Эксперты рассказали, какую цену на бензин ждать россиянам к концу года

На фоне растущей инфляции сохраняется риск подорожания бензина в России. По мнению экспертов, к концу декабря цены на ключевые марки топлива могут оказаться в районе 50-52 рублей за литр. В то же время вполне вероятен сценарий, при котором внутренний рынок будет ждать волна разорений частных АЗС, что чревато увеличением доли контрафактного топлива.

Паникерские настроения

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил о «галопирующих» темпах стоимости бензина в России. По его словам, негативная тенденция развивается по всей стране. Для исправления ситуации Солодов даже обратился в Федеральную антимонопольную службу с целью проведения проверки крупнейших нефтетрейдеров. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разошлись в мнении: часть из них настроена пессимистично, другие считают, ситуация на внутреннем рынке не столь драматична, как ее описывает губернатор.

У российских властей есть целый арсенал необходимых сдерживающих рычагов давления как на вертикально интегрированные компании (ВИНКи), так и на частные заправочные станции. Среди инструментов — демпферный механизм, который служит материальной компенсацией разницы топливных цен между внутренним и внешним рынками, а также потенциальный запрет на экспорт бензина за границу. Более того, важным противовесом остается относительно жесткая налоговая база, считают эксперты.

С начала года цены на бензин в среднем по стране выросли на 7%, что уступает среднегодовой инфляции, которая на данный момент составляет чуть более 8%. Сохранение роста топливной стоимости в пределах 7-9% к концу декабря будет считаться приемлемой планкой, подчеркнул старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Галопирующего роста цен к концу декабря не будет, однако риск относительного удорожания топлива остаются велики. Не исключено, что к началу 2022 года стоимость ключевых марок бензина достигнет рубежа 50-52 рубля за литр, тот же АИ-95 уже преодолел критическую отметку 50 рублей. Но это вполне нормально с учетом высоких цен на нефть, поэтому устраивать паникерские настроения не стоит»,

— подчеркнул эксперт.

С ним согласился главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. По его словам, сценарий резкого взлета цен на бензин в России сейчас практически невозможен из-за структурных особенностей ценового формирования на внутреннем рынке.

«В России налоги и топливные акцизы составляют 70% стоимости бензина. Только 7-8% цены зависят напрямую от роста мировых нефтяных котировок. Поэтому угрозы «галопирующих» скачков цен на бензин я не вижу. Однако к концу декабря возможен относительный рост топливной стоимости до 50-51 рублей за литр основных марок»,

— отметил Громов.

Логистическая специфика

Эксперт добавил, что высказывание губернатора Камчатки оправдано с точки зрения специфики Дальнего Востока. Он по-прежнему остается проблемным регионом России, учитывая географическую удаленность от основных нефтеперерабатывающих заводов. В итоге логистические издержки напрямую включаются в завышенную стоимость бензина для конечных потребителей. В то же время перекладывать этот фактор на всю остальную территорию страны было бы ошибочно, заключил Громов.

«Камчатка — регион, куда топливо доставляется извне. Важно понимать, что за счет этого там могут вырасти транспортные издержки. Однако это проблема касается в основном отдаленных российских территорий, к которым можно отнести и Хабаровский край с Приморьем. В рамках же всей страны роста цен на бензин к концу декабря стоит ожидать в пределах инфляции»,

— объяснил эксперт.

Схожее мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что логистическую проблему Дальнего Востока усиливает небольшое число нефтеперерабатывающих заводов, которые к тому же периодически закрываются на ремонт (например, временное закрытие завода в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровского НПЗ).

«Цены на нефть уже пару месяцев держатся в коридоре $80-85 за баррель. В этих условиях российским ВИНКам становится выгоднее экспортировать нефтепродукты за рубеж, а не выкладывать дополнительные объемы на внутреннюю биржу. От этого в большей степени страдает Дальний Восток. Однако там проблемы во многом связаны с дефицитом топлива»,

— резюмировал Юшков.

Волна бензинового контрафакта

При достижении бензином критической отметки 53-55 рублей за литр внутренний рынок России может столкнуться с ростом объемов некачественного топлива. Это связано с демпферным механизмом, предполагающим выплату государством денежной компенсации в случае резкого удорожания мировых нефтяных котировок. Однако он не затрагивает небольших частных производителей, часто связанных с независимыми АЗС, подчеркнули эксперты.

По словам Митраховича, при серьезном росте внутренних цен на бензин частники будут вынуждены идти на экстренные меры, чтобы компенсировать собственные издержки. Среди наиболее вероятных вариантов — использовать собственные небольшие НПЗ с целью производить нефильтрованный бензин.

«У государства есть три способа борьбы с ростом цен на бензин. Первое — это уменьшение налогов для крупных поставщиков, из-за чего бюджет может лишиться миллиардов рублей. Второй вариант ударит по доходам самих компаний, что приведет к ухудшению качества нефтепереработки. Третий подразумевает возможность поступиться интересами конечных потребителей, что может привести к росту социальных протестов. В итоге правительство пока выбирает вторую схему, перекладывая всю ответственность на ВИНКи»,

— подчеркнул аналитик.

Эксперт также добавил, что наиболее реальным выходом из кризисной ситуации станет смягчение налоговой нагрузки на компании. В противном случае Россию может накрыть волна контрафакта.

«Проблема заключается в том, что власти страны продолжают считать доходы нефтегазового сектора одними из ключевых статей бюджета. К ним относятся и поступления от продажи бензина. Поэтому ФАС резко контролирует розничные топливные цены, которые могут позволить себе только ВИНКи. В итоге с начала 2021 году рост биржевой стоимости составил порядка 20%, а розница поднялась только на 8-10%, в результате чего частники все больше рискуют разориться»,

— предостерег Митрахович.

Демпфер придется пересматривать

В последний раз демпферная надбавка в России пересматривалась в мае 2021 года. С тех пор нефть марки Brent поднялась в цене на биржах с $60-65 до $80-85 за баррель. Такое серьезное увеличение рано или поздно заставит правительство пересмотреть демпферный механизм с учетом нынешней конъюнктуры, считают эксперты.

«В ближайшее время следует ожидать очередную поправку в работу демпфера с учетом нефтяных котировок выше $80 за баррель. Эта мера поможет дополнительно стабилизировать внутренние цены. Но даже в этих условиях стоимость бензина будет расти как в конце 2021-го, так и в начале 2022 года», — подчеркнул Юшков.

Так же думает и Алексей Громов. По его мнению, российский внутренний рынок в настоящее время находится в более безопасном положении, чем рынок США. Американские рекорды топливной стоимости (в октябре внутренние цены на бензин в Штатах достигли семилетнего пика $3,22 за галлон – «Газета.Ru») во многом связаны с жесткой привязкой внешних нефтяных котировок. В России же стоимость бензина искусственно контролируется государством, что защищает внутренние цены от резких скачков.

«В России стоимость сырья составляет менее 10% от конечной цены бензина на внутреннем рынке. К тому же у властей есть демпферный механизм. В экстренном случае можно использовать и экспортный запрет, однако он только охладит конкуренцию среди ключевых поставщиков в долгосрочной перспективе, ведь при заниженных ценах стимул вкладываться в нефтепереработку резко уменьшится», — заключил эксперт.