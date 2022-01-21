«Это в чистом виде национализация»

В российском законодательстве необходимо закрепить возможность изъятия акций стратегических предприятий у иностранных инвесторов, если их покупку провели с нарушениями, считают в антимонопольном ведомстве. От такого решения, как отмечают эксперты, могут в первую очередь пострадать сами россияне, неудачно реструктурировавшие сделку через офшор. Изменения отразятся и на интересе инвесторов к проектам в России.

Федеральная антимонопольная служба предложила внести поправки в закон, регулирующий сделки, по которым иностранные инвесторы могут получить контроль над стратегическим предприятием. Подготовленный ведомством законопроект предусматривает возможность изъятия доли в пользу государства при признании такой сделки недействительной.

«В том числе может взыскать в доход Российской Федерации приобретенные в результате совершения такой сделки акции (доли)», — соответствующий пункт ФАС надеется включить в закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Правительственная комиссия должна согласовывать все сделки, при которых приобретаемая доля составляет более 50%. Газета «Коммерсантъ» отмечает, что на практике это требование соблюдается далеко не всегда: покупатели часто не предоставляют информацию о наличии среди бенефициаров иностранцев, либо продажа акций и вовсе происходит без согласования. Как рассказали изданию в ФАС, ежегодно российские суды рассматривают не менее десяти дел, в которых иностранные инвесторы допустили нарушения. При этом ни по одному из исков антимонопольная служба не получала отказа суда.

Если нарушение закона подтверждено, суд обычно выносит постановление о необходимости двустороннего возврата имущества. Однако такая схема невозможна, если, к примеру, компания-продавец уже самоликвидировалась.

Иногда судебные разбирательства заканчиваются мировыми соглашениями. Например, если акции продаются третьему лицу.

«В рамках правоприменительной практики ФАС России выявлены случаи невозможности применения общих последствий недействительности ничтожной сделки в форме двусторонней реституции, если продавцы по сделке ликвидированы, либо ее применение не достигает целей Закона № 57-ФЗ по защите стратегических интересов РФ», — так в пояснительной записке ведомства объяснили необходимость внесения поправок.

В документе подчеркивается, что поправки не противоречат положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров России.

Конфискация без гарантий презумпции невиновности

Руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок Максим Башкатов считает, что предложенная ФАС схема «выглядит эффективной», однако напоминает «конфискацию» и не дает никаких гарантий инвесторам. Например, не обеспечивает презумпцию невиновности. По мнению Башкатова, принятие поправок может дать сигнал инвесторам придерживаться норм закона, «иначе они рискуют остаться ни с чем», но не похожа на оптимальное решение. Для того, чтобы «просто забирать» акции в пользу государства, нет легальных оснований. «Это в чистом виде национализация», — отмечает он.

Партнер Forward Legal Карим Файзрахманов полагает, что поправки могут заметно ослабить желание инвесторов вкладывать средства в российскую экономику.

«Далеко не всегда речь идет о каких-то реальных иностранных инвесторах, которые злобно нарушили закон. Нередко стороной спора с ФАС становятся российские граждане, которые неудачно структурировали сделку через офшорные компании, но не являются иноинвесторами и на безопасность государства не посягают», — добавляет он.

Алмазная сделка

Одной из таких сделок, проведенных с нарушением иноинвестором российского законодательства, стала продажа алмазодобывающей компании «АГД-Даймондс» компании ООО «Открытие промышленные инвестиции». Актив был приобретен у ЛУКОЙЛа за $1,45 млрд в 2017 году, $873 млн из них выделил ВТБ.

Весной 2020 года ФАС потребовала в суде отменить продажу, поскольку «Открытие холдинг» скрыл от службы данные о гражданстве трех своих акционеров. Также в ведомстве посчитали, что стоимость «АГД-Даймондс» была завышена вдвое. «При направлении ходатайства в ФАС была представлена неполная информация, о чем стало известно только недавно», — отмечали представители антимонопольной службы.

Через несколько месяцев после сделки банк «Открытие» (основной актив ООО «Открытие промышленные инвестиции») подпал под санацию, а в ФАС заявили, что спорная сделка могла прикрывать вывод средств банка в пользу иностранных инвесторов.