От американского пирога: россияне смогут заработать на щедрости Байдена

Розничные инвесторы в США в возрасте от 35 до 54 лет планируют потратить 37% от суммы субсидий, которые им выдаст государство, на фондовом рынке. При этом инвесторы старше 55 лет заявили, что вложили бы в акции только 16%. Но молодые инвесторы (от 24 до 35 лет) готовы потратить на акции половину госсубсидий. Онлайн-опрос был проведен Deutsche Bank среди инвесторов, уже использующих онлайн-брокерские платформы.

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В прошедшую субботу Конгресс США утвердил второй пакет господдержки для пострадавших от пандемии американцев в размере $1,9 трлн. Каждый гражданин получит по $1400, если до вычета налогов его годовой доход составил не более $75 тысяч. Cогласно плану президента Джо Байдена, на прямые субсидии американцам и налоговые льготы будет выделено примерно $400 млрд.

Из расчетов Deutsche Bank следует, что на фондовом рынке после выдачи субсидий может оказаться довольно приличная даже по американским меркам сумма примерно в $150 млрд.

Предыдущие стимулирующие выплаты, которые американцы получили еще при президенте Дональде Трампе, частично попали на фондовый рынок.

Тогда подавляющее большинство (72%) респондентов сообщили о получении стимулирующего чека, и более половины (53%) признались, что вложили часть этих средств в фондовый рынок.

Новые розничные инвесторы рассматриваются как ключевой фактор роста на фондовом рынке США за последний год. Исследование показало также, что более половины всех респондентов увеличили свои инвестиции в акции за последний год, причем чуть менее половины (45%) инвестировали впервые.

«За недавним всплеском розничного инвестирования стоит более молодая, часто начинающая инвестировать и агрессивная когорта, не боящаяся использовать заемные средства», — заявили привлеченные Deutsche Bank эксперты Джим Рид и Радж Бхаттачарья.

Предполагается, что второй пакет финансовой помощи американцам будет подписан Байденом не позднее 14 марта.

Прилив поднимает все лодки

Если американцы понесут деньги из пакета Байдена на фондовый рынок, в результате чего вырастут американские акции, то и российские будут расти, прогнозирует управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

«В дележе американского денежного пирога можно участвовать как напрямую — в американском рынке акций, через стратегии доверительного управления, например, или через ПИФы на акции США, так и через покупку акций, которые больше всего коррелируют с американском рынком — Ozon, «Яндекс» и другие», — говорит Русецкий.

Эти примерно $150 млрд предполагаемого дополнительного притока денег на фондовый рынок сопоставимы с той инъекцией, которую рынок получил в апреле и мае, когда индекс S&P 500 два месяца рос почти без остановок, отмечают эксперты. «Тогда S&P 500 и Nasdaq поднялись на 40%. Сейчас, скорее всего, рост будет более умеренным, потому что рынки уже гораздо дороже, там больше продавцов, и прежних вливаний недостаточно, чтобы сдвинуть котировки с места», — поясняет Емельянов из «Фридом Финанс».

Тем не менее в ближайшие недели еще сохранится бодрый рост. В среднем по индексам S&P 500 и Nasdaq подъем может составить 5-15% в зависимости от точки, с которой этот подъем начнется. В наиболее дешевых акциях (туризм, нефтянка), а также в быстрорастущих видах бизнеса (облачные сервисы, чипы, электромобили) рост может быть в 1,5-2 раза выше.

То есть, удачно вложив $1400 или сопоставимую сумму в рублях, можно будет заработать $300-400, уточняет Емельянов.

От мер поддержки Байдена выиграют те российские инвесторы, которые вкладывают средства в иностранные акции — их можно приобрести на Санкт-Петербургской бирже и частично — на Мосбирже, уточняет исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

По его словам, российские инвесторы смогут в ближайшее время заработать на приобретении акций фармсектора, который может вырасти на 10-15% на новых вакцинах от Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson, промышленных компаний, которые могут подрасти на 5-7% при восстановлении спроса на сырье и металлы. А также на бумагах IT-сектора, который растет с начала пандемии на волне популярности облачных сервисов и программного обеспечения для дистанционной работы и может прибавить еще 10-12%.

Заработать можно даже на туризме?

