Украина намерена сократить потребление газа на треть

Украинские власти объявили о принятии двух документов, позволяющих достичь цели по сокращению потребления газа на 30-40% и повышению собственной добычи топлива. За счет этого, как полагают чиновники, стабилизируются цены на газ, а Украина станет энергонезависимой страной.

Украинское правительство подготовило два документа о сокращении потребления газа в ближайшие годы, рассказал на заседании кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Наша цель – мероприятия по энергосбережению, чтобы сократить потребление газа на 30-40% в ближайшие годы, а также увеличение [объемов] газа собственной добычи, что позволит обеспечить настоящую энергонезависимость нашего государства», – подчеркнул глава кабмина. Трансляция заседания велась на канале «112 Украина» в YouTube.

По его словам, со следующего года в стране начнется реализация масштабной президентской программы «термомодернизации». «Начнем с продуманного утепления и модернизации 5 тыс. многоквартирных домов», – пояснил он.

Для реализации цели по сокращению потребления голубого топлива киевские власти вместе с международными партнерами намерены повысить энергоэффективность «сотен школ, больниц, садов, бюджетных и коммунальных учреждений».

Глава государства Владимир Зеленский уверен, что программа «Большой термомодернизации» позволит Украине застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы.

Двумя днями ранее украинский премьер-министр заметил, что в следующем году будет пересчитана потребительская цена на газ «в зависимости от динамики цены на газ на мировых рынках, от того, сколько будет собственной добычи». «От этого будет формироваться годовая цена. Правительство никогда не даст в обиду незащищенные слои и в целом украинцев с точки зрения цен на газ», – подчеркнул Шмыгаль.

При этом даже в условиях роста цен на газ в Европе Украина продолжит закупать голубое топливо, отметил ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. По его словам, это необходимо, так как Украине «не хватает собственной добычи». «По крайней мере пока не снизится потребление всех наших клиентов», – добавил он.

Витренко также предполагает, что Россия прекратит транзит газа через Украину, как только «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатацию. По мнению чиновника, это «еще больше усложнит ситуацию на рынке газа в Европе», в частности в вопросе цен.

Но в Москве уверены, что на европейские цены на газ влияет спрос со стороны Украины. В ходе итоговой пресс-конференции российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Киев специально покупает газ у западных стран, а не у России. Он предположил, что реверсный поток газа из Германии в Польшу может направляться на Украину. Это, в свою очередь, приводит к дефициту газа и росту цен в Европе.

«Они [покупатели из Германии], поднабрав определенный объем, получив у нас на 5,6 млрд больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактами, теперь продают его. Там есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской», – напомнил Путин.

Объем газа, который ФРГ поставляет Польше равен примерно 3 млн кубометров в сутки, подчеркнул Путин. «У меня есть все основания полагать, что этот газ идет в конечном итоге на Украину. И потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле. И может быть обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить эту позицию», – посоветовал российский президент.

Но на Украине в ответ на такое заявление, подчеркнули, что с октября этого года Киев почти не получает газ из Польши. «91% газа в 2021 году было импортировано из Венгрии, а не Польши или Словакии», – сказал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в беседе с РБК.

По его словам, импорта газа из Польши на Украину нет. «Да и физически прокачать из польской ГТС в украинскую пока технически невозможно. Поэтому данные заявления абсолютно необоснованные», – заключил Макогон.