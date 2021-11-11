Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Выяснилось, почему российский фигурист Семененко снимается с турнира в Австрии 13:51
Гинцбург оценил идею властей ввести QR-коды в транспорте и публичных местах 13:49
На Украине объяснили попадание Максима Галкина в «черный список» 13:44
Sun: США и ЕС разместят в ФРГ ракеты, способные за 20 минут достичь Москвы 13:43
В посольстве Великобритании оценили перспективы одобрения «Спутника V» в ВОЗ 13:37
Актер Кристофер Уокен закрасил граффити Бэнкси на съемках сериала... 13:33
Минцифры сообщило о рекордной по мощности атаке на портал «Госуслуги» 13:32
Британка за год похудела на 45 килограммов, отказавшись от фастфуда 13:31
Лукашенко попросил Россию подключить стратегическую авиацию к дежурству... 13:27
Богомолов посмеялся над желанием Орейро сыграть русскую труженицу 13:24

Цена на газ в ЕС выросла в 13 раз за полтора года

close
100%
Alik Keplicz/AP

В Еврокомиссии заявили, что цена на газ в ЕС выросла с апреля 2020 года по октябрь 2021 года в 13 раз - с €7 до €90 за мегаватт/час, на электроэнергию - в 7,5 раза, с €20 до €150 за мегаватт/час. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Еврокомиссии, снижение цены на газ в Европе ожидается к весне 2022 года. Стоимость на природное топливо снизиться почти вдвое – с €90 за МВт.ч до €50 за МВт.ч. В качестве причин энергокризиса в ЕК указывают на «комплекс объективных факторов».

Ранее цена на газ в Европе резко снизилась после увеличения объема поставок российского топлива. После того, как возросло количество газа, поставляемого через Украину и Польшу, нидерландские фьючерсы опустились более чем на 10%.

Накануне стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже $840 за 1 тыс. куб. м.

«Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $838,4 за 1 тыс. куб. м - или €69,9 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч)», — говорится в сообщении биржи ICE.
Отмечается, что за день цена на топливо снизилась на 11,6%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть