Эксперты прогнозируют дальнейший обвал рубля

Мужчина держит в руках сардельки и пакет с сушками во время раздачи гуманитарной помощи в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе, 10 ноября 2021 года

Доллар и евро ощутимо укрепились к рублю в конце недели. Главным негативом для нацвалюты оказалась геополитика. Доллар, судя по всему, досрочно начал традиционное предновогоднее ралли и подрастет еще до отметки 76 рублей, отмечают эксперты.

Рубль перед выходными днями утратил стабильность последних месяцев. Курс доллара на торгах Московской биржи 12 ноября пробивал отметку в 73 рубля, показывая в моменте рост на 1,2 рубля к предыдущему дню. К закрытию торгов рубль немного отыграл позиции, закрепившись в итоге на отметке 72,9 рубля.

Курс евро на торгах подрастал почти на полтора рубля — до 83,7 и в итоге составил 83,3 рубля.

Поддержать рубль и сбить инфляцию пытается Банк России. С этой целью регулятор в октябре повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов — до 7,5%. Но рублю это не помогло.

Инфляция тоже продолжила рост – до 8,1% по итогам десяти месяцев. И вряд ли пойдет на спад, поскольку инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются высокими. Это признал ЦБ в своем обзоре «Динамика потребительских цен», обнародованном 12 ноября.

Рубль начал заметно слабеть к основным валютам еще в четверг после сообщений агентства Bloomberg о том, что США предупредили европейских партнеров о возможном начале военной операции между Россией и Украиной. Эта информация была основана на данных источников, тем не менее она всколыхнула финансовый рынок.

Некоторые СМИ сообщили, что курс рубля рухнул именно на слухах о войне.

То есть часть инвесторов предпочла сократить риски и выйти из рублевых активов.

Фактор пятницы

«Ситуация для рубля также усугубляется снижением нефтяных котировок до уровня чуть выше $82 за баррель по марке Brent, нефтегазовый сектор сейчас выглядит слабее рынка в целом, что давит на рубль», — отметил аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, рубль выглядит слишком слабо из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, уточняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Все это повышает актуальность фактора пятницы, когда инвесторы наращивают позицию в инвалюте или восстанавливают ее из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных днях», — считает Бабин.

Некоторые эксперты указывают на начало долгосрочного тренда на понижения курса рубля именно с этой пятницы. Поддержку доллару сейчас оказывают несколько факторов. В том числе, ожидания более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС США для сдерживания инфляции, поясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Кроме этого, увеличивается спрос на доллар как на защитный актив из-за нарастания в мире пятой волны пандемии COVID-19, считает эксперт Совкомбанка.

На чьей стороне Минфин

Свой негативный вклад в курс рубля вносят и рекордные покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

«Ведомство с 9 ноября по 6 декабря увеличило ежедневный объем покупок валюты на 72%, до рекордных 25,9 млрд руб. или около $360 млн. Суммарно за месяц с валютного рынка будет изъято $7,2 млрд и взамен поступит 518 млрд руб.», — уточняет Васильев.

Играет роль и сезонный фактор. В конце года традиционно возрастает спрос на валюту для закупки импортных товаров для новогодних праздников и для повышенных выплат по внешнему долгу корпораций.

«За последние 13 лет рубль в среднем слабел к доллару на 2% в ноябре и на 2% в декабре», -— заключает Васильев из Совкомбанка.

Дальнейшее ослабление рубля возможно только из-за геополитических рисков, все остальные факторы играют на укрепление рубля, категоричен гендиректор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

Финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер считает, что в настоящее время сила или слабость рубля в меньшей степени зависит от того, как чувствуют себя доллар или евро.

«В данный момент для рубля важнее ставка ЦБ. Она высокая. Такого в мире сложно найти. Это позволяет заниматься сarry trade, то есть спекуляцией на разнице процентных ставок в разных странах», — говорит Беккер.

QR-коды и баланс рисков

Если при этом убрать геополитический негатив и добавить большую востребованность российских газа и нефти на внешних рынках, то доллар должен «курсировать» где-то в пределах диапазона 68-70 рублей, полагает эксперт.

«Однако в наше время зарубежный «клиент» очень пуганный, он хорошо помнит 2014 год и то, что произошло с Крымом и рублем. Да и отечественный потребитель, особенно если он как-то связан с потребностью в долларах или евро, тоже понимает всю остроту геополитической проблемы», — говорит Беккер.

Он считает, что «испортить Новый год нам и рублю может только геополитика». В этом случае россияне могут получить и 75, и даже 76 рублей за доллар.

Геополитический фактор и дестабилизация внутренних социально-политических процессов в России, в том числе из-за непопулярных мер, связанных с QR-кодами может склонить баланс рисков не в пользу рубля, согласен Лосев. Если эти риски реализуются, то рубль действительно закрепится в диапазоне 73-75 к доллару.

Васильев из Совкомбанка ожидает, что до конца года курс рубля все-таки не превысит отметки 74 к доллару и 84 к евро.