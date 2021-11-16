Эксперты рассказали, почему Москва не даст Белграду существенную скидку на газ

Сербия оказалась заложником газовой директивы ЕС, что только усугубляет ситуацию вокруг подписания нового долгосрочного контракта с «Газпромом». Это происходит на фоне очередного повышения биржевых цен на ключевых европейских площадках выше $1 тыс. за тысячу кубов. В этом плане стоимость нового договора Белграда с Москвой вряд ли опустится ниже $400 за тысячу кубометров, считают эксперты.

«Газпрому» не нужные биржевые ралли

Президент Сербии Александр Вучич не оставляет надежд подписать новое долгосрочное соглашение с «Газпромом». При этом уровень внутреннего потребления Белграда вырос почти в 3 раза — с 1,1 млрд до 2,7 млрд кубометров за последние 10 лет. При этом Вучич не исключил, что к 2031-му он увеличится до 6 млрд кубов. Авария на болгарском газопроводе в начале ноября фактически перекрыла газовые потоки в Белград, наглядно продемонстрировав, насколько важно для Сербии сохранение поставок российского топлива. В этом плане встреча Вучича с президентом России Владимиром Путиным 25 ноября должна стать решающей.

Оптимальным вариантом для «Газпрома» будет цена $300-500 за тысячу кубометров топлива, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Однако для Сербии планка $500 с учетом экономического кризиса является слишком высокой. По этой причине приемлемым сценарием для обеих сторон стала бы цена $400 за тысячу кубов.

По словам директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, стоимость ресурса в соглашении с Белградом не станет постоянной. Так, за последние несколько лет биржевые цены на газ были ниже по сравнению с долгосрочными контрактами, зависящих от нефтяных котировок. С учетом же резкого подорожания топлива на спотовых площадках в 2021 году клиенты «Газпрома» стали все чаще настаивать на возвращении к нефтяной контрактной привязке.

«Больше 50% европейских соглашений «Газпрома» на сегодня заточены под спотовую привязку. Российский же монополист сейчас крайне не заинтересован в биржевых спекулятивных игрищах на площадках ЕС, когда цены скачут от $50 в 2020-м до максимума $1,9 тыс. за тысячу кубов в октябре 2021-го.

Такие ралли не отражают реальную экономику газового бизнеса, а лишь являются грубыми трейдерскими манипуляциями. «Газпрому» в случае с Сербией нужна стабильность»,

— подчеркнул эксперт.

При этом Правосудов назвал логичным существенное увеличение объемов внутреннего потребления газа Сербией из-за спада использования ресурсов в пандемийном 2020 году. Однако у «Газпрома» должно хватить дополнительных транзитных мощностей для восполнения возросших потребностей Белграда.

«Стабильный объем поставок в Сербию со стороны России ежегодно составляет порядка 2 млрд кубометров. «Газпром» вполне может нарастить топливный транзит и до 3 млрд кубов. Так, за неполный 2021 год монополист уже превысил на 8,3% аналогичную планку за весь 2020-й, объемы транзита составили почти 165 млрд кубов. На этом фоне сербские 2,7 млрд кажутся незначительными цифрами», — объяснил аналитик.

Сербия — бастион «Газпрома» в ЕС

Белград является для Москвы гораздо более надежным экономическим и политическим партнером, чем Кишинев. Но даже Молдавии с ее нынешним проевропейским курсом удалось добиться от «Газпрома» выгодной для себя цены ($430-450 за тыс. кубов, по словам молдавских властей — «Газета.Ru»). В Сербии же расположены многочисленные энергетические проекты Москвы, что не даст пойти «Газпрому» на существенное повышение топливных цен для балканской республики. В этом плане российский монополист может пойти на вариант с 50-процентной уступкой, считают эксперты.

По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, обеспокоенность Вучича связана с особенностями законодательства ЕС, ассоциацию с которым заключил Белград. Спотовые цены начинают влиять на стоимость газа в долгосрочных контрактах с лагом от квартала до полугода. Исходя из этого уже в начале 2022 года стоимость топлива в Сербии может вырасти в разы.

«Нижняя ценовая планка для «Газпрома», которая позволяет монополисту извлекать солидную прибыль от европейских контрактов, начинается с $85-95 за тысячу кубов с учетом логистических затрат и налогов РФ. В этом плане все направления, включая сербский маршрут, являются для компании выгодными. Главной же проблемой для Белграда является евроассоциированный статус», — отметил Фролов.

