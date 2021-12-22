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Перевозящие СПГ в Азию суда экстренно меняют курс из-за роста цен на газ

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Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) в Азию, стремительно меняют курс на Европу, где молниеносно растут цены на газ. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Суда, перевозящие сжиженный природный газ, направляющиеся в Азию, в середине рейса меняют курс для снабжения европейских потребителей, готовых платить больше, поскольку цены там достигают новых пиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спотовые поставки СПГ в Европу оцениваются в $48,5 за миллион британских тепловых единиц, в Азию — в $41 за миллион БТЕ.

Известно, что Азия в основном получает американский сжиженный природный газ, в Европу же осуществляются поставки из разных континентов.

«Перевозки газа включают в себя перенаправление американских судов СПГ, направляющихся в Азию, в европейские порты и первую партию австралийского СПГ в Европу более чем за десять лет», — говорится в статье FT.

Цены фьючерсов на газ в Европе заметно растут в последние дни. Накануне цена фьючерсов на газ за январь впервые за всю историю наблюдений приблизилась к $2200, обновив тем самым исторический максимум.

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