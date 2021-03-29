«Начало новой эпохи»: взлетит ли ВВП на «вертолетных деньгах»

Тремя основными проблемами настоящего времени можно считать неравенство, зеленую трансформацию и инфраструктурный дефицит. Такое мнение в новом прогнозе для инвесторов привел главный экономист и директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

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Успехи цифровых компаний в последние годы привели к недоинвестированию в производственную инфраструктуру. Это приводит к росту цен на сырьевые товары, вздутию ставок фрахта контейнеров, задержкам в портах, нехватке полупроводниковых материалов, ограничивающей производство, удорожанию логистики «последней мили». Все это давит на цены многих товаров.

Замечание совпадает с оценками Всемирного экономического форума: к 2040 году в мире будет существовать инфраструктурный дефицит в размере $15 трлн.

Давно назревшая «зеленая трансформация» — это очень затратный переход, и он дорого обойдется госбюджетам большинства стран и домохозяйствам,

считают в Saxo Bank.

Предполагаемое сокращение выбросов в атмосферу и добычи углеводородов — процесс болезненный для бизнеса, что также потребует новых и дополнительных расходов. В итоге стоимость сырьевых активов вырастет.

Такого вы еще не видели

Третью проблему — человеческое неравенство — обострила пандемия COVID-19. Она ускорила разнонаправленное движение экономики, при котором одни отрасли резко просели (например, туризм и общепит), а другие стремительно поднялись (фармацевтика и металлургия).

Дохода одного человека даже в развитых экономиках уже недостаточно для содержания семьи. К тому же развитие технологий, искусственного интеллекта и автоматизации снижает зарплаты и уничтожает рабочие места во многих отраслях по всему миру.

«Угроза полного разрушения общества заставляет осознать, что меры, принятые правительствами в ответ на пандемию, были не просто панической реакцией, а началом новой эпохи», — отмечается в отчете Saxo Bank.

Впрочем, есть оборотная сторона. Бизнес, который найдет способ рационально использовать природу, обратить вспять или хотя смягчить нынешний климатический кризис, со временем заработает сотни миллиардов долларов. В ближайшее десятилетие, скорее всего, появится первый в мире долларовый триллионер в сфере зеленых технологий, считает глобальный стратег Saxo Bank по макроэкономике Кай Ван-Петерсе. Один из возможных кандидатов на этот статус — Илон Маск, богатство которого продемонстрировало экспоненциальный рост в 2020 году, достигнув планки в $100 млрд. То есть бизнес сможет поверить в успех зеленых технологий.

«Главное, что мы хотим донести до инвесторов, — сегодня вы живете в мире, каждый аспект которого отличается от того, что вы когда-либо видели», — отмечает Стин Якобсен.

Каждая из трех указанных проблем не является чем-то невиданным, но их сочетание и примерно одинаковый запуск могут привести к непредсказуемым последствиям и уж точно «дорого обойдутся мировой экономике».

На первый план и для властей, и для граждан сейчас выходит инфляция. «Правительства разных стран уже запустили маховик «вертолетных денег» и теперь рассчитывают на одну мантру — печатать и тратить как можно больше денег, пока ключевые ставки и инфляция находятся на низком уровне. На первый взгляд это кажется очень простым, но мы должны задуматься о последствиях этой новой политики, например, о риске галопирующей инфляции», — предупреждает Якобсен.

Как по Милтону Фридману

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», в основном согласны с прогнозом датских аналитиков. Особенно в части негативных последствий для экономики со стороны США, использующих тактику «вертолетных денег» для восстановления экономического роста.

Термин «вертолетные деньги» впервые описан лауреатом Нобелевской премии Милтоном Фридманом в 1969 году в работе «Оптимальное количество денег» и предполагает безвозмездное перечисление денежных средств на счета физлиц или снижение налогов для домохозяйств.

«Нынешняя ситуация в экономике как раз развивается по классической схеме Фридмана. И тут стоить иметь в виду, что фискальные инструменты эффективны только в период спада в экономике», — отмечает профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик.

