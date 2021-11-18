Зеленский заявил, что Украина может снизить стоимость транзита газа по своей территории

Киев готов помочь Брюсселю в преодолении энергетического кризиса в Европе. Для этого украинский президент Владимир Зеленский предложил снизить цену на транзит газа. По его словам, Киев также может предоставить свои хранилища для резерва топлива. При этом у самой Украины немало проблем с энергетикой.

Украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что может снизить стоимость транзита газа по территории страны.

Помимо этого, киевские власти готовы «предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива», говорится в сообщении пресс-службы президента.

Таким образом, Зеленский представил Урсуле фон дер Ляйен несколько идей, которые направлены на «предотвращение энергетического кризиса в Европе». В офисе президента рассказали, что стороны коснулись возможности «создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности».

Как отмечается в Twitter главы ЕК, она пообещала и дальше сотрудничать с Украиной не только в области поставок и хранения газа.

«ЕС и Украина будут продолжать сотрудничество в сфере энергетики: по поставкам и хранению газа, возобновляемым источникам и энергоэффективности. Я заверила в полной поддержке ЕС Украины, ее суверенитета и территориальной целостности», — добавила Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что обсуждался и вопрос миграционного кризиса на границе ЕС и Белоруссии. По словам главы ЕК, они вместе с Зеленским разделяют мнение, что эта ситуация «является гибридной атакой».

При этом на самой Украине ситуация складывается не лучше, чем в Европе. Зеленскому неоднократно указывали на наличие энергетического кризиса в стране, но он все доводы отвергал, обвиняя крупный бизнес в искусственном создании дефицита ресурсов. По его мнению, на Украине ситуация лучше, чем в других странах.

В ответ на это 14 ноября бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Украины, депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко обратился в эфире телеканала «Украина — 24» к Зеленскому: «Владимир Александрович, если это вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею. Это не речь президента, который адекватно понимает ситуацию в стране». Нардеп предположил, что окружение главы государства понимает, что «в стране присутствует энергетический кризис, но боится ему об этом сказать».

Транзит российского газа через Украину

Украинская газотранспортная система по своей величине является второй в Европе. Она состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении. На границе с Россией пропускная способность системы равна 288 млрд куб. м в год, на границах Украины со странами ЕС — 142,5 млрд куб. м в год.

В конце октября этого года украинский лидер предложил российской компании «Газпром» скидку в 50% на транзит голубого топлива в Европу сверх предусмотренных контрактом объемов.

В 2019 году стороны заключили соглашение, согласно которому «Газпром» обязуется в течение пяти лет отправлять газ европейским странам через украинскую территорию. В первый год Россия гарантировала прокачку 65 млрд кубометров газа, в последующие четыре года — по 40 млрд кубометров.

Зеленский ранее говорил, что Киев намерен сохранить транзит российского газа, чтобы не терять по $2 млрд, которые платит Россия.

Киев боится прекращения Москвой транзита из-за проекта «Северный поток — 2», который проложен от России и до Германии по дну Балтийского моря. Газопровод достроен. Чтобы ввести его в эксплуатацию, необходима сертификация местными регуляторами, которая пока приостановлена. Из-за задержки введения в работу российского трубопровода в Европе дорожает газ.

Немецкий регулятор требует, чтобы компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG передала основной капитал, который касается германского сегмента газопровода, в собственность немецкой «дочки». Пока это не случится, сертификация не продолжится.

Крайний срок принятия решения — 8 января 2022 года. После этой даты регулятор должен передать свое заключение в ЕК на утверждение.