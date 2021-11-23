Зарубежные инвесторы распродают российские активы на слухах о вторжении в Украину

Сильнейшую за полтора года распродажу на российском фондовом рынке вызвали слухи о якобы планируемом военном вторжении на Украину. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что ведущие фондовые индексы обвалились 22 ноября на 3,6–5,6% и откатились к уровням начала сентября. За этим последовал рост курса американского доллара. Впервые за последние пять месяцев он поднялся выше 75 руб./$, а доходности долгосрочных ОФЗ приблизилась к 9% годовых.

Участники рынка оценили эту реакцию как чрезмерно эмоциональную и ожидают коррекции при отсутствии эскалации.

Как пишет «Ъ», массированная игра на понижение рублевых активов началась с открытия биржевых торгов в понедельник, 11 ноября. По итогам основной сессии индекс РТС потерял 5,55%, закрывшись на отметки 1628,1 пункта — минимального значения с 26 августа. Индекс Московской биржи обновил трехмесячный минимум, снижавшийся за день на 3,58% до отметки 3872,77 пункта. За два дня индексы потеряли 7,6% и 5,4% соответственно.

В среднем по рынку доходность ОФЗ выросла более чем 20 б. п., а по отдельным среднесрочным выпускам — до 31 б. п., приблизившись к уровню 9% годовых.

С 6 по 10 сентября российский фондовый рынок успел показать новые рекорды — индекс Мосбиржи впервые превысил отметку 4000 пунктов на фоне сильной корпоративной отчетности компаний, общего стабильного настроения рынков и сохранения мягкой монетарной политики центральных банков (ФРС и ЕЦБ). Среди акций лидерами роста стали бумаги компаний «Газпром», «Новатэк», «РУСАЛ», «КАМАЗ». В лидерах снижения — ГК «Самолет», СД «Акрон», «Северсталь», »НЛМК». Подробнее — в материале «Газеты. Ru».