На Украине из-за нехватки угля остановили большую часть энергоблоков ТЭС

Из 88 энергоблоков украинских тепловых электростанций 51 сейчас не работает. В большинстве случаев причина — дефицит угля. Поставки топлива в страну сократились с ноября и из России, и из Казахстана на фоне роста биржевых цен на уголь. В Верховной раде не исключают, что нехватка топлива может привести к веерным отключениям электричества, в том числе в Киеве, а также в больницах и госпиталях.

На Украине остановили более половины энергоблоков тепловых электростанций, которые балансируют атомную энергетику страны. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил депутат Верховной рады Иван Крулько.

«На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют», — рассказал Крульков.

По его словам, остановилась мощнейшая в Киевской области Трипольская ТЭС, причина та же — нехватка угля. Депутат назвал это серьезной проблемой, которая может привести к веерным отключениям электроэнергии в столице, в том числе в больницах. Крулько добавил, что в «нормальных странах» власти в подобных ситуациях начинают действовать.

Накануне депутат Рады Андрей Герсу сообщил, что Россия блокирует поставки угля из Казахстана на Украину. «Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, который шел на Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы», — написал он в Telegram.

По словам парламентария, технически блокировка идет на уровне РЖД, которые не пропускает вагоны с углем через российскую территорию. Герус добавил, что это ограничение касается только энергетического угля и не затрагивает поставки коксующегося, использующегося, в первую очередь, в металлургической промышленности. До этого, 29 октября депутат заявлял, что Россия с 1 ноября прекращает свои поставки энергетического угля на Украину (их поставляли компании ДТЭК, «Донбассэнерго» и «Технова»). В российском Минэкономразвития объясняли остановку поставок ростом спроса на уголь и необходимостью закрывать потребности внутреннего рынка. По данным российской таможни на конец октября, на Украину было поставлено почти 70 тыс. тонн угля почти на $3,7 млн из Кузбасса.

Дефицит угля на украинских ТЭС возник в августе из-за резкого падения цен на электроэнергию в апреле-июне.

Министр энергетики Герман Галущенко объяснял, что себестоимость производимой тепловыми электростанциями энергии составляет около 1600 гривен за 1 МВт⋅ч, а цена на рынке — 400-600 гривен. «Зачем же работать себе в убыток? С точки зрения бизнеса я это прекрасно понимаю. Ситуация с углем — это следствие ситуации на рынке», — говорил глава Минэнерго.

Энергетический кризис на Украине начался осенью сразу по нескольким причинам. Одна из них — снижение поставок газа. Через украинскую территорию значительно сократилась транспортировка российского газа в Европу, из-за этого Киев не может отбирать транзитный газ в свои хранилища, а также не получает прибыль за счет транспортировки. Вторая причина — отсутствие угля.

Из-за сложившейся ситуации Киев был вынужден запросить аварийную помощь у Минска. 2 ноября белорусский Минэнерго сообщил, что поставил на Украину 500 МВт⋅ч электроэнергии, уточнив, что о долгосрочных коммерческих контрактах речи не идет. На Украине уточняли, что в рамках аварийной помощи в страну поступят примерно 3,5 тыс. МВт⋅ч. Кроме того, Киев запросил аналогичную помощь от Словакии.

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявлял, что энергокризис в Европе и других частях мира возник из-за глобального энергоперехода (политики развитых стран по переходу на «зеленые» источники энергии). Чубайс отметил, что единой причины дефицита энергии в разных странах нет. Для Европы ошибка заключалась в неверных расчетах своих запасов газа в подземных хранилищах на фоне снижения уровня ветра в Северном море (где находится большинство ветряных электростанций, обеспечивающих ЕС). В том числе из-за этого возник ажиотажный спрос на природный газ, который привел к рекордному росту цен на него.