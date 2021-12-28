Растущую инфляцию посчитают по-новому

С января 2022 года Росстат будет рассчитывать недельную и месячную инфляцию по одной формуле. Кроме того, число товаров и услуг для оценки этого показателя расширят до 558 позиций, включив в этот список стоимость месячного абонемента в фитнес-центр и поездки на отдых в Египет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Росстат с января 2022 года будет рассчитывать еженедельный индекс потребительских цен (ИПЦ) по формуле Ласпейреса, как и месячный индикатор. Это позволит приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому показателю за месяц, отмечается в сообщении ведомства, распространенном во вторник, 28 декабря.

«Вносятся изменения в расчет еженедельной оценки индекса потребительских цен. Он будет проводиться по тому же алгоритму, что и месячный ИПЦ, — по формуле Ласпейреса. Индивидуальные индексы цен будут агрегироваться на верхний уровень с ежемесячной рекурсией (изменением в зависимости от динамики цен конкретного товара или услуги) весов — базисных потребительских расходов населения», — говорится в пресс-релизе.

Методология расчета оценки недельной инфляции ранее учитывала изменения средних цен по стране, агрегируемых с учетом постоянных удельных весов, на наблюдаемые товары.

Дожуем до понедельника

Кроме того, с начала 2022 года изменится процедура учета потребительских цен для расчета еженедельной и ежемесячной оценки.

«Еженедельная регистрация потребительских цен переносится с понедельника на пятницу. Это позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник (36% от всех рынков, попадающих в мониторинг Росстата), а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу», — пояснили в Росстате.

Прежде ежемесячная регистрация потребительских цен проводилась в 20-25 числах отчетного месяца. Теперь же на это отводятся последние пять дней месяца.

В ведомстве добавили, что цены на бензин и дизельное топливо будут регистрироваться еженедельно во всех городах, а не только в региональных центрах, как это было ранее.

При этом сроки раскрытия информации на сайте Росстата не изменятся.

Также с 1 января 2022 года увеличат число товаров и услуг для расчета месячной инфляции — с 556 до 558 товарных позиций: в частности, 129 продовольственных товаров, 292 непродовольственных товара и 137 услуг.

Изменения позиций

При этом близкие по потребительским свойствам товары будут объединены в одну позицию — например, жирный и нежирный творог теперь будут учитываться в одной позиции «творог». Помимо этого, в одну позицию объединят импортные товары и производимые в России аналоги зарубежных брендов, в частности, импортные пиво и сигареты.

В то же время сохранится разделение на автомобили отечественного и иностранного производства (куда включены и производимые в РФ на автозаводах машины иностранных брендов).

Перечень лекарственных средств будет расширен. «Большая часть изменений касается перечня медикаментов, который актуализирован на основе анализа объемов реализации лекарственных препаратов и с учетом предложений Минздрава. Вместо 53 будут наблюдаться 64 лекарственных средства. 32 из них относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам», — отметили в ведомстве.

Добавим, что из нового перечня будут исключены такие позиции, как экскурсионная поездка на автобусе по городам Европы или обслуживание банковской карты в национальной валюте.

Однако, будут учитываться новые позиции — в том числе стоимость месячного абонемента в фитнес-центр и поездка на отдых в Египет.

По-прежнему в еженедельном режиме фиксируются цены на путевки в Грецию и Китай. «Расширение списка экскурсионных программ и туров как по России, так и за ее пределами — в Турцию и ОАЭ — позволит лучше оценить динамику развития туристического бизнеса. А стоимость проживания в гостинице будет оцениваться в широком диапазоне — от стоимости спального места в хостеле до номера в пятизвездочном отеле», — проинформировали в Росстате.

Там добавили, что важным шагом стало включение в ежемесячную оценку ИПЦ подписки на онлайн- и видео-сервисы, а также каршеринг.

Росстат прекратил оценивать изменение цен на ртутные градусники, включив в перечень безртутные галинстановые термометры. «Это связано с тем, что Россия в 2014 году присоединилась к Минаматской конвенции по ртути и с 2020 года их производство в стране прекращено», — разъяснили в ведомстве.

«В 2021 году Росстат расширит число источников для сбора информации об изменении цен.

Для расчета инфляции будут в том числе использоваться данные контрольно-кассовой техники.

Это позволит расширить число магазинов, в которых будет вестись ценовой мониторинг, а также список отслеживаемых товаров и услуг», — говорится в сообщении.

Расходы россиян растут

В период с 13 по 19 декабря средние недельные расходы россиян составили 5815 рублей, что на 2,1% (123 рубля) больше, чем на предыдущей неделе, отмечается в исследовании компании «Ромир».

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года индекс недельных расходов увеличился на 14,3% (726 рублей). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5051 рубль) индекс выше на 15,1% или 764 рубля.

Тем временем средняя стоимость одной покупки россиянина почти не изменилась. Индекс среднего чека за период с 13 по 19 декабря составил 690 рублей и увеличился на 0,4% (3 рубля) по сравнению с предыдущей неделей.

В годовой динамике рост индикатора составил 8,2% (53 рубля). По сравнению со средним значением за последние 12 месяцев (636 рублей) средний чек показывает рост на 8,5% или 54 рубля.

Сколько россияне сэкономили перед Новым годом

Согласно расчетам холдинга, в ноябре доля свободных денег (средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты ЖКУ и транспорта) в кошельке россиянина составила 32%.

«В ноябре покупатели откладывают на предновогодние покупки, поэтому свободных денег традиционно остается больше», — отметила исполнительный директор «Ромир» Инна Караева.