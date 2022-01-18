«Нефть очень плохо вошла в 2022 год. Из-за геополитики серьезно лихорадит рынок»

Рекордный с 2014 года рост цен на нефть во многом вызван геополитической напряженностью в отношениях России и Запада. Более того, в случае ухудшения ситуации на востоке Украины стоимость сырья рискует взлететь выше $100, считают эксперты. Почему в ближайшие месяцы именно от геополитики будет зависеть судьба мирового нефтяного рынка — в материале «Газеты.Ru».

Рекордный скачок цен

Цена на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года достигла $88,03 за баррель. Столь высокой планки не наблюдалось на мировом сырьевом рынке с октября 2014 года.

В ходе утренних торгов лондонской биржи ICE существенный рост продемонстрировали и другие основные сырьевые марки. Так, февральский фьючерс на WTI вырос на 1,6% — почти до $86 ($85,7).

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

С начала года стоимость марки Brent поднялась вверх на 20%, прибавив в цене $14,5. По состоянию на 14:17 мск, нефтяные котировки чуть отыграли утренний рост, опустившись до $87,5 за баррель. При этом зарубежные эксперты уже предсказывают схожие показатели на конец 2022 года.

Агрессивная риторика США

Главными причинами январского роста стоимости марки Brent стала общая геополитическая напряженность, царящая сейчас в мире. С одной стороны, переговоры России и НАТО по поводу военной разрядки в Восточной Европе и гарантий безопасности на континенте не увенчались значимым успехом той или иной стороны. С другой, Москва уже якобы грозит Вашингтону размещением ракет в Латинской Америке, а Штаты заявляют о 18 сценариях на случай военного вторжения России на Украину. Все эти факторы не могут не приводить нефтяных трейдеров в состояние паники, считают эксперты.

Однако, по словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, эффект от слов американских сенаторов про антироссийские санкции в любом случае будет незначительным. По-настоящему взбудоражить мировой сырьевой рынок способны только реальные меры против энергетического сектора.

«США, в отличие от тех же Японии и Китая, в значительно меньшей степени зависят от импорта нефти. Поэтому даже удорожание сырья до $88 за баррель позволяют американским политикам угрожать России отключением от SWIFT и санкциями против крупнейших банков. Геополитический фактор носит скорее краткосрочный характер», — отметил эксперт.

С ним не согласился директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. По его словам, именно от развития мировой геополитической ситуации будет зависеть ценовые колебания на биржевых ресурсных площадках.

«Нефть очень плохо вошла в 2022 год. Из-за геополитики серьезно лихорадит рынок. Если конфликт на востоке Украины в ближайшее время вспыхнет с новой силой, с большой долей вероятности, биржевые котировки вполне могут перескочить рубеж $100 за баррель», — объяснил Громов.

Противостояние Йемена и ОАЭ

Если на европейском континенте растет напряженность между США и Россией, то на ситуацию на Ближнем Востоке сейчас влияют разногласия между Йеменом и ОАЭ. Но угроза резкого сокращения поставок нефти из Эмиратов, на долю которых приходится до 10% мирового сырьевого производства, пока не выглядит серьезной, считают эксперты.

По словам Кондратьева, йеменских повстанцев в конфликте с ОАЭ поддерживают Иран и Сирия. Эмираты, в свою очередь, получают помощь от гораздо более влиятельных региональных игроков — Саудовской Аравии и Катара.

«Перевес сил в противостоянии Йемена и ОАЭ сейчас явно на стороне Эмиратов. Да и самый главный удар по мировому нефтяному рынку йеменские повстанцы нанесли в сентябре 2019 года, когда загорелся крупный перерабатывающий завод союзника Эмиратов — Саудовской Аравии. Тогда сырьевые поставки саудитов на глобальный рынок в течение двух недель резко упали», — напоминает аналитик.

В отличие от того инцидента, нынешний обстрел повстанцами-хуситами территории промпарка Национальной нефтяной компании эмирата Абу-Даби ADNOS в районе Мусаффа, где расположен нефтеперерабатывающий завод Abu Dhabi Refinery, носит скорее локальный характер.

