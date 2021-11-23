Эксперты объяснили, почему не стоит вкладывать в европейскую валюту

Евро укрепляется к рублю рекордными темпами, показывают валютные торги на Мосбирже. Эксперты напоминают о традиционной сезонной слабости рубля в конце года и не исключают укрепление «европейца» до отметки в 90 рублей. Давит на рубль, в первую очередь, геополитика. Стоит ли рассматривать сейчас евро в качестве удачной инвестиции — в материале «Газеты.Ru».

Евро на этой неделе продолжил рекордно укрепляться к рублю. В понедельник, 22 ноября, Центробанк установил курс евро на 68,8 копеек выше предыдущего показателя. Курс евро на среду прибавил еще 1,4 рубля — до 84,17. Биржевые торги 23 ноября показывали еще более впечатляющую просадку рубля — евро уходил за отметку 84,67.

«Газета.Ru» выяснила у валютных стратегов, не стоит ли сейчас прикупить евро? Актуальность этого вопроса подкреплена тем, что уже сейчас некоторые россияне делают новогодние онлайн покупки на европейских торговых площадках. Кроме того, страны ЕС приоткрываются для путешествий и евро становится все более востребованным.

Увеличивать позиции в евро сейчас, до нового года, нецелесообразно, считает главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова.

«Считаю, что следующий год будет годом сильного доллара, то есть, гораздо более сильным будет движение курса рубля к доллару, а евро будет терять позиции. По этой причине считаю, что покупать евро сейчас было бы неправильно», — говорит Орлова.

Стратегия покупки евро сейчас в расчете на дальнейший его рост будет связана с высокими рисками и требует ежеминутного мониторинга, предупреждает ведущий экономист компании Lockoinvest Дмитрий Полевой. При этом эксперт допускает «удорожание евро до 86-87 рублей, но рубль может быстро отыграть потери».

Антирекорды европейской валюты

Не паниковать сейчас и не бежать покупать валюту, в том числе доллар и евро, по любой цене, советует и директор компании «Единый Брокер» Артем Арзамасцев. «Покупать валюту надо в период спада, а не после существенного роста. А рост евро на четыре рубля за такой короткий срок (с конца октября этого года) можно считать существенным», — говорит Арзамасцев, напоминая, что к концу октября европейская валюта упала с июльской отметки в 89 руб. до 80,5 руб.

Возвращение евро к рубежу 90 рублей — крайне маловероятный сценарий, считает главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. «Мы ожидаем, что курс рубля к евро до конца года останется в диапазоне 83-86. А в первом квартале — 80-81 рублей за евро. Благодаря крепкому счету платежного баланса», — говорит Васильев.

Евро в этом году оказался прямо-таки рекордсменом среди отстающих. «Он потерял 8% к доллару с начала 2021 года, а к рублю месяц назад потери евро приближались даже к 11%, сократившись до 6,4% за последний месяц», — проследил путь «европейца» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Укрепление рубля к евро за счет слабости последнего было настолько «методичным и устойчивым в последние 12 месяцев», что сегодняшняя ситуация с курсом стала лишь вопросом времени, добавляет Купцикевич. «На глобальных рынках евро также попал под горячую руку продавцов и, кажется, упал слишком низко, где его с радостью и начали подбирать трейдеры», — говорит эксперт FxPro.

Выгодно, если играть вдолгую

Купцикевич уверен, что падение евро к рублю до соотношения «1 к 80» было лучшим шансом купить единую валюту на ближайшие месяцы, но такая возможность прошла, теперь усиливается давление на рубль.

В конце года, скорее всего, подтвердится, традиционная слабость рубля, и она продолжится до января-февраля. «Не будет удивительно, если до конца января евро будет выше 87 рублей», — прогнозирует Купцикевич.

Серьезных предпосылок для дальнейшего укрепления единой евровалюты нет, считает аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов. «Евро сейчас находится у многомесячных минимумов, это верно. И до конца года наш целевой диапазон по по паре EUR/RUB составляет 82,5-84,5 руб. за евро», — говорит Маслов.

При этом эксперт считает, что евро остается хорошей инвестицией, «если есть план держать деньги в иностранной валюте, скажем, пару лет».

Однако Маслов считает, что американский доллар выглядит в данный момент более удачной инвестицией, чем евро, учитывая «более ястребиную» риторику представителей ФРС США и локальных ФРБ. «После выдвижения президентом Джо Байденом кандидатуры Джерома Пауэлла на следующий срок в качестве главы ФРС мировые рынки ускорили переоценку сроков начала повышения учетной ставки. Все это способствует укреплению доллара в будущем и мотивирует его покупку на перспективу сейчас», — уточняет Маслов.

Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский отмечает, что нынешние сильные колебания курса валют, скорее всего, «связаны с геополитической нестабильностью, а не фундаментальными рыночными предпосылками». «Фундаментально сейчас нет предпосылок для существенного снижения обменного курса рубля. Мировые цены на энергоносители (основную статью российского экспорта) остаются на высоких уровнях. Активные действия Банка России по повышению уровня ключевой ставки создают благоприятные условия для операций carry trade, что привлекает международных инвесторов на российский долговой рынок», — говорит Дужинский.

По его оценке, без дополнительного внешнего негатива рубль будет укрепляться.

Призрак 2014 года

Рост евро к рублю обусловлен, скорее, слабостью рубля, а не крепостью евро, считают эксперты. «Европейская экономика в последние недели сталкивается с рядом проблем. Это ужесточение карантинных мер в ряде стран из-за рекордного числа заболевших COVID-19. Австрия ввела локдаун, Германия и Франция рассматривают эту меру», — говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Вторым негативным моментом для евро является энергокризис. Рекордные цены на газ, уголь и дефицит энергоносителей, которые вынуждают останавливать предприятия, а бизнес и население – экономить.

«В-третьих, многолетние пики по инфляции негативно сказываются на настроениях европейских потребителей. В еврозоне годовая инфляция в октябре подскочила до 13-летнего максимума в 4,1%. Есть риски, что инфляция будет более продолжительной и более высокой, чем ожидает ЕЦБ», — отмечает Васильев.

Рубль обваливается на фоне резко обострившихся политических рисков и усилении негативной риторики со стороны ЕС и США по отношению к России, считают эксперты. «Эти риски стали катализатором распродажи российских активов и рубля», — говорит Арзамасцев из «Единого Брокера».

Эксперты единодушны в том, что ситуация 2014 года не повторится — тогда в декабре на фоне конфликта на востоке Украины и антироссийских санкций произошло максимальное за 15 лет падение рубля к евро.

«Сейчас такая ситуация маловероятна, в Европе разразился энергетический кризис и она сама находится в очень уязвимом положении. Да, возможно евро сможет еще вырасти к рублю до уровня в 90. Но теперь это уже не настолько критическое значение, чтобы рассматривать его как шоковую девальвацию по аналогии с 2014-м», — заключает Арзамасцев.