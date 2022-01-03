Billa, Honda и Gallina Blanca: каких брендов лишились россияне в пандемию

Прошедший 2021 год обернулся катастрофой для ряда международных компаний, ведущих работу в России. Им пришлось объявить о сокращении здесь своего присутствия или даже о полном выходе из бизнеса. «Оптимизация» затронула все сектора — от фэшн-индустрии до производства продуктов питания. «Газета.Ru» проводила западные бренды в последний путь.

Honda

Одно из главных разочарований 2022 года. Японский автоконцерн Honda, пришедший в Россию в 2004 году, распродаст последние экземпляры своих внедорожников и уйдет с российского рынка. Об этом «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз российского офиса компании сообщала еще 30 декабря 2020 года.

Поставок новых автомобилей официальным дилерам не предвидится. Honda продолжит лишь послепродажное обслуживание, а также сохранит продажи мотоциклов, квадроциклов, моторных лодок, газонокосилок и снегоуборочной техники.

Проблемы у компании Honda в России начались в 2015 году после девальвации рубля. Российский офис Honda объявил, что в страну прекращаются поставки премиального бренда Acura. Особенно драматичным выдался 2019 год, когда было реализовано всего 1836 авто по всему модельному ряду. Падение продаж составило 64%.

«Фактически успех — это только 1% вашей работы, а остальные 99% — это неудачи», — говорил основатель бренда Соичиро Хонда.

Уход Honda из России был предсказуем, отмечали эксперты.

Во-первых, компания предлагала слишком ограниченный модельный ряд. Во-вторых, японцы не решились на режим промсборки, хотя это помогло бы им сохранить продажи на уровне 12-15 тысяч автомобилей в год.

Сейчас у дилеров остаются считанные экземпляры кроссовера Honda Pilot. А последние поставки CR-V ожидаются в первом квартале 2022 года. По итогам десяти месяцев 2021 года дилеры Honda реализовали 1,1 тыс. автомобилей в России (на 15% ниже аналогичного периода прошлого года).

Gallina Blanca

Буквально перед самым Новым годом стало известно, что еще один известный бренд уходит из России. Речь идет о производителе продуктов для быстрого приготовления Gallina Blanca, чьи бульонные кубики за десятилетия стали для россиян чуть ли не именем нарицательным.

30 декабря Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила сделку между непальской CG Foods (производит лапшу быстрого приготовления) и GBFoods — этой испанской компании принадлежит завод в Нижегородской области, который и производил продукцию под брендом Gallina Blanca: бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы, макаронные изделия.

Сумма сделки не называется, но, по оценкам независимых экспертов, нижегородская фабрика могла отойти к непальской компании за 1-1,5 млрд руб. При этом в стоимость не входил бренд Gallina Blanca. Российское производство хоть и получило прибыль по итогам 2020 года, но находилось под давлением. Причина: нестабильная экономическая ситуация и рост стоимости импорта сырья, который в будущем мог привести к потере маржинальности.

myToys

В 2021 году одним из первых, еще в мае, об уходе с российского рынка объявил онлайн-ритейлер myToys, популярный продавец товаров для детей. Ритейлер входит в немецкий холдинг Otto Group. В компании сообщали, что за 10 лет работы myToys.ru доставили 12 млн товаров более 2500 брендов.

«Желаем вам и вашим семьям достигать больших высот и добиваться поставленных целей, жить в постоянном празднике добра, улыбок и искренней детской радости», — попрощалась команда myToys.

Компания была одним из ключевых игроков в своем сегменте. В 2020 году ее выручка в России упала почти на четверть — до 1,8 млрд руб. (после роста на 4,5% в 2019 году). Чистый убыток вырос в 44 раза — до 1,5 млрд рублей с 34,843 млн рублей в 2019 году.

Интернет-магазины Quelle и Otto, также входящие в немецкий холдинг, прекратили работать в России еще в 2018-м. Группа решила сосредоточиться на работе с немецкоязычными странами.

Сейчас в России от имени Otto Group продолжает работать Bonprix — онлайн-магазин, специализирующийся в основном на продаже одежды и обуви, а также товаров для дома. Компания представлена в 30 странах Европы, Северной и Южной Америки.





Kiabi

Российский фэшн-сегмент покидает французский магазин одежды Kiabi. «Не смогли найти своей уникальной бизнес-модели», — пояснили причину ухода РБК в пресс-службе российского офиса компании.

Kiabi стал убыточным, хотя и пытался сохранить свой бизнес в России. Были попытки развивать продажи в магазинах «Ашан». Но в итоге их признали бесперспективными.

Бренд Kiabi появился в 1978 году. Основатель компании — Патрик Мюлье. Семье Мюлье принадлежат доли в ритейлере Auchan, спортивных магазинах Decathlon и строительных гипермаркетах Leroy Merlin.