Важным фактором для предоставления скидки Белграду может стать его статус активного энергетического партнера России. В сербской республике Москва развивает ряд крупных инфраструктурных проектов, включая тепловые электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и другие важные объекты.

«Сербия — главный бастион «Газпрома» на континенте. Россия построила там одно из крупнейших подземных хранилищ (ПХГ) в Юго-Восточной Европе — «Банатский Двор».

В 2009 году сербскую нефтяную компанию купил «Газпром-нефть», после чего была проведена глубокая модернизация инфраструктуры. В итоге нефтяная индустрия стала обеспечивать Сербии 15% бюджетных поступлений. Доходная часть местной казны формируется одной компанией, которой владеет «Газпром», — подчеркнул аналитик.

Кроме того, в настоящее время в городе Панчево достраивается тепловая электростанция, там же расположен НПЗ, принадлежащий нефтяной индустрии Сербии. С учетом большого количества совместных инфраструктурных проектов и экономического кризиса, «Газпром» вряд ли пойдет на газовую «удавку», предложив балканской стране непомерный топливный ценник, считает эксперт. В противном случае Россия рискует лишиться миллиардов евро при возможном замораживании проектов.

Жест доброй воли «Газпрома»

При заключении нового долгосрочного контракта с Сербией «Газпром» может совершить в отношении Белграда жест доброй воли, сделав упор на нефтяную привязку. В этом случае средняя стоимость топлива для балканской республики составит около $300 за тысячу кубометров. Этот вариант станет идеальным для Вучича, однако для российского монополиста данный ценник является минимальной переговорной планкой, подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По его словам, «второго Минска» в случае с Сербией точно не получится даже с учетом важного политического значения Белграда для Москвы. Дело в том, что Россия и Белоруссия за последнее десятилетие резко продвинулись в плане экономической и энергетической интеграции. По этой причине минские тарифы наиболее приближены к внутрироссийским — они составят $128 за тысячу кубов.

«Подобная газовая замануха вряд ли сработает в случае с Сербией. Здесь нужно брать в расчет европейскую интеграцию Белграда. Для Сербией аналогом минской приманки станет коридор $400-500 за тысячу кубов. Снизится ли ценовой порог до $300 — станет главным вопросом переговоров Вучича и Путина. Белград же хочет сохранить действующую цену $270, что с учетом высоких нефтяных цен невыгодно «Газпрому», — заметил Пикин.

В то же время для Сербии критически важно заключить новый долгосрочный контракт до начала отопительного сезона. Это обусловлено высокой зависимостью Белграда от Москвы в вопросах газовых поставок, добавил эксперт.

«С трубами у Сербии нет никаких альтернатив. За последние годы никаких новых интерконнекторов построено не было. Основной поток сейчас идет через «Турецкий поток», раньше Белград получал топливо через ГТС Украины, что было менее надежно. Достаточно вспомнить газовые войны Киева и ЕС в 2009 году. Ежегодный транзит сейчас составляет чуть меньше 3 млрд кубов и практически на 100% зависит от Москвы. Объем же сербских ПХГ минимален и составляет меньше 300 млрд кубометров, этого не хватит даже на месяц», — подчеркнул аналитик.

Позиция российского монополиста до недавнего времени учитывала исключительно рыночную конъюнктуру, добавил Пикин.

Так, в середине октября Москва предложила Белграду $790 за тысячу кубов. Подобная цена в текущих условиях стала бы для Сербии энергетическим самоубийством. Цену от $500 и выше конечные потребители в балканской республике не потянут в финансовом плане, заключил эксперт.

В то же время заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что дополнительные скидки Белграду могут, как ни странно, только увеличить прибыль «Газпрома» на Балканах.

«У Сербии действительно растут потребности в импортном газе, и с учетом планов по газификации и развитию парагазовой генерации вместо угольных ТЭЦ спрос может увеличиться еще сильнее. В целом, сейчас «Газпром» обеспечивает 80% потребностей сербской сельской экономики в газе. Но я бы не стал говорить о зависимости, это взаимовыгодное сотрудничество учитывая новый газопровод через Сербию и целый ряд других совместных проектов в энергетике», — заключил Пикин.