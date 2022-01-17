«Главная боль — бюрократия»: почему россияне не переводят машины на газ

Специальная программа государственного субсидирования привела к увеличению в России числа машин, работающих на газе. Однако доля подобных транспортных средств по-прежнему остается на низком уровне — примерно 0,25% от автопарка по стране. Причины — мало заправочных станций, дорогое и долгое переоборудование машин. Но для перехода на электрокары сейчас в стране еще более слабо развита необходимая инфраструктура, отмечают эксперты в разговоре с «Газетой.Ru».

Полезная инициатива Минэнерго

В России запланировали повысить объем потребления природного газа, включая метан, в качестве моторного топлива. Для достижения этой цели Минэнерго совместно с регионами скорректируют показатели для городов — участников федерального проекта «Чистый воздух».

Как уточнили в ведомстве, конкретные меры по увеличению потребления газомоторного топлива будут проработаны в кооперации с региональными властями. Среди возможных вариантов — выпуск новой автомобильной техники, а также перевод действующего бензинового частного и общественного транспорта на газ.

Федеральная программа «Чистый воздух» стартовала в России в 2018 году в рамках национального проекта «Экология». Участниками стали 12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. При этом в Минэнерго считают, что развитие потребления более экологичного газомоторного топлива актуально для всех регионов России.

Метан VS Бензин

Летом 2020 года правительство России увеличило долю государственных субсидий по переводу машин с бензина на газ в два раза — с 30% до 60%. По словам вице-премьера Александра Новака, данная мера в будущем поможет сэкономить федеральному бюджету 4-5 млрд рублей. Однако несмотря на ее пользу, доля машин, использующих метан, по-прежнему остается на низком уровне, существенно уступая бензиновым транспортным средствам, говорят эксперты.

По словам главы аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, примерное число «метановых» автомобилей от общего числа транспортных средств в стране на данный момент составляет меньше 1%. А стоимость перевода авто с бензина на метан остается для владельцев достаточно высокой.

«Доля автомобилей, использующих метан, остается мизерной — порядка 0,25%. На всю страну сейчас около 250 АЗС, специализирующихся конкретно на газомоторном топливе. Только 50 российских регионов имеют хоть какую-то инфраструктуру, этого явно недостаточно», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что даже на имеющихся в стране «метановых» заправочных станциях автовладельцы могут простаивать в очередях до полутора часов. При этом далеко не все транспортные средства рассчитаны под большой газовый баллон.

«Переоборудовать бензиновый автомобиль под метан в среднем стоит 40–100 тыс. рублей. Но самая главная боль для владельцев — это бюрократические тонкости, связанные с внесением изменений в конструкцию автомобиля. Легализация отпугивает автолюбителей не столько с точки зрения денег, сколько в больших временных затратах», — объяснил аналитик.

Тотальная бюрократия и риски повышения цен

Для легализации перевода автомобиля на метановое топливо владельцам необходимо привезти машину для проведения технической экспертизы (в среднем процедура стоит 3,5–8 тыс. рублей), получить предварительное заключение комиссии и разрешение ГИБДД на внесение изменений в конструкцию, протокол проверки безопасности, пройти техосмотр (1,5-5 тыс. рублей), свидетельство СКТС о переоборудовании, а также внести изменения в данные транспортного средства. Все эти шаги могут занять у владельцев несколько недель, отмечают эксперты.

По словам Баженова, бюрократизация и дороговизна перевода автомобиля с бензина на метан являются двумя главными проблемами для владельцев транспортных средств. Однако газомоторное топливо по-прежнему существенно выигрывает у бензина при долгосрочном использовании авто. А также выгодно отличается по степени воздействия на окружающую среду.

«Заправить полный бак метана стоит в России в среднем 400–500 рублей, а бензина — порядка 2–2,5 тыс. рублей. При этом выбросы углекислого газа у автомобиля на метане гораздо ниже, чем у бензинового (почти в три раза — «Газета.Ru»)», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в отличие от рынка сжиженного газа (СУГ), предпосылок для роста стоимости метана для российских автомобилистов нет. По его словам, данный сегмент находится под регулировкой государства, что не позволит привести страну к казахскому варианту топливного кризиса.

«В Казахстане протесты начались из-за двукратного подорожания топлива пропан/бутан (СУГ). В России использование СУГ на авто составляет примерно 4%, в Казахстане — до 80% в некоторых регионах.

В нашей стране цены на СУГ сугубо рыночные, они могут за год подскочить в цене в два раза, а потом также резко упасть. С метаном ситуация прямо противоположная. Риск повышения цен на газомоторное топливо россиянам не грозит», — объяснил Павел Баженов.

В свою очередь, Баженов из Независимого топливного союза отметил, что в отличие от Казахстана, производство моторного топлива в России является профицитным. Относительную инфраструктурную необеспеченность показывают только сибирские и дальневосточные регионы, остающиеся сугубо дотационными. По этой причине их следовало бы внести в список участников программы «Чистый воздух».

«Сибирь и Дальний Восток в меньшей степени обеспечены нефтеперерабатывающими заводами. Кроме того, там гораздо сложнее организовать логистические цепочки. За счет этого моторное топливо на востоке страны традиционно дороже, чем в европейской части России. СПГ, включая метан, мог бы стать хорошей альтернативой бензину, как более простой в транспортировке вид топлива», — объяснил аналитик.

Следующий шаг — переход на электромобили

В середине апреля 2020 года правительство России отменило пошлины на ввоз в страну электромобилей. Данный режим действовал в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) до конца 2021-го. В начале 2022-го мера утратила свою силу, и в России вернулись 15-процентные пошлины на электрокары. Казалось бы, для заботы об окружающей среде властям страны было бы полезнее вновь отменить пошлины на экологически чистый транспорт, однако не все так просто, уверяют эксперты.

По словам Павла Баженова, концепция по развитию электромобильного транспорта была утверждена правительством только в конце августа 2021 года. Это объясняется тем, что инфраструктурное развитие для перехода к возобновляемым источникам топлива в стране находятся еще в зачаточном положении.

«Есть большие вопросы к аккумуляторам электромобилей. Срок службы редкоземельных металлов, использующихся для производства батареек, в условиях холодного климата резко снижается. Да и сама зарядка электрокаров — достаточно длительный процесс», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Григорий Баженов уверен, что отмена пошлины на ввоз электромобилей не поможет — их все еще негде заряжать. Станции в достаточном количестве есть только в крупных городах, даже добраться из одного в другой бывает проблематично.

«Эксплуатация электромобиля гораздо дороже метановых или бензиновых аналогов. Переход на электрокары в России сейчас экономически нецелесообразен, спрос на них в стране остается крайне низким. Поэтому метан прямо сейчас — идеальный для России вариант переходного топлива», — считает аналитик.

Он добавил, что главной проблемой в данном сегменте остается неясность с утилизацией опасных для окружающей среды отработанных литиевых батарей. Сейчас этим процессом занимаются вручную, что в разы повышает издержки производителей электрокаров, заключил эксперт.