Вторая проблема, связанная с «вертолетными деньгами», заключается в том, что сейчас в глобальной экономике наблюдается экспортирование инфляции, чаще всего это происходит в направлении от развитых стран к развивающимся, и последствия применения «вертолетных денег» уже дошли до России, заключает Дубовик.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов отчасти оправдывает политику раздачи «вертолетных» денег» или включения печатного станка. Без этого механизма невозможно стимулировать потребительский спрос. «Снижение спроса — это проблема многих последних лет, которую правительства всего мира пытались решить через удешевление кредитных денег. Но и это перестало работать — люди не могут потреблять столько, сколько нужно для восстановления и развития экономики», — обращает внимание Бадьянов.

Рост цен на внешних рынках обеспечит лучшую наполняемость бюджета и увеличение российского ВВП, что в свою очередь положительно скажется на прибыли предприятий. «Они смогут гораздо быстрее восстановиться от последствий сложного 2020 года, восстановится объем инвестиций, законсервированный в прошлом году», — оценивает Бадьянов последствия антикризисных мер в развитых странах.

Российский ВВП взлетит

На глобальных рынках наблюдается быстрая инфляция, цены на абсолютно все ключевые группы сырьевых товаров сейчас превышают свои докризисные уровни, согласен председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов. Так что «вертолетные деньги», розданные в США и ЕС, пока что являются благом для российского ВВП. «Для России это позитив. Стоимость энергоносителей и металлов, вероятно, останется в ближайшие годы на комфортном для России уровне. Вместе с тем нового суперцикла сырьевых цен не жду», — говорит Подгузов, поясняя, что при устойчивой цене на нефть выше $60 за баррель «может активизироваться сланцевая добыча, а страны ОПЕК+ начнут выводить на продажу новые объемы и тем самым балансировать рынок».

Руководитель программы «Цифровая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софья Главина считает, что тренд на галопирующую инфляцию в России вряд ли возможен. Во-первых, правительство РФ сделало относительно скромные вливания в человеческий капитал.

«Пакет Кремля по противодействию COVID-19 составил 4 трлн рублей, или $54,3 млрд, что составляет всего лишь 4% ВВП, или менее десятой части помощи, предоставленной Германией, Италией и США», — говорит Главина.

К тому же финансовая политика в России сильно отличается от глобальных тенденций. «ЦБ РФ выбрал стратегию борьбы с инфляцией и повысил ключевую ставку, тогда как другие страны в большинстве своем оставили ее на прежнем уровне», — указывает эксперт.

Наконец, населению РФ сейчас «нечего сберегать, а рост цен уже оказывает значительное влияние на общую покупательскую картину в стране». «С одной стороны, это будет замедлять экономическое развитие, а с другой стороны — снижать инфляцию», — заключает Главина из РУДН.

Ведущий экономист «Фридом Финанс» Валерий Емельянов предлагает свою трактовку последствий разбрасывания дешевых денег. Ряд экономических моделей предсказывают рост инфляции «по примеру кетчупа»: накачка рынка деньгами не дает никакого эффекта на протяжении многих лет, а затем вдруг происходит резкий выброс ценовой динамики за все предыдущие годы. Как в случае, если трясти бутылку с кетчупом.

«Сложно сказать, будет ли все именно так, но в экономике ничего бесплатного не бывает. И если сейчас правительства могут себе позволить неограниченно выпускать дешевые деньги, значит, в будущем за это придется заплатить», — предупреждает Емельянов.

Самый очевидный сценарий — резкий рост внутренних цен в США, ЕС и Японии, то есть в странах, которые наиболее активно применяют денежную эмиссию.

Скачки инфляции в названных странах могут происходить не одновременно, а друг за другом, что приведет к разбалансировке валютного рынка и убьет инвестиционную активность транснациональных корпораций. «Представьте, что в один год доллар стоит 90 иен, а в другой — 120. Одна и та же Toyota будут продаваться то за $25 тысяч, то за $33 тысячи. Затем такие же колебания с евро. И вот один год рецессия в Азии, другой в Европе, третий в США. И так по кругу. Экономика найдет способ отторгнуть лишние деньги», — подытоживает эксперт «Фридом Финанс».