В США осталось не так много начинающих розничных инвесторов, там и до пандемии была высокая доля граждан, имеющих в активах семьи ценные бумаги, обращает внимание аналитик инвесткомпании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Так что американцы будут вкладывать новые пособия со знанием дела. Суммы $1400 не достаточно, чтобы сформировать прочный среднесрочный портфель, но вполне хватает для коротких спекулятивных стратегий», — говорит Емельянов. Покупать, как и прежде, будут то, что в тренде: IT и биотех, но в этот раз наверняка с большей охотой станут вкладывать в бумаги из сферы туризма, общепита и нефтегазового сектора, у которых есть очевидный потенциал восстановления, предполагает эксперт «Фридом Финанс».

Вероятнее всего, американцы будут приобретать акции известных им компаний, связанных с розничными продажами, онлайн-сектором (игры, развлечения), при этом мало кто будет покупать бумаги «Боинга» или других организаций из секторов, которые будут восстанавливаться долго (туризм, авиаперевозки, гостиничный сектор), считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов.

По статистике, некоторая небольшая часть молодых инвесторов предпочитает консервативные вложения (на старость). Значит, часть полученных денег американцы потратят на инвестиции в фонды, занятые в секторе драгметаллов (золото, серебро, платина и т.д.), рассуждает эксперт.

«Начинающим инвесторам с широким горизонтом инвестирования стоит присмотреться к акциям технологического сектора, которые после коррекции стали более привлекательны для покупок», — советует менеджер по работе с клиентами датского Saxo Bank Эдгарс Куплайс.

Он уточняет, что согласно исследованию Deutsche Bank, наибольшую часть госпомощи готовы направить на приобретение финансовых инструментов молодые люди от 18 до 24 или поколение инвесторов, торгующих на популярной платформе Robinhood.

Не вестись на призывы Reddit и Robinhood

Ранее именно эта категория инвесторов вызвала бурный рост акций американского технологического сектора и высоко спекулятивных компаний. «Большая часть сделок приходилась тогда на клиентов, весьма ограниченных в средствах, но имеющих более высокий аппетит к риску. Но после сильной коррекции Nasdaq в конце февраля-начале марта этого года фокус интереса инвесторов может смениться на другие активы: популярностью по-прежнему пользуются криптовалюты и так называемые «meme-stocks» – акции компаний, обычно с небольшой капитализацией, по которым открыто большое количество «коротких» позиций со стороны институциональных инвесторов», — прогнозирует аналитик датского банка Куплайс.

Эксперт считает, что оптимизм на американских площадках действительно может положительно сказаться на активах развивающихся рынков, причем не только на российских акциях и облигациях, но и в том числе на укреплении рубля, что стоит иметь в виду, выбирая стратегию для инвестирования в связи с притоком денег на американский рынок.

Эксперты рекомендуют не забывать о возможных рисках в связи с оживлением американских биржевых площадок. Фондовый рынок РФ традиционно реагирует на приток спекулятивных денег в два сегмента: в сырьевые активы (нефть и металлы) и в индексы развивающихся стран, говорит Емельянов из «Фридом Финанс». «И те, и другие уже оцениваются достаточно дорого. Нефть пробила доковидные пики, а индексы развивающихся стран благодаря прошлогоднему буму, связанному с ростом Китая, сейчас на 14-летних максимумах. Так что следующая волна зарубежных розничных инвесторов вряд ли сможет сильно подтолкнуть вверх отечественные бумаги», — продолжает Емельянов.

По его словам, если нет опыта инвестирования, можно купить индексные фонды на «голубые фишки» США. «Если есть опыт и сумма под риском не занимает весомую долю ваших сбережений, то можно составить портфель из американского IT и биотеха», — отмечает специалист «Фридом Финанс».

Российские эксперты не советуют слепо играть заодно с глобальными инвесторами с сайта Reddit. «Повторить успех января будет сложнее, так как контролирующие органы пристальнее стали следить за новыми схемами», — предупреждает Тузов из «Универ-Капитала».

Действительно, и регуляторы стали серьезнее отслеживать возможные спекуляции с акциями «не разогнанных компаний», и потенциал роста, по большому счету, исчерпан, согласен Бадьянов из УК «Альфа-Капитал».

«Такого ценового ралли уже не будет, даже если американцы все полученные от государства деньги решат вдруг принести на биржи», — считает он.