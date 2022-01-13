Рубль подешевел из-за напряженности в переговорах России с Западом

По итогам дневной сессии рублевый индекс Московской биржи снизился на 4,05% - до 3674,73 пункта, долларовый индекс РТС - на 5,94%, до 1516,99 пункта. Российский рубль подешевел по отношению к мировым валютам. Эксперты полагают, что это связано с обострением геополитических рисков и напряженностью в отношениях между Россией и Западом.

Политика и коронавирус

С утра положение дел на российском рынке акций было умеренно позитивным, но во второй половине торговой сессии рублевые активы резко просели. Индексы Мосбиржи и РТС упали на 4,05 — 5,94%.

«Причиной стало заявление МИД России о том, что оснований для проведения нового раунда переговоров с Западом по гарантиям безопасности в ближайшее время нет, поскольку представители США, блока НАТО дали понять российской стороне, что не готовы двигаться к компромиссам», — приводит ТАСС слова инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина.

По его словам, неустойчивость проявил и общерыночный фон. На первый план вновь вышла статистика по коронавирусу. За сутки 12 января в мире установлен новый рекорд прироста заболевших в мире - 3,4 млн. Львиная доля новых случаев приходится на США. Скорость распространения штамма омикрон «обескураживает».

«При этом сегодня вышла слабая статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице за минувшую неделю (230 тыс. при прогнозе 200 тыс.)», — заметил эксперт.

Сформировать отскок перед выходными в условиях внешнеполитической напряженности и рекордов пандемии рублевым активам будет непросто, уверен Бахтин.

«При этом и для развития панических продаж конкретных поводов не просматривается. Поддержку российским активам могут оказать высокие цены на нефть, сорт Brent приблизился к $85 за баррель», — сказал эксперт.

Согласно прогнозам «БКС Мир инвестиций», 14 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3670-3770 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 75-76,5 рубля. Целевые диапазоны закрытия завтрашних торгов «Фридом Финанс» для индекса Мосбиржи и курсов долларов и евро составляют 3710-3800 пунктов, 74,8-76,3 рубля и 85,6-87,6 рубля соответственно.

Падение рубля

Вместе с тем, в четверг доллар вырос на 1,48%, - до 76,18 рубля, а евро - на 1,86%, до 87,35 рубля.

Курс рубля ослаб на фоне заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Россия найдет альтернативы в случае введения новых санкций США.

Так, до публикации заявления курс доллара составлял 74,81 рубля (+0,14%), а курс евро находился на отметке в 85,78 рубля (+0,32%). После публикации новости, к 15 часам, доллар рос на 0,4%, до 75,01 рубля, евро - до 85,98 рубля (+0,56%). Тенденция удешевления российской валюты сохранялась до вечера.

«Оголтелые противники»

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в интервью телеканалу RTVI: Москва найдет альтернативные решения, чтобы справиться с прессингом Запада и с введением новых санкций.

По его словам, наиболее «оголтелые противники» России среди американских политиков, аналитиков и политологов, понимающие, что все применявшиеся до сих пор санкции против Москвы ожидаемого ими эффекта не дали, тем не менее приходят к выводам, что надо «дальше наращивать этот прессинг».

«Мы найдем альтернативы, что бы ни было. Россия никогда под давлением не прогибалась, никогда не поддавалась под угрозами и при шантаже», — сказал Рябков.

Он также удивился, что «серьезнейшие люди» в США, которые «не понаслышке знают, что такое Россия», приходят к выводу, что если «еще чуть-чуть поднажать, то все и случится».

«Это против даже склада нашего психологического, против всей нашей истории и нашего самосознания», — заключил дипломат.

Кроме того, в четверг стало известно, что Евросоюз продлил экономические санкции против России.

«Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики России, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года», — говорится в заявлении стран Евросоюза.

Санкции направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики. В частности, некоторым банкам и компаниям ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС. Также существует запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ к технологиям и сервисам для добычи и разведки нефти.