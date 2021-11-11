Цена на газ в ЕС выросла в 13 раз за полтора года

В Еврокомиссии заявили, что цена на газ в ЕС выросла с апреля 2020 года по октябрь 2021 года в 13 раз - с €7 до €90 за мегаватт/час, на электроэнергию - в 7,5 раза, с €20 до €150 за мегаватт/час. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Еврокомиссии, снижение цены на газ в Европе ожидается к весне 2022 года. Стоимость на природное топливо снизиться почти вдвое – с €90 за МВт.ч до €50 за МВт.ч. В качестве причин энергокризиса в ЕК указывают на «комплекс объективных факторов».

Ранее цена на газ в Европе резко снизилась после увеличения объема поставок российского топлива. После того, как возросло количество газа, поставляемого через Украину и Польшу, нидерландские фьючерсы опустились более чем на 10%.

Накануне стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже $840 за 1 тыс. куб. м.

«Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $838,4 за 1 тыс. куб. м - или €69,9 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч)», — говорится в сообщении биржи ICE.

Отмечается, что за день цена на топливо снизилась на 11,6%.