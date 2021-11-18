Премьер Польши призвал Германию остановить сертификацию «Северного потока — 2»

ФРГ должна отказаться от запуска «Северного потока — 2», заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. По его словам, на кону – мир, а запуск СП-2 лишь «принесет деньги Путину, который продолжит вооружаться». Ранее Федеральное сетевое управление Германии временно поставило на паузу процесс сертификации компании-оператора газопровода.

Разрешение на запуск «Северного потока-2» не должно быть выдано, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова передает немецкая газета Bild.

Прекратить процедуру сертификации российского газопровода необходимо «ради мира», считает он.

«Мы в Польше сейчас защищаем рубежи ЕС. Если мы говорим о более широкой перспективе, то давайте вместе работать на мир и не снабжать [президента РФ] Владимира Путина дополнительными деньгами, на которые он может продолжить вооружаться», — подчеркнул польский премьер.

Моравецкий также намерен обратиться лично к возможному канцлеру Германии, лидеру СДПГ Олафу Шольцу, призвав его остановить СП-2.

Во вторник, 16 ноября, Федеральное сетевое управление ФРГ временно приостановило процесс выдачи сертификата компании Nord Stream 2 AG. В минэнерго германии решение ведомства назвали «сугубо регуляторным» — NS2 должна создать немецкую дочернюю компанию для подачи повторной заявки. Компания Nord Stream 2 AG базируется в Швейцарии.

На следующий день спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что к процессу приостановки сертификации газопровода российские власти относятся «с пониманием».

Он добавил, что оператор газопровода внемлет всем рекомендациям Берлина и готов создать новое юрлицо для полного соответствия немецкому законодательству.

Газопровод «Северный поток-2» состоит из двух труб протяженностью порядка 1200 км. В сентябре его достроили и начали техническую прокачку газа. Суммарная мощность проекта – 55 млрд кубометров в год.

8 ноября «Газпром» сообщил, что газопровод завершен полностью и готов к коммерческому запуску. Процесс сертификации был начат в тот же день. Однако он может затянуться до конца весны — одобрить проект должна еще Еврокомиссия.

Украина против

4 сентября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24» заявил о том, что проекту «Северный поток — 2» не разрешат работать в коммерческом режиме.

«То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено Еврокомиссией»,

— сказал он. По его словам, чтобы европейский регулятор сертифицировал «Северный поток — 2», необходимо, чтобы оператор российского газопровода доказал полное соответствие европейскому праву, «а этого не будет».

Тем не менее, 2 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что первые поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток — 2» могут начаться в отопительном сезоне текущего года.

«Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» на европейский рынок», — сказал он.

Однако США и Украина по-прежнему продолжают выступать против проекта. 1 сентября в совместном заявлении двух стран было сказано, что Вашингтон и Киев будут и впредь бороться с СП-2. Летом, впрочем, Штаты отказались от санкций против СП-2. Президент России после этого заявил, что США отказались от санкций против российского газопровода «Северный поток — 2», потому что ограничения потеряли свой смысл из-за фактического завершения проекта.