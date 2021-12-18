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В России не облагаемый налогом доход по вкладам увеличится до 85 тыс. рублей в 2022 году

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Россияне, которые имеют вклады в банках на сумму более 1 млн рублей, должны будут платить налог в случае, если их процентных доход в 2022 году будет более 86 тыс. рублей, пишет РИА «Новости».

С 1 января текущего года доходы россиян по вкладам облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. Налогообложение включает в себя совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, которые выплачиваются физическому лицу за год. Из этой суммы вычитается необлагаемый процентный доход. Его расчет проводится как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Центробанка, установленной на 1 января 2021 года.

В пятницу, 17 декабря, Банк России поднял ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых. В результате не облагаемый налогом доход со вкладов в 2022 году составит 85 тыс. рублей. В настоящее время он составляет 42,5 тысячи рублей.

Уплатить такой налог впервые россияне должны будут до 1 декабря в 2022 году на основе уведомлений, которые направляются налоговыми органами за предыдущий год.

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