«Атака хуситских беспилотников, конечно, может привести к ограничению поставок нефти на Ближнем Востоке. Но на мировом предложении это вряд ли скажется. Все крупнейшие экспортеры нефти, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, сейчас крайне заинтересованы в сохранении стабильности глобального предложения и не позволят повстанцам помешать их планам», — объяснил эксперт.

Кондратьев также добавил, что йеменские повстанцы обладают крайне ограниченными ресурсами для военного наступления. Для нанесения серьезных ударов по эмиратским НПЗ нужна гораздо более дорогостоящая техника, нежели обычные беспилотники, резюмировал аналитик.

Сланцевая неудача США и нефтяная проблема Ирана

Помимо геополитической напряженности в мире, еще одной проблемой для глобального нефтяного рынка стало медленное наращивание уровня добычи в Соединенных Штатах. На фоне стабильно высоких цен на нефть на протяжении большей части 2021 года, именно на американских производителей сланца лежала ответственность по охлаждению внутреннего сырьевого рынка. В итоге недостаточный уровень добычи сланца привел к рекордному подорожанию топлива в Америке и рекордной за 40 лет 7-процентной инфляции в стране, считают эксперты.

«Сланцевая отрасль США сейчас не показывает исторических рекордов в своем развитии. Ожидания многих инвесторов оказались обмануты. Плюс распечатывание 50 млн баррелей из стратегических запасов растянулось на месяцы вперед, что также не способствует увеличению предложения на глобальном рынке», — подчеркнул Громов.

В свою очередь Кондратьев в беседе с «Газетой.Ru» среди ключевых причин рекордного роста биржевых цен на нефть назвал неудачу в переговорах ведущих мировых держав по ядерной программе Ирана. В случае компромисса глобальное предложение нефти могло бы значительно вырасти, но вместо этого растущий спрос на сырье по-прежнему превышает свободные объемы нефти.

«Тегеран, находясь под жесткими международными санкциями, вынужден нелегально продавать нефть иностранным контрагентам. Если бы декабрьские переговоры завершились успехом, Иран мог бы уже в первом полугодии 2022-го поставлять на мировой рынок 1 млн баррелей в сутки, а во второй половине года — уже 2 млн», — объяснил эксперт.

Он также добавил, что похожая с Ираном ситуация сейчас наблюдается и в отношении Венесуэлы, являющейся крупнейшим в мире производителем сырья. Международные санкции, наложенные на Каракас, не позволяют латиноамериканской стране зарабатывать на легальном нефтяном экспорте.

«Венесуэльцы, как и Иран, всячески ищут способы обойти санкции, занимаясь теневыми продажами нефти. Если бы американцы сняли бы с Каракаса ограничения, уровень глобального предложения рос на 300-400 тыс. баррелей в сутки дополнительно. Вкупе с тегеранским экспортом, увеличение нефтяных объемов на глобальном рынке составило бы на первых порах почти 1,5 млн баррелей, а в будущем — около 2,5 млн», — резюмировал Кондратьев.

Как поведет себя ОПЕК

При сохранении нестабильной геополитической ситуации в мире страны ОПЕК+, включая Россию, вряд ли рискнут на ближайшем февральском заседании резко нарастить ежемесячное увеличение объемов нефтедобычи выше текущего уровня — 400 тыс. баррелей в сутки. При подобной нестабильной конъюнктуре даже изменение стратегии нефтяного картеля не смогло бы в среднесрочной перспективе стабилизировать стоимость сырья в пределах $75-80 за баррель, считают эксперты.

По словам Громова из Института энергетики и финансов, в сложившейся ситуации только двукратный рост ежемесячной добычи странами ОПЕК+ на 800 тыс. баррелей в сутки мог бы вернуть нефтяные котировки на приемлемый уровень. Однако в настоящее время страны ОПЕК+ обладают разными мощностями.

«Для некоторых стран ОПЕК+ изменение стратегии по добычи нефти — болезненный и непростой вопрос.

Та же Россия во втором полугодии 2021-го не тянула собственную квоту по добыче. Это вовсе не связано с тем, что Москва не хотела выполнять свои обязательства по сделке, желая сохранять высокие цены на нефть, а объясняется ограниченными техническими возможностями для наращивания добычи», — подчеркнул Громов.