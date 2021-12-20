ЦБ хочет запретить дифференцировать ставки по вкладам

Банк России предлагает полный запрет на дифференциацию ставок по вкладам в кредитных организациях, возникающий в случае приобретения дополнительных финансовых услуг или по другим условиям. Об этом заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин во время выступления в Госдуме.

«Мы рассчитываем добиться отмены дискриминации, возникающей в отношении процентных ставок по вкладам», — отметил Чистюхин.

По его словам, речь идет о запрете на дифференциацию ставок по вкладам в зависимости от размера, способа внесения, а также приобретения или отказа от дополнительных финансовых услуг.

Он напомнил, что регулятор рассматривает вариант вклада, при котором гарантировано начисление процентов в привязке к ключевой ставке. Также ЦБ собирается бороться с комиссиями на перевод средств из одного банка в другой для одного и того же человека.

19 декабря эксперты российских банков после повышения ключевой ставки Центральным банком заявили, что это позволит увеличить доходность по вкладам, но максимальная базовая ставка вряд ли достигнет двузначных значений.