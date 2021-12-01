Аналитик Saxo Bank перечислил шоковые сценарии для мировой экономики в новом году

В мире стартует гиперзвуковая гонка вооружений, армия женщин-трейдеров с платформы Reddit выступит за гендерное равенство и обвалит финансовые рынки, Facebook ждет сокрушительный удар, ученые изобретут коктейль, продлевающий жизнь на 25 лет, и поставят под удар пенсионную систему. Таким может запомниться 2022 год, считает аналитик датского Saxo Bank Стин Якобсен. Шок-прогнозы он сочиняет уже 20 лет, кое-какие из них сбываются.

Новый 2022 год пройдет под знаком революционных преобразований, прогнозирует директор по инвестициям Saxo Bank и автор популярных среди предпринимателей «шокирующих предсказаний» Стин Якобсен. Он уточняет, что о физическом свержении правительств речи не идет. Эксперт имеет в виду «моменты, подобные озарению», которые вызывают изменения в мышлении и поведении, приводят к отказу от прежних парадигм.

«Главная тема шокирующих предсказаний на будующий год — революция. В обществе и, в частности, экономике, растет напряжение. Вопрос о возможности революции не стоит, непонятно лишь, когда и как она произойдет революция. Но безусловно революция — единственный путь вперед», — поясняет Якобсен в своем очередном обзоре (есть у «Газеты.Ru»).

Гиперзвуковая гонка вооружений

Одним из самых революционных и пугающих событий, которое негативно отразится на всей экономике, могут стать «новые гиперзвуковые технологии, которые простимулируют космическую гонку вооружений и очередную холодную войну». Датский аналитик пишет, что недавние испытания гиперзвуковых ракет вызывают все большее чувство незащищенности, поскольку эта технология делает устаревшей традиционную и даже ядерную военную технику.

Летом этого года Китай провел испытания гиперзвукового аппарата, который мог выходить на околоземную орбиту, а затем входить в атмосферу и лететь к намеченной цели. «Это испытание, как говорят, потрясло высших военных чиновников США. В 2022 году, судя по приоритетам финансирования, гиперзвук и космос лягут в основу соперничества между США и Китаем на всех фронтах — экономическом и военном», — не исключает Якобсен, добавляя, что к двум супердержавам могут присоединиться Россия, Индия, Израиль и ЕС.

Если среди лидирующих военных сил начнется гонка гиперзвуковых вооружений, то надводные корабли стоимостью в миллиарды долларов рискуют оказаться бесполезными, не имея возможности защититься от гиперзвуковых ракет.

Якобсен не настаивает на подобном развитии событий, но напоминает, что самые разрушительные, самые шокирующие события «всегда оказываются наиболее неожиданными». Среди них ряд прогнозов касаются США, как главного раздражителя для мировой экономики.

Например, Якобсен считает, что промежуточные выборы в Конгресс США в ноябре следующего год грозят стране конституционным кризисом, обвалом курса доллара, крайней нестабильностью всех активов крупнейшей экономики мира и эмитента мировой резервной валюты.

Из того же ряда шок-прогноз по поводу того, что инфляция в США достигнет 15% — впервые со времен Второй мировой войны. Якобсен указывает, что председатель ФРС США Джером Пауэлл ошибочно полагает, что миллионы американцев вернутся к работе и заполнят большую часть открытых вакансий, когда угроза COVID-19 уйдет.

«Этого не произойдет. Некоторые американцы из-за кризиса досрочно вышли на пенсию и таким образом навсегда покинули ряды американской рабочей силы. Другие не захотят вернуться на низкооплачиваемую работу после того, как увидели огромные дотации во время пандемии, и, похоже, ждут лучшей работы и оплаты труда», — отмечает эксперт Saxo Bank Якобсен, прогнозируя в итоге «крайнюю нестабильность на фондовых и кредитных рынках США».

