовании отмечается ряд положительных тенденций туррынка. «Относительно устойчивое положение компаний, которые занимаются массовым туризмом по таким направлениям, как Турция, Краснодарский край, Крым, и обслуживанием VIP-туристов», — прогнозируют эксперты.

Причем VIP-туризм продолжит активно развиваться за счет услуг бизнес-авиации. Также продолжится рост интереса к экологическому, оздоровительному, гастрономическому туризму.

Натренировались на стае «черных лебедей»

Из прогнозов ВШЭ (в партнерстве с Российским союзом промышленников и предпринимателей), следует, что зарубежные путешествия будут по-прежнему востребованы российскими потребителями, но только теми, которые имеют для этого финансовые средства, «Cегмент выездного туризма с открытием границ быстро восстановится», — считают в ВШЭ.

Один из авторов исследования директор Института анализа предприятий и рынков ВШЭ Андрей Яковлев считает, что российский бизнес проходит кризис лучше, чем изначально ожидалось. И лучше по сравнению с зарубежными аналогичными компаниями. Причем, это касается не только туриндустрии, но и ряда других отраслей, ритейла, например.

Такой результат объясняется тем, что у российских компаний оказалась высокой степень готовности к появлению «черных лебедей» — труднопрогнозируемых и редких событий, которые имеют значительные последствия для экономики. «Это привело к расчистке рынка и уходу многих неэффективных компаний», — говорит Яковлев.

В Ассоциации туроператоров России в целом с выводами исследования ВШЭ и РСПП согласны. «Кончено, наша туриндустрия натренировалась на кризисах, которые случаются в России регулярно, каждые три-пять лет, начиная с 1998 года. И да, консолидация рынка идет, давно уже. Хотя пандемия, я считаю, не убила туризм», — говорит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она считает, что разоряются в основном те компании, которые не готовы к коллаборации или имеют нишевый турпродукт. Сложнее всего выживать фирмам в регионах, у которых и до пандемии был небольшой турпоток — на Дальнем Востоке, отчасти в Сибири, за исключением нескольких раскрученных мест — Камчатки или Байкала, Алтайского края.

«В непростой ситуации компании, которые хорошо развивались за счет туристов из Китая и других стран Юго-Восточной Азии», — говорит Ломидзе.

И этот год будет непростым. «Никуда же не делся главный риск — не получить туруслугу, никуда не лететь, не попасть в забронированный отель из-за регулярно вводимых антиковидных ограничений. Из-за этого страдает и туриндустрия», — говорит Ломидзе.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин также согласен с выводом экспертов о том, что консолидация отрасли продолжится. По его данным, за три года количество туроператоров по выездному туризму сократилось с 2,5 тысяч до 420.

«Но не стоит говорить, что консолидация идет за счет банкротства. Правильнее говорить о перестройке рынка туруслуг. За пять лет рынок внутренних туруслуг вырос с 800 компаний до 4000», — говорит Горин.

Новые банкротства возможны, причем как турагентов, так и даже турператоров. Но если это случается, то необязательно по причине кризиса и пандемии, отмечает управляющий директор TEZ TOUR Димитрис Харитидис. «Уходят с рынка еще и потому, что во время кризиса такой бизнес становится кому-то просто неинтересным, а не потому, что произошло банкротство», — говорит Харитидис.

Причем западный рынок туриндустрии восстанавливается намного легче и быстрее, чем российский, считает эксперт. «Я лично видел исследования о том, что первое, от чего отказывается европеец во время кризиса — это туруслуги, но как только появляются деньги, европеец сразу отправляется отдохнуть в путешествие», — поясняет Харитидис.

Представители рынка туруслуг единодушны во мнении, что лучше всего себя чувствуют компании, работающие на таких зарубежных направлениях, как Турция и Египет, а также Дубай. «Для наших туристов риски есть, но они, скорее, из числа тех, что мало зависит от самой туротрасли. Это резкие скачки курса доллара и евро, инфляция, доход россиян и признание или непризнание российских вакцин на международных рынках», — заключает Горин.