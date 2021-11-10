Эксперты советуют не откладывать покупки товаров длительного пользования

В крупнейших экономиках мира – Китай, Германия, США рекордно растут цены на товары. Маловероятно, что Россия останется островком стабильности. Скорее, наоборот, российская экономика вернется к двузначной инфляции, не исключают эксперты и советуют делать покупки товаров длительного пользования.

В Китае инфляция ускорилась в октябре до максимума за 13 месяцев, сообщило Государственное статуправление КНР. Потребительские цены в октябре подскочили на 1,5% в годовом выражении (в сентябре тоже был рост — на 0,7%). Основной вклад в рост внесли непродовольственные товары, подорожавшие на 2,4% (после подъема на 2% в сентябре).

Цены производителей в прошлом месяце в КНР показали и вовсе двузначный результат — 13,5% в годовом выражении. Это произошло на фоне роста цен на уголь и газ, что отразилось на объемах производства электроэнергии. Из-за энергетического кризиса, по прогнозу Goldman Sachs, ВВП Китая может снизиться в этом году с ожидавшихся 8,2% до 7,8%.

В США в сентябре инфляция составила 5,4%, а в октябре выросла на 6,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимум за 30 лет — с ноября 1990 года.

«Инфляция бьет по карманам американцев, и важнейший для меня приоритет — изменить направление этой тенденции»,

— говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном Белым домом в среду.

В октябре потребительские цены в Германии увеличились на 4,6% в годовом выражении, свидетельствует Федеральное статуправление страны. В сентябре потребительские цены в ФРГ выросли на 4,1%.

К двузначному прошлому

В России за последнюю неделю (по данным на 10 ноября) из непродовольственных товаров цены выросли на легковые автомобили иностранных марок — на 0,7%, на телевизоры — на 0,2%, сигареты с фильтром отечественные, майки, футболки, носки мужские, колготки женские, смартфоны — на 0,9%, электропылесосы и шампуни — на 0,6%, джинсы для детей — на 0,2%, смартфоны — на 0,9%, электропылесосы и шампуни — на 0,6%.

Председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов говорит, что рост цен неизбежен. «Я могу назвать, как минимум, с десяток факторов, которые неизбежно подталкивают цены вверх. Это и рост стоимости сырья, и нарушения в цепочках поставок и кадровые проблемы. Из-за пандемии произошла полная разбалансировка мировой торговли и это неизбежно отражается на российском рынке», — говорит Борисов.

Если в последнее десятилетия цены на товары (продовольственные и непродовольственные) росли в России в среднем на 4-6%, то сейчас страна может откатиться в 2000 год, к двузначной инфляции, не исключает эксперт.

«Скорее всего, вот такого роста цен и стоит ожидать», — говорит Борисов.

К тому же он предлагает учитывать «особенности маркетинга». «Срок «жизни» ряда товаров сейчас специально сокращается. Холодильник, купленный 20 лет назад, работает до сих пор, а купленный 10 лет назад уже развалился. «Дальше сроки эксплуатации будут еще короче. И если сейчас есть возможность и потребность обновить, например, бытовую технику, то лучше это сделать», — говорит Борисов.

Впрочем, Борисов рассчитывает, что рост цен в России будет объективно ограничиваться уровнем доходов населения, производители и поставщики продукции просто будут вынуждены ограничивать маржу. Но произойдет это позднее, через несколько месяцев, после восстановления глобальных экономических связей, ослабления противоковидных ограничений.

Передышки не будет

«Пандемия на глобальном уровне становится фактором удорожания производства, логистики, что влияет и на российские цены», — отмечают в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

При этом в компании отказались дать прогнозы по ценам на группы товаров. Но сказали, что некоторые товары все же дешевеют.

«При старте продаж новых линеек предыдущие дешевеют, это заметно в категории смартфонов, где производители регулярно обновляют модели. Например, модель iPhone 11, стоившая на старте около 64 тыс. рублей, сейчас доступна за 55», — пояснили в компании.

«Снижению способствует и удешевление производства за счет технологического развития и роста спроса. Например, ТВ с диагональю 50 дюймов еще несколько лет назад относились к премиум-товарам, а сейчас цена на такие телевизоры стартует от 22-23 тыс. рублей. Похожий тренд наблюдается и в продаже аудиоколонок и наушников»,

— уточнили в «М.Видео-Эльдорадо».

Прежде чем принять решение о покупке того или иного товара ритейлер рекомендует изучить персональные цены и скидки для зарегистрированных пользователей, программы покупок в рассрочку, промо-акции, ассортимент собственных торговых марок аудио-видеотехники.

Инфляционная цепная реакция распространяется все быстрее по странам и континентам, что подтверждается официальными данными о новом и сразу большом скачке индекса потребительских цен в США, Китае и Германии, и Россия не получит передышку, отмечает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

«Именно по этой причине совет повременить с покупкой каких-либо товаров до лучших времен, будь то автомобиль, телефон или же новая пара обуви, можно считать неуместным. Есть еще товары, которые медленнее растут в цене, а вот товаров, которые могли бы, например, после Нового года подешеветь, скорее всего, назвать просто не удастся»,

— говорит Пушкарев.

Впрочем, аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев предлагает не забывать осень 2014 года, когда наиболее нервные и предприимчивые сограждане покупали по 7-8 телевизоров и 5-6 стиральных машин, надеясь продать их потом подороже. «На рост цен точно не стоит реагировать паническими покупками товаров. Конечно, есть вероятность, что стоимость товаров длительного пользования еще вырастет», — говорит Коренев.

Стоимость украшений уже пошла в рост, поскольку выросла стоимость драгоценных металлов, а также драгоценных и полудрагоценных камней, поставляемых в Россию из Китая, Индии, Таиланда, уточняет основательница проекта о ювелирных украшениях Jewelry Report Ирина Слесарева. «В четыре раза выросла цена на родий. Его везут, например, из Германии. Этим металлом покрывают почти все изделия из серебра», — говорит Слесарева.

Она также считает, что производители будут вынуждены прибегать к различным способам снижения себестоимости продукции. «В Италии давно популярны пустотелые украшения. Визуально они выглядят дорого и объемно, а серебра или золота на их производство уходит меньше. Природные бриллианты заменят искусственными», — говорит Слесарева.