Женщины больше не желают ждать

Поколенческие и гендерные проблемы современного общества тоже могут вызвать шок, считает Якобсен. Молодежь покинет Facebook и другие цифровые платформы в знак протеста против использования персональных данных в целях извлечения прибыли, не исключает эксперт. В 2012 году 94% подростков имели учетную запись в Facebook, сегодня — только 27%.

«Facebook превратился из оживленного сайта для молодежи в платформу для пожилых «бумеров», как сказали бы молодые люди», — отмечает Якобсен, предрекая этой платформе шокирующее падение стоимости до 30%.

Следующий шок-прогноз — «женская армия популярного интернет-форума Reddit возьмет верх над корпоративным патриархатом». Вот как эксперт описывает эту ситуацию.

Женщины не желают больше ждать милости от мужского общества и готовы усилить свое влияние на финансовые рынки в рамках движения #metoo.

Подражая тактике участников Reddit, группа женщин-трейдеров начнет скоординированную атаку на компании, имеющие слабые показатели в области гендерного равенства, что приведет к огромным колебаниям цен их акций и, возможно, даже банкротству.

В то же время женщины-участницы фондового рынка, будут направлять значительные средства в компании с наилучшими показателями представленности женщин в руководстве. «Продажные политики» по всему миру в погоне за голосами избирателей будут приветствовать это движение, восторжествует «гендерный паритет», но это внесет нестабильность в финансовые рынки по всему миру, предполагает автор шокирующих прогнозов.

Вечно молодые и часто пьяные

Впрочем, из десяти алармистских предсказаний по 2022 году, имеется и одно из разряда приятных. Или условно приятных. Например, в медицине случится научный прорыв, который увеличит среднюю продолжительность жизни на 25 лет.

«Будет составлен «коктейль» из лечебных средств, который регулирует процессы на уровне клеток, чтобы продлить их жизнь и, следовательно, жизнь всего организма. 80-летний возраст станет как бы 50-летним. Появятся «вечно молодые», — прогнозирует Якобсен.

Улучшение ожидаемой продолжительности жизни может быть достигнуто также за счет устранения большинства болезней. «Это станет возможным благодаря первичному редактирования ДНК, который не полагается на новые клетки посредством деления, а фактически «переписывает» существующие клетки», — говорит Якобсен.

Однако такой прорыв в медицине чреват этическими, экологическими и финансовыми кризисами невиданных ранее масштабов, предупреждает банковский эксперт.

«Представьте себе, что почти каждый может рассчитывать на то, что будет жить в среднем до 115 лет и быть здоровым. Что это будет значить для существующих систем пенсионного обеспечения? А как насчет цены для нашей планеты, если придется поддерживать миллиарды людей? А будут ли доступны в этом случае продукты питания? И получится ли сделать пьянящий оздоровительный «коктейль» финансово доступным для всех?», — отмечает аналитик.

Блокчейн против шоков и фейков

Эксперт традиционно предупреждает, что его прогнозы касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых финансовые рынки может накрыть мощной ударной волной.

Как пояснил Якобсен «Газете.Ru», его даже самые шокирующие предсказания, а он составляет их уже 20 лет, иногда все-таки сбываются. Как минимум, шесть не самых радостных предсказаний точно сбылось.

Среди них выход Великобритании из ЕС, что было предсказано за два года до начала широкого обсуждения этого события. Падение индекса широкого рынка S&P500 на 25% с максимумов 2007 года. Также мало кто верил в 2018 году, что Германия войдет в рецессию.

В прогнозе на текущий год Якобсен указывал, что удаленная работа разрушит крупные города, офисы опустеют, а коммерческая недвижимость обвалится в цене.

Точно не сбылся красивый и даже полезный прогноз о том, что блокчейн, технология распределенного реестра, уничтожит фейковые новости. Якобсен отмечал, что общая блокчейн-сеть сделает любое изменение контента видимым для всех, а любую новость даст проследить до первоисточника, подавляя ложную информацию.