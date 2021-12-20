Банк России ограничит специальные вклады для людей с низкими доходами

Регулятор определился с предельным размером вкладов для малообеспеченных граждан — 100 тыс. руб. Кроме того, в ЦБ разрабатывают и другие меры, направленные на создание «более справедливой и дружелюбной среды» на финансовом рынке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ЦБ предложил ограничить размер депозита для малообеспеченных граждан суммой в 100 тыс. руб. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по финансовому рынку.

Речь идет о специальных вкладах для россиян с небольшими заработками. Доходность таких депозитов будет привязана либо к ключевой ставке ЦБ, либо к инфляции, пишет РБК.

Предполагается, что специальный счет смогут открыть граждане, данные о которых есть в единой государственной информационной системе социального обеспечения. При этом у человека может быть только один спецвклад на ограниченную сумму, а процентная ставка по нему будет плавающей. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поясняла, что привлекательную доходность по вкладам могли бы обеспечить сами кредитные организации — напрямую из своей прибыли или косвенно, через повышенное отчисление дивидендов.

Какие еще меры разрабатывают в Центробанке

Регулятор не остановится только на депозитах для малообеспеченных: сейчас разрабатываются меры, которые создадут для граждан на финансовом рынке «более справедливую и дружелюбную среду», добавил Чистюхин. Речь идет, в частности, о специальном текущем счете, привязанном к карте «Мир» — этот продукт предполагает в том числе обязательное начисление процентов.

В ЦБ также рекомендуют предусмотреть постоянные кредитные каникулы, обнуление комиссий за переводы со счета на счет самому себе и запрет на «уловки» банков при открытии и пополнении вкладов.

Чистюхин проинформировал, что перечень «защитных механизмов для потребителей» не будет ограничиваться перечисленными мерами.

Какие доходы с вкладов не облагаются налогом

Ранее стало известно, что не облагаемый налогом доход по вкладам повышается до 85 тыс. руб.

Декабрьское повышение ключевой ставки до 8,5% становится важным для тех, кто будет платить в конце 2023 года налог с процентных доходов по банковским вкладам за 2022 год.

В России де-юре с 1 января 2021 года действует налогообложение процентов, полученных с банковских вкладов. Впервые он будет уплачиваться владельцами вкладов в 2022-м по процентам, полученным за 2021 год.

Налог с процентов по вкладам — это налог на доходы физлиц (НФДЛ), он уплачивается по ставке 13%. Необлагаемая налогом база рассчитывается умножением суммы в 1 млн рублей на ключевую ставку ЦБ, действующую на 1 января года, за который уплачивается налог.

1 января 2021 года ключевая ставка была 4,25%. Поэтому в конце 2022-го налог в 13% процентного дохода должны будут заплатить все те, у кого в 2021 году набежало процентов в сумме по всем имеющимся банковским вкладам более чем на 42 500 рублей.

На 1 января 2022 года ключевая ставка окажется существенно выше — 8,5%, повысится и необлагаемая база для тех, кто будет платить налог на проценты в конце 2023-го за 2022 год. По такой формуле налог будет взиматься уже с тех доходов по вкладам, которые превысят 85 тыс. рублей. Например, если за 2022 год вклады принесут доходность 100 тыс. руб., то облагаемая база составит 15 тыс. руб. (100 000 минус 85 000). 13% этой суммы — 1950 руб. — и будет налогом на доходность в 100 тыс. руб., пояснила «Российская газета».

Расходы на еду растут

По итогам ноября аналитики снова зафиксировали рост цен на продукты и товары повседневного спроса.

«Мы видим, что по сравнению с месячной динамикой намного активнее индекс увеличивается относительно ноября прошлого года. Одна из причин высокой инфляции в годовой динамике — эффект «низкой базы». В ноябре прошлого года цены находились на относительно низком уровне», — комментирует результаты исследования исполнительный директор компании «Ромир» Инна Караева.