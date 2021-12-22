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Акции «Газпрома» взлетели из-за цен на газ

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Высокие цены на газ 21 декабря привели к тому, что ценные бумаги «Газпрома» торговались в плюсе и за день выросли на 4,73%, до 339 рублей за акцию. Об этом сообщает издание «Эксперт».

Дополнительный интерес к акциям компании возник после того, как январские фьючерсы за газ превысили $2100 за тысячу кубометров.

Высокая цена на газ возникла из-за падения запасов в европейских подземных хранилищах (ПХГ). Также усугубили ситуацию такие факторы, как остановка ряда АЭС, холодная безветренная погода и неопределенность по срокам сертификации «Северного потока — 2».

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 20 декабря хранилища Европы заполнены лишь на 58,96% против 78,47% в соответствующий период 2020 года. Предполагается, что из-за этого в ближайшее время цены на газ будут повышенными.

Также трейдеры заинтересовались перспективами финансовых результатов «Газпрома» по итогам 2021 года. Чистая прибыль компании может составить рекордные 2 трлн рублей, впервые за всю историю. Дивиденды за год ожидаются в районе 45 рублей за одну акцию, а совокупный объем выплат превысит 1 трлн рублей. При этом по прогнозам на 2022 год чистая прибыль может составить еще более рекордную сумму в 4 трлн рублей.

На торгах 21 декабря цена фьючерсов на газ за январь впервые за всю историю наблюдений приблизилась к $2200, обновив тем самым исторический максимум.

За день цена выросла более чем на 20% — по состоянию на 17:30 мск стоимость январских фьючерсов достигла $2120 за тысячу кубометров, что на 23,5% превысило расчетную цену предыдущего дня.

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