Kiabi представлена в 18 странах мира и имеет 450 офлайн-магазинов. В России первый магазин фирма открыла в 2008 году. Сейчас их насчитывается 17 — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Уфе, Казани, Самаре и Воронеже.

Пять магазинов уже закрылись. Полностью бренд покинет российский рынок в июле 2022 года. Сперва закроются розничные точки продаж, затем интернет-магазин.

Billa

После 17 лет работы из России уходит немецкий торговый концерн Rewe Group и его сеть супермаркетов Billa, сообщало весной издание DW.

Супермаркеты Billa в Москве и Московской области перешли под контроль российской торговой сети «Лента». Еще раньше Billa покинула Украину (35 супермаркетов в Киеве).

Стратегическая цель компании, пояснял член правления Rewe International Эспен Б. Ларсен, состоит в том, чтобы во всех странах, в которых представлена Billa, добиться «лидирующих позиций на рынке». «Рыночная ситуация в России, размеры ее рынка, взаимосвязи на нем и тенденции его развития не позволяют добиться этого, несмотря на высокие инвестиции», — заключил Ларсен.

Как сообщали СМИ, компания «Билла Россия» получила в 2020 году 47,9 млрд рублей выручки и 1,69 млрд чистого убытка.

Repsol

В декабре 2021 года стало известно, что испанская Repsol, считающаяся крупным инвестором в российский топливно-энергетический комплекс, уйдет из России. На актив претендует «Газпром нефть». Сделку могут закрыть до конца этого года, сообщала газета «Коммерсант».

Сейчас у Repsol в России есть доля в совместном предприятии с «Газпром нефтью» (68% в «Евротэк-Югре» и более 50% в «АСБ Гео»). Стоимость сделки не раскрывается.

Repsol в России ведет проекты в сфере разведки и добычи углеводородов. Компания покидает российский рынок под лозунгом декарбонизации своего бизнеса.

Repsol уже объявила о целях в области ESG — о переходе к углеродной нейтральности к 2050 году, снижении выбросов CO2 на 15% к 2025 году. Компания решила наращивать инвестиции в зеленую генерацию.

Citibank ушел из розницы

Западные банки также сдают свои позиции российским конкурентам на фоне пандемии и снижения доходов населения. Citibank (Ситибанк) заявил «Ведомостям» в апреле о поэтапном прекращении розничного бизнеса в России и еще в 13 странах. Оптимизация бизнеса продлится несколько лет.

Банк планирует сосредоточиться на корпоративном сегменте, который считается более прибыльным.

А зарабатывать на обслуживании физических лиц банк продолжит в регионах Азии и EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), с помощью четырех глобальных центров — в Сингапуре, Гонконге, Лондоне и Объединенных арабских эмиратах. Сейчас у кредитной организации порядка 100 млн частных клиентов.

Ситибанк на российском рынке уже 25 лет. Имеет офисы и представительства в 11 городах, обслуживает около 500 тыс. розничных клиентов и 3 тыс. корпоративных. В 2020 году, по данным «Интерфакса», банк занимал 17-е место по размеру активов (683 млрд руб.). Чистая прибыль за 2020 год – около 10 млрд руб.

Годом ранее о закрытии своего банковского бизнеса в России сообщила скандинавская группа Nordea.

Lipton перестанет продавать листовой чай

Один из глобальных производителей товаров повседневного спроса, англо-голландский концерн Unilever, отказался от производства в России листового чая Lipton и Brooke Bond, сообщал ранее «Интерфакс». Останется в продаже пакетированный вариант этих брендов.

«В брендах Lipton и Brooke Bond компания приняла решение сфокусироваться на формате чая в пакетиках — наиболее популярном среди российских потребителей», — поясняла пресс-служба компании.

В компании отмечали снижение интереса к листовому чаю, особенно к черному. Это тенденция заметна не только в России, но и в других странах мира. Компания закупает сырье в основном в Индии, Кении, Аргентине и Турции.

Unilever расстался также с брендами соусов Calve (на территории России и СНГ) и «Балтимор», продав их компании KDV. Unilever решил сфокусироваться на более крупных направлениях — производстве мороженого и сухих приправ, отмечалось в пресс-релизе компании. Unilever работает более чем в 100 странах. В России — почти 30 лет, с 1992 года.

Лучше не будет

Судя по прогнозу Всемирного банка, 2022 год также соберет обильную жатву банкротств и поглощений бизнеса конкурентами. Российская экономика может столкнуться как минимум с четырьмя видами рисков в ближайшее время, предупредил в интервью «Ведомостям» главный экономист ВБ по России Дэвид Найт. Это угроза дальнейшего развития пандемии, неуправляемая инфляция, вероятность введения новых экономических санкций и энергетический переход.