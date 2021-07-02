Доля нерезидентов в госдолге РФ может вырасти после заседания ЦБ

Повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях Банка России может вернуть интерес иностранных инвесторов к российскому госдолгу, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

В частности, инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин отметил, что доходности по облигациям федерального займа (ОФЗ) будут близки к ключевой ставке, — в районе 6% — с учетом ее ожидаемого повышения в июле.

«Таким образом, появляется отличная возможность для проведения нерезидентами операций carry trade (когда инвестор занимает деньги в стране с низкой ставкой и инвестирует их в госбумаги стран с высокой ставкой — «Газета.Ru»)», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Трейдер по облигациям «Фридом Финанс» Александр Жуляев подчеркнул, что по последнему отчету об инфляции в России к концу года этот показатель может составить 6,5-7%, в результате чего до 7% может быть повышена и ключевая ставка.

«В этом случае, конечно же доходности ОФЗ будут выше текущих по всей кривой», — сказал эксперт.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может изменить действующий на протяжении последних пяти лет таргет по инфляции в 4%. Заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин пояснил, что таргет может быть пересмотрен и в сторону снижения.